Понятно, что для оценки эффективности управления экономикой страны можно придумать много разных подходов. Здесь я предлагаю один из возможных.Основная идея заключается в предположении, что при эффективном управлении качество жизни должно быть как минимум пропорционально стоимости природных ресурсов. Сразу подчеркну, что под словами "качество жизни" имеется в виду только материальная составляющая. Проиллюстрирую этот подход на примере первой десятки стран, имеющих наибольшую стоимость природных ресурсов (источники данных указаны под таблицей ниже).Начну с конечного результата, а потом поясню как он получился.Расчеты дают следующую оценку эффективности управления экономикой страны.Диаграмма построена на основе следующей таблицы. Все данные взяты за 2013 год.Прежде всего заметим, что очевидно исходить нужно не просто из стоимости ресурсов, но из подушевой стоимости. Индикатором качества жизни послужила комплексная оценка, опубликованная в докладе ООН и имеющая вид индекса, значения которого расположены в интервале от 0 до 1. Большему значению индекса соответствует более высокий уровень (качество) жизни. Столбец "Ожидаемое значение индекса" собственно и отражает основную идею расчета. Стране, имеющей наибольшую подушевую стоимость ресурсов, присваивается ожидаемое значение 1 (наивысшее значение). Для остальных стран ожидаемое значение рассчитывается пропорционально подушевой стоимости их ресурсов. Эффективность управления понимается как превышение реального качества над ожидаемым.