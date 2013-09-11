Сколько стоит полное решение жилищного вопроса в России

Имеется в виду - во сколько обойдется государству бесплатно предоставить квартиры всем очередникам.
Попытаемся получить хотя бы грубую оценку необходимых затрат. Какими исходными данными мы располагаем?
а) Согласно данным Росстата за 2013 год, число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года) составляло 2 818 000. Т.е. примерно 3 миллиона семей. Будем считать, что официальная цифра занижена в 2 раза. Примем интересующее нас число семей равным 6 миллионам.
б) Согласно результатам переписи населения РФ, средний размер семьи в 2011 - 2013 годах составлял примерно 3,25 чел.
в) Согласно статье 38 Жилищного кодекса РФ, норма жилой площади на одного человека установлена в размере 12 квадратных метров.
г) По мнению экспертов рынка недвижимости, минимально допустимая цена одного квадратного метра жилой площади в многоквартирном доме в зависимости от региона, в 2013 году составила примерно от 25 до 50 тыс. руб. С учетом роста стоимости строительных материалов, примем в наших расчетах среднюю стоимость квадратного метра равной 40 тыс. руб.
Теперь нетрудно посчитать, что полное решение жилищного вопроса обойдется примерно в 312 млрд. долларов (по курсу 30 рублей за доллар).
Означает ли это, что если завтра выделить требуемую сумму, то жилищный вопрос будет закрыт? Увы, нет! Потому что мы не знаем, какая часть выделенных средств реально дойдет до строительства. Существующий уровень коррупции и откатов сводит на нет все попытки что-то улучшить в стране.
Тем не менее, цифра представляет интерес, поскольку позволяет выполнять сравнения. Например, можно сравнить ее с величиной запланированных расходов России на разработку новых вооружений. Или с величиной выведенных из России денег, осевших на личных счетах в оффшорах.
Комментарии 20
Ответ на этот вопрос меня очень интересует, но самому расчеты сделать в данный момент затруднительно.
>сколько должно заплатить государство банкам, чтобы они могли выдавать такие кредиты?
Давайте прежде всего поймем, что или кто такое государство. В википедии написано так: Государство — это властно-политическая организация общества.. Ключевое слово тут ОБЩЕСТВО, а общество - это мы с Вами и есть.
Я бы даже сказал, что Государство равно Общество, а Общество равно Государство. Мы с Вами объединились в Государство для достижения социально значимых целей нашего общества..
Во меня прет, но не суть..
Перефразируя Ваш вопрос: Готово ли общество заплатить банкам, чтобы решить один конкретно поставленный вопрос.
Лично мой ответ - НЕТ, Ваш не знаю.
Банки вообще структуры очень регламентированные, бюрократизированные и мало имеющие отношение к решению социально значимых задач. Если утрировать, то основная функция банков - это снабжение экономики, достаточным кол-вом денег, т.е. кровеносная система экономики. За решение этой задачи банки имеют своё вознаграждение, справедливое или нет, это вопрос отдельной дискуссии. Т.к. наша кровеносная система больше напоминает кровеносную систему глубоко больного человека, где-то жирные денежные бляшки, где-то полное отсутствие доступа экономики к деньгам.
По этому, задачу следовало бы построить по другому. Первоначально, банковская система должна начать функционировать по аналогии с кровеносной системой человека, и доставлять деньги (т.е. кровь экономики) в достаточном кол-ве до всего общества, в независимости от территорий, прибыльности направления и т.п. Представьте, что Ваша кровеносная система говорит Вам, я не хочу снабжать кровью левый мизинец правой ноги, это экономически нецелесообразно!
Я думаю итог Вы знаете. А именно так сейчас и происходит, деньги выделенные на целевые задачи уходят на другие экономически привлекательные цели.
Так вот! Первое это структурная перестройки банковской сферы и удаление из неё финансовых паразитов.
Второе отладка и проверка управляемости (регламентирование фин.операций через ЦБ).
Третье запуск целевого финансирования.
Только при решении этих задач можно говорить об оплате обществом решения тех или иных социально значимых задач. И тут можно уже говорить о выдаче кредитов даже под 0%, потому что процент сам по себе - это не столько прибыль, сколько цена риска..
Подумайте лучше над этим .
И Удачи Вам!
В своём расчете я имел в виду, что деньги могут быть выделены из бюджета. Кстати, никто не заметил смыслового огреха в тексте. А именно, в расчете предполагается, что государство будет как бы "покупать" жилплощадь для граждан по рыночной цене. А это неверно! Покупка должна быть по себестоимости! Я специально оставил эту "ляпу", чтобы проверить, насколько внимательно читают текст.
Что касается ипотеки, то меня опять-таки интересует только оценка стоимости решения проблемы в этой модели, а не механизм её реального воплощения.
Почему Вы к примеру считаете в долларах, а не в рублях, а почему бы не посчитать в динарах или енах?
Вы пытаетесь оценить в деньгах, то что в деньгах в принципе оценить невозможно.
Моя позиция следующая.
Государство декларирует всем гражданам право на жильё. Это очень цивилизовано!
Но "наше" государство не гарантирует реализации этого права. А вот тут уже правовой казус. Т.к. для реализации этого права человек - гражданин должен обладать ресурсами, которые не принадлежат ему от рождения.
Самая большая ошибка государства была запуск и попытка решения жилищного вопроса с помощью ипотеки. Это было сделано для решения декларативных задач: Повышение инвестиционной привлекательности, поддержки и развития отрасли и т.п.
Результат я наблюдал в окнах новопостроенного квартала напротив. 9 этажей по 4 квартиры в 12 подъездов, математика = 432 квартиры - семьи, для которых могла быть решена жилищная проблема.
На протяжении 5-6 лет этот квартал - призрак освещался по 2 - 3 квартиры на подъезд, т.е. там реально жили люди. все остальные квартиры были раскуплены под инвестиционные нужды и ждали своих покупателей или квартиросъемщиков.
Т.е. застройщик и инвесторы были достаточно обеспечены, чтобы выдержать достаточно продолжительный период отсутствия, реального спроса.
Т.е. давайте поймем на каком этапе проблема:
1. Можем найти средства на строительство- можем!
2. Можем построить - можем!
3. Можем продать - можем!
4. Можем справедливо распределить построенные жилые площади среди нуждающихся - нет!
5. Заставляет ли отсутствие реального спроса застройщика и/или владельца изменять условия передачи собственности и выводить жилые площади с ценой, по которой нуждающиеся могут приобрести жильё и решить свою жил.проблему - нет!
Т.е. проблема не в отсутствии денег или заказа со стороны государства, проблема не в отсутствии возможности построить и продать.
Проблема лежит в плоскости:
1. Недоступности стоимости для нуждающихся;
2. Отсутствия стимулов рыночного или внерыночного регулирования передачи собственности для целевого использования.
Застройщик должен нести существенные издержки за:
1. Нарушение сроков строительства;
2. За некачественное строительство;
3. За нарушение сроков передачи права собственности собственникам.
Собственник должен нести [/B]существенные[/B] издержки:
1. За нецелевое использование или за изменение целевого использования (когда жилой фонд переводится в нежилой);
2. За передачу права целевого использования помещения (аренда и т.п.)
3. За потребление сверх социальных норм..
Ну как-то так.
Так что лично моё мнение - решение проблемы в деньгах выражено слабо, решение проблемы может быть реализовано, только комплексом целевых мер.. А сколько денег уйдет на это комплекс целевых мер, ну вложите к Вашему расчету еще ЗП депутатов федерального и местного уровней, ЗП правительства и президента, даже в этом случае Вы вряд ли приблизитесь к реальной цифре ..
Но мы уходим в другую "степь". Меня интересуют численные оценки. В частности, ответ на вопрос, который я поставил в первом комментарии.
Да, наше государство переориентировалось и социальные задачи возложила на плечи самих жителей страны... Вот только мне не понятен расчет - надежда что самые незащищенные вымрут и у нас останется нордические стойкие? Или, что ещё невероятней, так это что если основная масса вымрет, то для оставшей горстки квартирный вопрос разрешится сам по себе?
У меня не было никакого расчета в указанном Вами смысле. Просто хотелось посчитать порядок затрат. Задачи предложить СПОСОБ решения проблемы не ставилось. Кстати, - один из способов - участие государства в ипотеке, - (см. первый комментарий) никто из комментаторов так и не попробовал оценить.
Вывод строительства в пригороды, наделение людей землей под 2-3 этажные домики, - это бы радикально изменило и порядок цифр, и тот импульс, который эта программа дала бы экономике.
Решить жилищный вопрос можно только если у Вас появится 5 млн, а у других - нет! Вот тогда купите, без инфляции!