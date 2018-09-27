Мини FAQ по ПНО дебетовых карт Хоум Кредит Банк

За Хомяком не уследишь ... И когда Хомяк в очередной раз поменял правила игры , написал эту памятку. Чтобы и самому не забыть и другим помочь.
Актуальность тарифов с 04.10.2018
Отличия дебетовых карт:
Космос 6% на остаток от 10 т.р. до 500 т.р. без условий.
Коинкипер 6% на остаток от 10 т.р. до 300 т.р. без условий.
Другие правила 6% на остаток от 10 т.р. до 500 т.р. без условий.
Польза 7% на любой остаток до 300 т.р. при тратах 5000 руб.
Для бесплатности карт на всех надо держать в остатке каждый день более 10 т.р. , либо делать покупки на 5 т.р.
Заказ карт:
CoinKeeper - только на сайте.
Карта Космос и Другие правила - уже недоступны для оформления.
Комментарии 2
Еще есть Ззеленая польза, там 5% без условий. Но все это неважно, так как с той частотой с которой Хоум меняет условия по картам смысла на них держать деньги нет.
Согласен полностью!
Заели уже этими изменениями и невозможностью закрыть карту из дома
!