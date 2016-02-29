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Про ложь и статистику

29.02.2016 12:04 5 788 просмотров
Большинство крылатых выражений справедливы. Но есть и исключения. Одним из таких исключений является известное выражение: "Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика". Его приписывают различным историческим и политическим деятелям, кому интересно - отсылаю к Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C,_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%­8C_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D­0%BA%D0%B0


Но я бы не хотел сейчас доискиваться до источника. Хочется обратить внимание читателя вот на что. Автор этой фразы, кем бы он ни был, несомненно имел в виду тот факт, что статистику легко исказить, легко подтасовать результат в угоду заказчику. Это правда! И это особенно страшно, потому что статистика всегда претендует на научный подход. Действительно, трудно вообразить масштабы вреда, который может принести фальсификация научных данных! Но не нужно забывать вот о чем. Люди, профессионально использующие статистику знают, что есть агентства продажные, которые искажают данные за деньги или по политическим мотивам, и есть другие агентства, которые никогда не пойдут на сделку с совестью. Таким образом, есть две статистики: статистика нормальная и статистика продажная. И тот, кому важно знать реальные данные, всегда найдет способ их различить.

Комментарии 5

Дмитрий Б  (Tuzikk)
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Данная фраза - не о фальсификации данных, а о таких формах представления реальных данных, при которых одни и те же базовые цифры могут выглядеть совершенно по-разному (условно говоря - хорошо или плохо).
Это вы меня как "статистика" по образованию задели за живое smile:)
Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
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Цитата
Дмитрий Б пишет:
)
Вероятно, Дмитрий, Вы правы. Но уверяю Вас, что моя трактовка фразы тоже встречается. Вспомним хотя бы Марка Твена (см. Статью по ссылке)
Дмитрий Б  (Tuzikk)
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В свете темы считаю шедевром книгу, написанную в 50-х годах прошлого века, - How to lie with statistics. Дословно - как обманывать при помощи статистики. Книге больше полувека, но уловками, в ней описанными, пользуются маркетологи и лжеаналитики до сих пор. Настоятельно рекомендую! smile:drink:
Но опять же речь не о фальсификации исходных данных, а об их представлении в угоду заказчику.
Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
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Цитата
Дмитрий Б Настоятельно рекомендую!
...
Спасибо! Кстати, книга переведена на русский и есть на торрентах в форматах pdf и fb2
Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
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Книжку прочитал. Для статистика она простовата. Для рядового читателя скучновата smile:) На мой взгляд, адресована она журналистам, пишущим на социально-экономические темы. Вот их бы я обязал её не просто прочитать, а запомнить.
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