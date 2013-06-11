Чистый вывоз капитала частным сектором из России в I квартале 2013г., по оценке ЦБ РФ, составил 25,8 млрд. долл. против 33,6 млрд. за аналогичный период 2012г. До этого министр экономического развития РФ А. Белоусов прогнозировал, что отток капитала из РФ в 2013 году может составить 50 млрд. долл.
В разные годы чистый отток был разным. По разным оценкам, ежегодный отток, за период с 2000 по 2012, варьировался в диапазоне от 10 до 30 млрд. долларов. За 12 лет это составляет от 120 до 360 млрд. долларов. Возникает вопрос: много это или мало? С чем можно сопоставить эту величину? Вот несколько ориентиров.
Военный бюджет России на 2013 год составляет немногим более 71 млрд. долларов.
Средняя стоимость 1 километра асфальтированной дороги высокого качества в нашей стране оценивается в 17,6 млн. долларов (по версии экспертов Всемирного банка), в то же время, эти же 1000 метров в странах Европы стоят 6,9 млн, в США – 5,9, а в Китае – 2,4 млн.
По некоторым оценкам (http://publicpost.ru/blog/id/13289/), полное решение жилищного вопроса в России оценивается в 312 млрд. долларов.
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