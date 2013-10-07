Концепция бухгалтерии решений

Под словами «Бухгалтерия решений» (БР) договоримся здесь понимать систему ведения учета той части деятельности предприятия, которая связана с процессами выработки и принятия любых важных решений. Сразу отметим, что такой бухгалтерии ещё нет. Но создать её очень хочется!В XV-м веке Лука Пачоли впервые опубликовал описание двойной записи в бухгалтерии (1494). Преимущество такой записи послужило распространению этого метода регистрации фактов хозяйственной жизни сначала в Европе, а затем и во всем мире. Можно сказать, что Пачоли предложил удобный метод учета денежных средств предприятия. Суть же учета, его цель остались неизменными. Это означает, что метод сам по себе может играть важнейшую, революционную роль в жизни общества.Если в области денежного учета методика оказалась достаточно развитой, то что мы имеем в области учета решений? Прежде всего, оговоримся, что будем говорить только о таких решениях, которые приобретают формальный вид, например, форму приказа. К этому виду отнесем также решения коллегиальных органов (совет директоров, экспертная комиссия, и т.д.). В большинстве случаев, кроме собственно приказа или протокола совещания мы ничего не имеем. Если в протоколе, например, заседания совета директоров могут быть зафиксированы результаты голосования, то из большинства приказов вообще невозможно установить почему было принято именно такое решение.Вообще говоря, нужно сразу отметить, что для многих решений вовсе не нужно знать как и почему они принимались. Часть решений очевидны, другая часть не представляет большой важности и т.д. Однако, можно выделить такой класс решений, процесс принятия которых существенен. Назовем их сложными решениями. Вот их отличия:- есть не один, а несколько вариантов действий (альтернативных решений или просто «альтернатив»);- каждую альтернативу можно оценить по нескольким критериям;- нет очевидно лучшей альтернативы (лучше других по всем критериям);- решение должно быть принято во что бы то ни стало.В такой ситуации лицо, принимающее решение (ЛПР), обычно прибегает к помощи экспертов. Здесь под словом «эксперт» можно понимать любого человека, мнение которого для ЛПР авторитетно. Изучая таблицу оценок альтернатив по критериям, эксперты на основании своего опыта и интуиции могут дать ЛПР рекомендацию по выбору лучшей по их мнению альтернативы. Если мнения экспертов совпадают, то есть все основания последовать их совету. А если нет? Тогда ЛПР вынужден выбирать самостоятельно, полагаясь на свой опыт и/или везение. Он делает выбор, и решение оформляется приказом.Что же мы имеем в итоге? Только приказ! Все альтернативы, критерии, оценки, мнения экспертов – все это не было зафиксировано, кануло в небытие! Утрачена ценнейшая для предприятия информация.Надеюсь, для читателя уже становится понятна основная идея – нужно организовать учет всех важных компонентов принятия сложных решений.Но оказывается, что ситуация еще интереснее. Если в традиционной денежной бухгалтерии достаточно грамотно наладить только учет, то в области принятия решений есть еще один важный момент – собственно выбор лучшей альтернативы. Оказывается, руководителю вовсе нет необходимости опираться только на свой опыт и счастливую звезду. Современная прикладная дисциплина «Исследование операций» имеет в своем арсенале набор методов, позволяющих в большинстве случаев автоматически выработать строго научную рекомендацию по выбору лучшей альтернативы. Т.е. в систему учета может быть встроен механизм выбора оптимального решения! Такая возможность делает учетную систему в области решений гораздо более перспективной и эффективной, чем появление двойной записи в денежной бухгалтерии.С развитием этой идеи можно познакомиться здесь