В своёй публикации "Оценка эффективности управления экономикой страны" (см. http://www.banki.ru/blog/Pavel_Gorskiy/5541.php )
я брал для сравнения 10 стран с наибольшей стоимостью природных ресурсов.
История с Сингапуром навела на мысль, что сравнение нужно расширить. Точнее - подумать о том, как корректно добавить к сравнению страны, практически не обладающие природными ресурсами.
Как написано в предисловии к книге Ли Куанг Ю: "Сингапур – город, построенный на болотистом островке, несколько уступающем по площади Киеву и несколько превосходящий его по численности населения, – по размерам ВНП превосходит Украину примерно в 1,3 раза, уступая по этому показателю огромной России лишь в пять раз. А ведь даже строительный песок, даже пресную воду приходится завозить в Сингапур из Малайзии и Индонезии…"
Приглашаю заинтересованных читателей присоединиться к обдумыванию методики корректного сравнения.
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