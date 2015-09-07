Совесть - экономическая категория

Прочитал фрагментарно книгу Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый", о превращении Сингапура в одно из самых продвинутых государств мира. Особенно поразило, что в отличие от Японии, в Сингапуре нет не только полезных ископаемых, но даже пресной воды - вся вода завозится из Малайзии. Понял, что любое государство можно сделать процветающим только при одном условии - у правящей элиты должна иметься совесть. Мне могут возразить, что главное - талант управленца, а совесть вторична. Ещё недавно я согласился бы с этим утверждением. Но сейчас уверен, что можно купить знания, опыт, талантливых управленцев. Только одно невозможно купить - совесть.