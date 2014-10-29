Аналитики агентства "Блумберг" ежегодно составляют рейтинг стран мира по эффективности системы здравоохранения. В 2014 году впервые в этот рейтинг попала Россия, потому что ожидаемая продолжительность жизни у нас достигла 70 лет. Однако, в рейтинге Россия заняла последнее место.Рейтинг составлен на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. В основе рейтинга три ключевых показателя, которые, по мнению авторов рейтинга, определяют эффективность системы здравоохранения той или иной страны:- средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (вес 60%),- государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения (30%),- стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения (10%).Исследование охватывает государства с населением более 5 миллионов человек, ВВП свыше 5 тысяч долларов на человека в год и средней продолжительностью жизни свыше 70 лет, по которым имеются достоверные статистические данные по всем показателям.Сам рейтинг можно посмотреть здесь: