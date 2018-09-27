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Мини FAQ по ПНО дебетовых карт Хоум Кредит Банк

27.09.2018 10:15 2 1 285 просмотров
За Хомяком не уследишь ... И когда Хомяк в очередной раз поменял правила игры smile:wall: , написал эту памятку. Чтобы и самому не забыть и другим помочь.

Актуальность тарифов с 04.10.2018

Отличия дебетовых карт:

Космос 6% на остаток от 10 т.р. до 500 т.р. без условий.

Коинкипер 6% на остаток от 10 т.р. до 300 т.р. без условий.

Другие правила 6% на остаток от 10 т.р. до 500 т.р. без условий.

Польза 7% на любой остаток до 300 т.р. при тратах 5000 руб.

Для бесплатности карт на всех надо держать в остатке каждый день более 10 т.р. , либо делать покупки на 5 т.р.

Заказ карт:

CoinKeeper - только на сайте.

Карта Космос и Другие правила - уже недоступны для оформления.

Комментарии 2

Альберто Малих  (phazon.ya.ru)
#
Еще есть Ззеленая польза, там 5% без условий. Но все это неважно, так как с той частотой с которой Хоум меняет условия по картам смысла на них держать деньги нет.
Moonwind  (Moonwind)
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Цитата
Альберто Малих пишет:
Еще есть Ззеленая польза, там 5% без условий. Но все это неважно, так как с той частотой с которой Хоум меняет условия по картам смысла на них держать деньги нет.

Согласен полностью!
Заели уже этими изменениями и невозможностью закрыть карту из дома
!
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