Мифы и реальность поддержки принятия решений (продолжение)

Зададимся вопросом - почему же в России так и не появился полноценный рынок услуг в области поддержки принятия решений? В свое время Олег Иванович Ларичев попытался найти ответ на этот вопрос. Он выделил 10 основных причин, которые назвал "мифами". Хотелось бы вспомнить некоторые из них, которые мне представляются актуальными по сей день.



Миф 1. "Руководители и управленческий аппарат и так выбирают наилучшие варианты решений из всех возможных в каждой ситуации".



По сути, здесь затрагивается ключевая проблема: насколько вообще успешны люди в принятии решений? Нужна ли им какая-то специальная помощь, кроме сбора информации?



Голландские ученые провели в 1984 году изучение 235 внешнеполитических решений, принятых правительством Нидерландов в период с 1900 по 1955 год [Источник: Saris W., Gallofer I. Formulation of real life decisions: a study of foreign policy decisions // Research perspectives on Decision Making under Uncertainty. Ed.by K.Borcherding et al. Amsterdam, 1983].

Они имели достаточную базу источников, так как по закону Нидерландов все материалы - протоколы заседаний кабинета министров, служебные записки и т.д. становятся открытыми через 25 лет. Оказалось, что для большинства решений характерен упрощающий подход, ведущий к исключению части важных факторов, не учитывающий неопределенность и т.д. Можно сказать, что анализ показал стремление руководителей резко упрощать сложные ситуации и принимать решения, пользуясь простыми правилами. И именно в этот период имели место существенные неудачи во внешней политике Нидерландов (в частности, была проиграна война в Индонезии).

Докладывая свои результаты на международной конференции, голландские ученые подчеркнули, что они не считают свое правительство примером выдающейся глупости. По их мнению, подобное исследование в других странах дало бы похожие результаты.



Если обратиться к российским государственным решениям, то можно найти немало бесспорных случаев, когда они признавались неудачными и отменялись самим же правительством (или с его согласия) вскоре после принятия. Вспомним два примера из 90-х: (1) решение о приватизации жилья в Москве и (2) решение о дополнительном налоге на водку в 1994 году.



