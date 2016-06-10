Как написала газета "Труд" 26 февраля 2016 г.:"По данным Минтруда, сейчас доход ниже прожиточного минимума имеют более 19 миллионов человек (по оценкам РБК - 23 млн. - ПГ).По данным ведомства, за минувший год, пока в стране длится экономический кризис, количество людей, живущих в России за чертой бедности, выросло на три миллиона. «60, а то и 70 процентов из этих бедных — это семьи с детьми», — сказал Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.В сентябре прошлого года глава Минтруда выступал с информацией о том, что реальные доходы россиян за год снизились на 5%. В реальности, однако, если верить данным Росстата, реальный уровень зарплат в РФ упал за год на 9,5%. При этом прожиточный минимум населения в третьем квартале 2015 года уменьшился до 9673 рублей; во втором квартале он составлял 10 017 рублей на человека.Итак, почти 16% населения живет за чертой бедности. Но и богатые тоже плачут! (см. график ниже)Однако, самое показательное, на мой взгляд - это статистика спроса и предложения услуг на сайте "Avito" (см. таблицу)