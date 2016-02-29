Про ложь и статистику

Но я бы не хотел сейчас доискиваться до источника. Хочется обратить внимание читателя вот на что. Автор этой фразы, кем бы он ни был, несомненно имел в виду тот факт, что статистику легко исказить, легко подтасовать результат в угоду заказчику. Это правда! И это особенно страшно, потому что статистика всегда претендует на научный подход. Действительно, трудно вообразить масштабы вреда, который может принести фальсификация научных данных! Но не нужно забывать вот о чем. Люди, профессионально использующие статистику знают, что есть агентства продажные, которые искажают данные за деньги или по политическим мотивам, и есть другие агентства, которые никогда не пойдут на сделку с совестью. Таким образом, есть две статистики: статистика нормальная и статистика продажная. И тот, кому важно знать реальные данные, всегда найдет способ их различить.
Комментарии 5
Это вы меня как "статистика" по образованию задели за живое
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Но опять же речь не о фальсификации исходных данных, а об их представлении в угоду заказчику.
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