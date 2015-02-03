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Принятие решений в условиях неопределенности

03.02.2015 09:44 4 1 404 просмотра
Разразившийся экономический кризис вновь сделал актуальной тему, вынесенную в заголовок. Причем, слово "неопределенность" тут ключевое, если вспомнить, что существуют методы принятия решений в условиях риска. Неопределенность отличается от риска тем, что вероятности наступления внешних (независимых от банка) событий неизвестны.

Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Методы принятия стратегических решений типа, - вульгарно говоря, - "куда бежать?" существуют и достаточно хорошо развиты. Это известные модели из области "игры с Природой". Главную трудность при построении модели представляет ответ на вопрос: что считать выигрышем? У меня в этой области есть своё "ноу-хау". Подробное описание модели принятия решения и намек на решение проблемы конструирования выигрыша можно прочитать в моей статье 2010 года, к которой я и отсылаю заинтересованного читателя (см. ссылку ниже).

http://www.pavel.gorskiy.ru/Articles/Crisis_dm.pdf

Комментарии 4

Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
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Не могу с Вами согласиться в том, что статья "правильная". На мой взгляд, там огульно объявляются "ритуальными" (читай - ненужными, бесполезными) полезные, на мой взгляд, процедуры управления. И я понимаю почему! Просто люди объявляют любой инструмент бесполезным, если не умеют им пользоваться. Я Вас уверяю, что найдутся люди, которые объявят бесполезными (и даже вредными!) те методы принятия решений, о которых я написал. Но, как любила повторять Елена Сергеевна Вентцель, "гони Природу в дверь - она влетит в окно"! Можно сколько угодно заниматься самообманом, но решения принимать всё равно нужно. А дальше только 2 варианта: или "по науке", или "как бог на душу положит" smile:)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
Просто люди объявляют любой инструмент бесполезным, если не умеют им пользоваться.

Да, достаточно часто, но я Вас уверяю, что в условиях кризиса организации поступают именно так, как описано в статье в Ведомостях и не потому, что не умеют пользоваться "инструментом", а потому что он стал бесполезным.
Цитата
Можно сколько угодно заниматься самообманом, но решения принимать всё равно нужно.


Главным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твердо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой.

Григорий Остер
Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
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Инструмент "методы принятия решений в условиях неопределенности" может стать действительно бесполезным только в одном случае - если появилась хоть какая-то определенность.
Но если кто-то считает, что в условиях кризиса любой метод бесполезен - я не стану его разубеждать. У нас тысячи людей верят в астрологию!
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