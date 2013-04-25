Мифы и реальность поддержки принятия решений (окончание)

Остальные мифы я просто перечислю. Если у кого-то из читателей будет время и желание обсудить их - я всегда готов это сделать. А пока что - вот конец списка:



Миф 3. "В принятии решений самое главное - удача. Научный анализ вряд ли добавит что-то существенное".



Миф 4. "Для современного руководителя самое главное - создать аналитические группы. Они подготовят и подадут ему наилучшие варианты решений".



Миф 5. "Варианты решения проблемы чаще всего очевидны. Надо лишь выбрать один из них".



Миф 6. "Принятию решений невозможно научиться. Лекции ничего не дают".



Эпилог



Так что же, спросит читатель, в отставании России в области DS виноваты только мифы? Уверен, что не только они!

У меня есть своя точка зрения на эту проблему, которую я попытаюсь изложить. По моим представлениям, история с поддержкой принятия решений сильно напоминает историю медицины. На заре врачевания эскулапов считали, в основном, шарлатанами и предпочитали лечиться самостоятельно. Этот пережиток не полностью изжит и по сей день, если учесть масштабы вреда от самолечения. То же и с принятием решений. Психологический барьер менеджеров и ЛПР будет сдавать позиции даже медленнее, чем в случае с медициной, потому что ничего не болит. Т.е., на мой взгляд, НЕОЧЕВИДНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ является главным тормозом в продвижении ПР в практику. Действительно, методы поддержки принятия решений не гарантируют от ошибок, они только позволяют свести вероятность ошибки к минимуму. Ошибка хирурга может привести к смерти пациента. Если ошибется архитектор – может рухнуть здание. Если ошибся конструктор самолета – аппарат может не взлететь. А если решение менеджера обошлось фирме в $500 тыс., а могло обойтись в $300, то этого, чаще всего, никто не заметит! Почему? Да потому, что выйти на сумму 300 можно было бы в том случае, если бы менеджер изначально по другому готовил решение, а ведь время назад не повернешь! Сравнивать не с чем! Нельзя же каждое решение принимать и выполнять в разных вариантах!



Тут есть еще загвоздка. Все принимаемые решения можно условно разделить на повторяющиеся и уникальные. Как изучать и оптимизировать повторяющиеся решения – давно известно. А любой успешный современный менеджер априори считает, что именно в этой области уникальных решений ничто не заменит его опыт и интуицию. Это устойчивое заблуждение (еще один миф!) многократно и успешно опровергалось. Но кто знает об этом?



И последнее. Американские консультанты, которые наиболее продвинуты в этой области, дают такую оценку: один доллар, вложенный в поддержку ПР, приносит в среднем 3 доллара прибыли. Ссылку дать не могу - просто запомнил, что говорил один из авторитетных консультантов на семинаре в компании "Ernst & Young", где я работал на заре перестройки, с 91 по 94 годы. И эта цифра – в сравнительно устойчивой и предсказуемой экономике Америки начала 90-х. В условиях же современной России, без риска сильно ошибиться, можно увеличить этот коэффициент в 2 – 3 раза.