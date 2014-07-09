В одном из своих блогов из серии "Записки консультанта" я описал реальный случай, когда специальная технология сбора и обработки мнений позволила найти компромиссное решение Совета директоров крупного банка по вопросу выработки стратегических приоритетов его развития. Изюминка была в том, что решение было получено без проведения совещаний, и без необходимости для каждого из членов Совета менять свое частное мнение.
(См. http://www.banki.ru/blog/Pavel_Gorskiy/2133.php )
При обсуждении кейса в комментариях, тема обеспечения конфиденциальности не затрагивалась, но при личном общении с сотрудниками банков она возникала почти всегда. Выяснилось, что опасение утечки информации через консультанта иногда является единственной причиной отказа от использования описанной методики, хотя её удобство и эффективность сомнений не вызывают. Поэтому я решил прояснить этот вопрос в отдельной публикации.
Итак, пусть всей конфиденциальной информацией обладает так называемое «лицо, принимающее решение (ЛПР)» или его доверенное лицо (если работу с консультантом ведет не лично ЛПР). Суть взаимодействия с консультантом заключается в специальном кодировании информации. Например, в описанной ситуации возможные приоритеты развития банка кодируются, например, так:
• Приоритет-1,
• Приоритет-2,
• И т.д.
Если используется коллективная экспертиза (групповое принятие решений), эксперты и/или ЛПР также кодируются: Эксперт-1, Эксперт-2, и т.п.
Все закодированные таким образом данные и мнения экспертов передаются консультанту. В описанном случае, консультанту передавались индивидуальные ранжировки приоритетов каждого члена совета Директоров. Далее, консультант начинает взаимодействовать с доверенным лицом, реализуя все шаги технологии путем обмена закодированными данными. Всю необходимую математическую обработку консультант выполняет над закодированными данными. Результаты, которые автоматически получаются также закодированными, отправляются заказчику, которому остается только их раскодировать.
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