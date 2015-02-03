Принятие решений в условиях неопределенности

Разразившийся экономический кризис вновь сделал актуальной тему, вынесенную в заголовок. Причем, слово "неопределенность" тут ключевое, если вспомнить, что существуют методы принятия решений в условиях. Неопределенность отличается от риска тем, что вероятности наступления внешних (независимых от банка) событий неизвестны.Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Методы принятия стратегических решений типа, - вульгарно говоря, - "куда бежать?" существуют и достаточно хорошо развиты. Это известные модели из области "игры с Природой". Главную трудность при построении модели представляет ответ на вопрос: что считать выигрышем? У меня в этой области есть своё "ноу-хау". Подробное описание модели принятия решения и намек на решение проблемы конструирования выигрыша можно прочитать в моей статье 2010 года, к которой я и отсылаю заинтересованного читателя (см. ссылку ниже).