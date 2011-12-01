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Обслуживание ВТБ-24

01.12.2011 11:37 3 928 просмотров
Устроился на работу водителем,фирма обслуживается в ВТБ-24, выдали зарплатную карту в ВТБ-24.Вчера начислили зарплату, а я как на зло утерял карту.Пришел в отделение ВТБ-24 объяснил ситуацию, карту заблокировали.Все бы нечего, но свою зарплату получить я не могу.Говорят: "Ждите перевыпуска карты".Ни паспорт ничего не дает мне право, получить мою зарплату.Хорошее обслуживание, лучше бы по-старинке давали з/п на руки. Спрашивается на, что жить две недели?

Комментарии 3

одинцов  (одинцов)
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надо было сначала деньги в кассе по паспорту снять, а потом блокировать карту, хотя сотрудник банка , конечно, должен был это посоветовать .
Сергей  (Pro100FaH)
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Спасибо)В кассе тоже нельзя, типо деньги на счету карты лежат
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