Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как устроена проектная работа на рынке заказной веб-разработки

11.12.2012 17:11 1 3 043 просмотра
Любая сервисная организация стремится выработать свою собственную схему работу, которая, с одной стороны, будет соответствовать подчас уникальным внутренним бизнес-процессам компании, а с другой – увяжет их с потребностями клиента. Рынок заказной веб-разработки не является исключением.

Система менеджмента и правильно выстроенная проектная работа являются ключевыми факторами влияния на соблюдение сроков сдачи проекта и качество продукта. На рынке есть свои типовые подходы к построению проектной работы, которые связаны как с особенностями бизнеса, так и с особенностями клиентских задач, которые приходится решать.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Типовой подход к проектной работе рекламного агентства.
Связка «Аккаунт-менеджер» + «Менеджер проекта»



Это достаточно распространенное функциональное сочетание, имеющее как ряд плюсов, так и целый ряд минусов, наиболее часто встречается в рекламной сфере. Причина здесь, по нашему мнению, кроется в следующем: клиенты обращаются в рекламное агентство не для создания конкретного продукта, а для достижения своих коммерческих целей. То, как они будут достигнуты, интересует их лишь в той степени, чтобы это не навредило репутации бренда и было выполнено при строгом соблюдении действующего законодательства. Техническая часть проекта является только средством достижения главной цели клиента, и не должна быть объектом его внимания. Этот подход, по сути, является выражением предельной клиентоориентированности рекламных агентств – они разговаривают с клиентом на его «языке», а не навязывают свой.

Связующим звеном между исполнителями и клиентом выступает аккаунт-менеджер, который, с одной стороны, отвечает за формализацию задачи клиента для исполнителей и, с другой, обеспечивает контроль качества и соблюдение сроков сдачи проекта клиенту.

Техническую часть работы курирует менеджер проекта, который на основе полученной от аккаунт-менеджера информации координирует действия исполнителей.

Какие риски таит в себе работа по данной схеме?

Во-первых, распределение полномочий между двумя лицами часто приводит к размыванию ответственности, что негативно сказывается на самом проекте.

Во-вторых, нередко складывается ситуация, что аккаунт-менеджер оказывается между двух огней – с одной стороны, он испытывает давление со стороны клиента, с другой – обязан учитывать ресурсы и возможности своего работодателя. Это балансирование между необходимостью и возможностями есть не что иное, как своеобразный конфликт интересов, который отнимает достаточно много сил. Проект превращается в состязание между представителем заказчика и менеджером проекта, каждый из которых стремится «продавить» аккаунт-менеджера под свое видение конечного результата. Это предъявляет очень высокие профессиональные требования к аккаунт-менеджерам, которые должны приводить к единому знаменателю вопросы экономической целесообразности и технической осуществимости проекта.

В этой связи у аккаунт-менеджера всегда есть искушение сделать ставку на эффектный, «громкий» проект, который впечатлит клиента и заставит его оставить в стороне вопросы о реальной эффективности вложений. Внешний лоск проекта стоит меньших денег, чем усилия по созданию эффективного веб-инструмента.

2. Типовой подход к проектной работе веб-студии.
Менеджер проекта = (общение с клиентом + разработка)



В «классической» веб-студии после получения заказа на разработку все полномочия сосредотачиваются в одном лице – у менеджера проекта. Он отвечает и за общение с клиентом, и за координацию работы исполнителей, и за само планирование работы по проекту. Надеяться на то, что вам попадется идеальный менеджер, который успевает одновременно заниматься всеми этими задачами, конечно, можно, но вероятность эта крайне мала. В необходимый уровень компетенции менеджера должны входить высокие коммуникативные навыки, умение управлять процессом производства и глубокие технические знания. Максимум, что может сделать хороший менеджер – сделать продукт, который удовлетворяет формальным требованиям заказчика, но он вряд ли сможет гарантировать его коммерческую окупаемость или рост показателей бизнеса после его внедрения – для этого нужен совершенно другой уровень компетенций.

Еще один «тонкий» момент – когда и общение с клиентом, и ведение проекта концентрируются в одном лице, существует вероятность, что руководство студии не будет иметь достоверной картины того, насколько клиент доволен результатом работы студии, до момента сдачи проекта. Плохой менеджер заинтересован только в том, чтобы получить от клиента деньги, при этом лояльность клиента отходит для него на второй план. Для организации правильной работы необходим пристальный контроль на каждом этапе ведения проекта, что в условиях, как правило, компактных веб-студий не всегда возможно.

3. «Западный» подход в проектной работе.
Директор проектов + система клиентской лояльности



Одной из оптимальных схем работы над проектом, которого придерживаются зарубежные участники рынка заказной веб-разработки, является работа временными, компактными проектными группами, которые создаются под конкретный заказ клиента, исходя из его целей и задач. Мы в «Бюро Пирогова» также используем этот подход, когда речь идет о создании сложного, комплексного проекта вроде создания социальной сети или внутренней интранет-системы крупной корпорации.

Командой проекта руководит директор проекта, который осуществляет общение с клиентом и распределяет задачи между менеджерами отдела веб-производства. Те, в свою очередь, формируют план-график, а на этапе согласования производят оценку проекта, исходя из объема работ и количества затрачиваемых ресурсов.

Плюсы такой системы очевидны: четкая субординация и зоны ответственности. Принцип «одного окна» - директор проекта координирует все работы, то есть по сути выступает представителем заказчика внутри самой компании-исполнителя. Он же может формировать проектную команду (и варьировать ее) под конкретные уникальные задачи – задействовать стратега, копирайтера, дизайнера, программистов и т.д.

Важный элемент этой схемы – система мониторинга лояльности клиента. На каждом этапе работ происходит оценка степени удовлетворенности клиента работой агентства. Это оценка составная и включает в себя такие параметры, как степень удобства работы с менеджером, уровень взаимопонимания с ним, понимания им рабочих задач, умение координировать работу исполнителей и соблюдать договоренности. Оценивается и сам проект на промежуточных этапах, насколько он соответствует представлениям клиента о конечном результате в своих компонентах: дизайне, креативе, программной части и т.д.

Система мониторинга лояльности связывает напрямую менеджмент агентства с представителем заказчика, что позволяет избежать затягивания спорных ситуаций и фактически играет превентивную роль от возможных ошибок и недопонимания между сторонами.

Подводя итог, скажем, что не существует универсального рецепта построения проектной работы – каждый из вышеобозначенных подходов имеет право на существование, когда речь идет о конкретном проекте отдельного заказчика. За годы своей работы мы в разной мере использовали каждый из них и хорошо изучили возможные риски и очевидные достоинства. В том русле сложных проектов, в котором мы идем последние пару лет, третий подход является для нас однозначно предпочтительным, хотя и требует высочайшей профессиональной подготовки кадров. Нужно понимать, что успешное проектное управление в сфере веб-разработки – уже не стереотипно удел технически подкованных молодых людей до 30-ти лет, но серьезный управленческий труд, требующий знания самых современных методик делового администрирования.

Бюро Пирогова

Комментарии 1

Геннадий Калугин  (schurup87)
#
В интернет скоро ломанутся огромные деньги и выдавят от туда, мелких, но нужных обществу производителей.

Новый алгоритм поисковой выдачи Яндекса «Калининград» (персонализированная выдача), это не просто забота о пользователях, а начало революции! Рынок интернет рекламы, догнал рынок рекламы в медиа. Это огромнейшие деньги!!! Просто так ими никто не поделится с сеошниками, только за то, что они давно на этом рынке, сюда рванут монстры, киты маркетинга!
Пока ещё любой может создать и продвинуть свой сайт, но очень скоро, это станет таким же, дорогим удовольствием, как реклама на TV, в сериале в лучшее время.
Лучшие позиции в выдаче поисковых систем, займут те сайты, которые полюбит пользователь! Если Он будет, часто заходить на любимые ресурсы, проводить там 2-3 минуты и просматривать, хотя бы 3 страеницы, вносить их в социальные и личные закладки, оставлять комментарии и лайки, везде, где можно – Яндекс поднимет эти ресурсы выше в ранге выдачи. Но как показатся пользователям изначально? Чтоб они впоследствии полюбили тебя. Естественно через контекстную рекламу, того же Яндекса и через директ. А это жутко дорого.
Не удивлюсь, если уже в ближайшее время, в соц. сетях появятся примерно такие записи: « Пожалуйста, помогите скромному трудяге, конкурировать с маркетологами, обладающими огромными штатами и бюджетами! Ведь делаю я это всё, для небогатого пользователя, хотя и для своего заработка тоже! В подвале моего сайта еть кнопоча «поделится», добавьте меня с её помощью в соц. Закладки, ну пожалуйста!» Разумеется, это маргинальный метод, и поначалу многим будет стыдно, ведь это спам. А что делать? 10 000 руб/неделю – не каждый потянет, а кто и потянет, переложит часть этого бремени на потребителя. Как следствие – рост цен на товары и услуги. Уход частников под «крыши» агенств. Ведь сейчас, предстать пред Ваши очи, на TV и в СМИ – могут лишь крупные компании, ну, в крайнем случае, средние. Скоро так будет и в интернет. Демократичность интернета в отношении малого бизнеса проходит. Я понимаю желание поисковых систем зарабатывать, это естественно и необходимо им для выживания, во имя нашего же блага! Но как быть мелкому бизнесу?
Господа, теперь посещая сайты мелких производителей, частных мастеров и другие небогатые, но любимые Вами ресурсы – будьте ответственны! Оставляйте отзывы, ствьте лайки, добавляйте в личные и социальные закладки! Яндекс и другие, персонифицируя для Вас поисковые алгоритмы – будет учитывать Ваши предпочтения, повышая их в ранге выдачи! Таким образом, Вы поможете нам, малобюджетным, выжить! А всему обществу, поможете не потерять конкурентность со стороны малого бизнеса! А значит, поможете и себе, не дав рынку монополизироваться!
С уважением: Геннадий Калугин, мастер отделочник, маляр штукатур и администратор сайтов:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения