Принятие решений в условиях неопределенности

Разразившийся экономический кризис вновь сделал актуальной тему, вынесенную в заголовок. Причем, слово "неопределенность" тут ключевое, если вспомнить, что существуют методы принятия решений в условиях риска. Неопределенность отличается от риска тем, что вероятности наступления внешних (независимых от банка) событий неизвестны.
Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Методы принятия стратегических решений типа, - вульгарно говоря, - "куда бежать?" существуют и достаточно хорошо развиты. Это известные модели из области "игры с Природой". Главную трудность при построении модели представляет ответ на вопрос: что считать выигрышем? У меня в этой области есть своё "ноу-хау". Подробное описание модели принятия решения и намек на решение проблемы конструирования выигрыша можно прочитать в моей статье 2010 года, к которой я и отсылаю заинтересованного читателя (см. ссылку ниже).
http://www.pavel.gorskiy.ru/Articles/Crisis_dm.pdf
Комментарии 4
http://www.vedomosti.ru/career/news/37829641/pod-novyj-god-szhigaem-ritualnyj-menedzhment
Да, достаточно часто, но я Вас уверяю, что в условиях кризиса организации поступают именно так, как описано в статье в Ведомостях и не потому, что не умеют пользоваться "инструментом", а потому что он стал бесполезным.
Главным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твердо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой.
Григорий Остер
Но если кто-то считает, что в условиях кризиса любой метод бесполезен - я не стану его разубеждать. У нас тысячи людей верят в астрологию!