Мифы и реальность поддержки принятия решений (продолжение)

Миф 2 - "Принятие важных экономических или политических решений осуществляется совершенно по иному, чем решения другого уровня".



Другими словами, ТОР-менеджер банка использует одну технологию для принятия малозначимых ("бытовых") решений, и совершенно другую при принятии важных решений в профессиональной области.



На самом деле, это распространенное заблуждение. При анализе путей решения различных по своей природе проблем встречаются одни и те же этапы: сбор информации, выделение основных факторов, поиск альтернативных вариантов, их сравнение, оценка последствий и так далее.



Исследования, проведенные психологами, показали удивительно одинаковые черты человеческого поведения в самых разных задачах. При принятии важных решений разного типа - деловых (судьи, брокеры, врачи и т.д.) или личных (игра в казино, выбор жилья, и т.д.) - люди нередко бывают непоследовательны, противоречивы - что и приводит к ошибкам. Одинаковость поведения определяется наличием единой для всех людей системы переработки информации. В частности, имеет значение ограниченность кратковременной (или рабочей) памяти человека, в которой осуществляется принятие решений, что вынуждает людей группировать информацию, обобщать факты, учитывать ограниченное количество факторов, использовать специальные приемы, которые получили название эвристик [Kahneman D., Slovic P., Tversky A. Judgement under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge, 1982]. Все это накладывает существенный отпечаток на любой процесс принятия решений.



Влияет на выбор человека также и форма поставленного вопроса. Наиболее яркий пример на эту тему - так называемая "Дилемма генерала". Группе людей предложили решить следующую задачу. Генерал должен вывести воинское подразделение, насчитывающее 600 человек, из вражеского окружения по одной из двух дорог. Известно, что при выборе первой дороги 200 человек точно будут спасены. При выборе второй дороги имеется вероятность равная 1/3, что все 600 человек будут спасены, и вероятность 2/3, что все они погибнут. При такой постановке, большинство выбрало первую дорогу.



Через некоторое время перед той же группой людей ставилась та же задача, но со следующими условиями: при выборе первой дороги точно погибнут 400 человек, при выборе второй - есть вероятность 1/3, что никто не погибнет, и вероятность 2/3, что погибнет 600 человек. Большинство предпочло вторую дорогу!



Обратим внимание, что задача одна и та же, но сформулирована в первом случае на языке "приобретений", а во втором - на языке "потерь". Получил очередное подтверждение известный психологический факт разного поведения человека по отношению к риску для задач с выгодами и потерями.



Другой результат исследований показывает: при сравнении двух вариантов решений, описываемых многими критериями, вероятность ошибок возрастает с увеличением количества критериев.



Резюме. Идентичость поведения человека в различных по содержанию задачах принятия решений подает надежду, что аналитические средства и методы принятия решений могут быть полезны для любых задач, стоящих перед ЛПР.



(Продолжение следует)