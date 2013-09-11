Сколько стоит полное решение жилищного вопроса в России

Имеется в виду - во сколько обойдется государству бесплатно предоставить квартиры всем очередникам.

Попытаемся получить хотя бы грубую оценку необходимых затрат. Какими исходными данными мы располагаем?

а) Согласно данным Росстата за 2013 год, число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года) составляло 2 818 000. Т.е. примерно 3 миллиона семей. Будем считать, что официальная цифра занижена в 2 раза. Примем интересующее нас число семей равным 6 миллионам.

б) Согласно результатам переписи населения РФ, средний размер семьи в 2011 - 2013 годах составлял примерно 3,25 чел.

в) Согласно статье 38 Жилищного кодекса РФ, норма жилой площади на одного человека установлена в размере 12 квадратных метров.

г) По мнению экспертов рынка недвижимости, минимально допустимая цена одного квадратного метра жилой площади в многоквартирном доме в зависимости от региона, в 2013 году составила примерно от 25 до 50 тыс. руб. С учетом роста стоимости строительных материалов, примем в наших расчетах среднюю стоимость квадратного метра равной 40 тыс. руб.

Теперь нетрудно посчитать, что полное решение жилищного вопроса обойдется примерно в 312 млрд. долларов (по курсу 30 рублей за доллар).

Означает ли это, что если завтра выделить требуемую сумму, то жилищный вопрос будет закрыт? Увы, нет! Потому что мы не знаем, какая часть выделенных средств реально дойдет до строительства. Существующий уровень коррупции и откатов сводит на нет все попытки что-то улучшить в стране.

Тем не менее, цифра представляет интерес, поскольку позволяет выполнять сравнения. Например, можно сравнить ее с величиной запланированных расходов России на разработку новых вооружений. Или с величиной выведенных из России денег, осевших на личных счетах в оффшорах.