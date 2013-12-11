Путаница с понятием "Система поддержки принятия решений"

Цель этого поста - помочь читателям разобраться с терминологической путаницей, возникшей в связи с изменением понимания термина "система поддержки принятия решений" (СППР). Это особенно важно для тех, кому специалисты по IT-системам пытаются "впарить" такую систему, выдавая её за инструмент поддержки принятия решений ТОР-менеджментом, хотя на самом деле она таким инструментом НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!



Последние годы публикуется достаточно много статей, посвященных таким системам. Английский эквивалент этого понятия - Decision Support System (DSS). Например, к системам этого типа относят системы, реализующие технологию OLAP (On-Line Analytical Processing). Эта категория ПО обеспечивает интерфейс доступа к многомерным, многосвязанным данным в больших (и сверхбольших) базах данных, которые выдаются в форме, определенной пользователем и удобной для анализа.



Однако, в период, примерно, с начала 70-х годов до начала 90-х в Советском Союзе публиковались оригинальные и переводные статьи, также посвященные системам поддержки принятия решений. Тогда чаще применялся другой английский эквивалент - "Decision-Making Support System (DMSS)". Несмотря на полную идентичность русского названия, речь идет по сути о различных сторонах систем одинаковой направленности.



Коротко, суть различия в следующем: раньше под поддержкой принятия решений понимался инструментарий выработки рекомендаций для лица, принимающего решение (ЛПР), сейчас то же понятие означает инструментарий подготовки данных для ЛПР.



Рассмотрим указанные различия подробнее.



1.Инструментарий выработки рекомендаций (прежняя трактовка)



Этот инструментарий помогает решить следующие задачи.



(Критериальный вариант):



- сформировать множество альтернативных вариантов решения (далее - альтернатив),

- сформировать множество критериев оценки альтернатив,

- получить оценки альтернатив по критериям,

- выбрать лучшую альтернативу, которая и выдается системой в качестве рекомендации.



Реализация этого варианта СППР требует решения некоторых нетривиальных проблем. Например:

- Учет различной важности критериев.

- Выбор способа построения обобщенного критерия (часто называемого "функция полезности").



Важно отметить, что есть методы выбора лучшей альтернативы и без построения обобщенного критерия.

Критерии иногда удобно группировать в виде дерева (иерархии). Например, в Америке получил большое распространение метод анализа иерархий, предложенный американским математиком Саати.



Есть критериальные методы, не учитывающие сравнительную важность критериев. Таков, например, классический метод выделения множества недоминируемых альтернатив (так называемого "множества Парето").



(Вариант без использования критериев оценки альтернатив):



- сформировать множество альтернативных вариантов решения,

- получить результаты сравнения (например, попарного) альтернатив,

- выбрать лучшую альтернативу, которая и выдается системой в качестве рекомендации.



Второй вариант всегда (а первый очень часто) требует умения собирать и обрабатывать экспертную информацию. Особое место в такого рода информации принадлежит предпочтениям ЛПР. Можно сказать, что одной из важнейших задач СППР является максимально полное и адекватное выявление предпочтений ЛПР. На первый взгляд, это может показаться несложным и даже ненужным делом. Кажется, что достаточно детально распросить ЛПР о том, что же он хочет получить, и зафиксировать ответы. Однако, на практике быстро выясняется, что ЛПР чаще всего не может явно и точно сформулировать свои предпочтения. Таковы особенности мышления.



Особые проблемы возникают при проведении коллективных экспертиз альтернатив. Одна из таких проблем: как корректно агрегировать различающиеся экспертные оценки?



Дополнительно можно отметить, что вышерассмотреные системы часто выдают результат не только в виде одной лучшей альтернативы, но в виде рейтинга альтернатив или их ранжировки.



2. Инструментарий подготовки данных (новая трактовка)



Этот инструментарий помогает решить следующие задачи.



- подготовить базы данных (часто объемные и содержащие сложные взаимосвязи),

- организовать гибкий и удобный доступ к базам данных через мощные средства формирования запросов,

- получить результаты запросов в форме, максимально удобной для последующего анализа,

- использовать мощные генераторы отчетов.



На это накладываются проблемы работы в сетях разного уровня и назначения, защита данных от потерь и несанкционированного использования и т.п.



Сравнение инструментариев



Прежде всего, можно сказать, что оба инструментария призваны обеспечить процесс принятия решений. Однако, первый сосредоточен на сравнении альтернатив с целью выбора лучшей, второй - на подготовке данных для последующего анализа. Фактически, второй инструментарий не предполагает выдачу рекомендаций. Он выдает только данные, а процесс формирования альтернатив, их сравнения и выбора лучшей остается "за скобками". Первый инструментарий предполагает, что, во-первых, вся информация, необходимая для выдачи рекомендации, должна быть собрана и, во-вторых, она должна быть оформлена в виде модели выбора: "альтернативы + критерии + оценки". Поэтому, можно сказать, что второй инструментарий по сути есть подготовительный этап к первому, поскольку он только готовит данные, но не преобразует их в форму указанной модели выбора. Стало быть, для второго инструментария больше подошло бы название "система подготовки данных для принятия решения".