Операционисты киборги-психотерапевты

Уважаемы клиенты, когда вы приходите в отделение с настроем поругаться, вас раздражают очереди, вам не нравится долгое обслуживание, вас раздражают некомпетентные сотрудники, пожалуйста помните, что это люди, а не киборги. Они имеют право на ошибку, возможно, у них зависает компьютер, они тоже обедают и многие из них студенты.

Почему же вы, врачи, водители, учителя, артисты – клиенты, думаете, что к вам придя в поликлинику, сидя в очереди, пациенты начнут заходить и орать: «у вас очереди! я пишу жалобу!», или: «Я потратил 2000 рублей на эти пилюли, а мне ваше лечение не помогло!», «Откуда такие пробки!? Мне надо быть к трем в аэропорту!», «Вы учите детей, а мой Ванечка не знает теорему Пифагора, да чем вы тут занимаетесь?».

Вам бы понравилось такое отношение?

Так вот я к чему, все мы люди. Мы также делаем ошибки, можем долго обслуживать, или нагрубить и не все на свете знаем. Так давайте будем терпимее друг к другу.

Вспоминаются слова из Библии: «В чужих глазах соринку видит, в своих бревна не замечает». Прежде, чем судить кого-то, давайте начнем с себя. И проблема здесь всего общества в целом, но решил раскрыть в частности.