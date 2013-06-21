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Операционисты киборги-психотерапевты

21.06.2013 14:55 9 726 просмотров
Уважаемы клиенты, когда вы приходите в отделение с настроем поругаться, вас раздражают очереди, вам не нравится долгое обслуживание, вас раздражают некомпетентные сотрудники, пожалуйста помните, что это люди, а не киборги. Они имеют право на ошибку, возможно, у них зависает компьютер, они тоже обедают и многие из них студенты.
Почему же вы, врачи, водители, учителя, артисты – клиенты, думаете, что к вам придя в поликлинику, сидя в очереди, пациенты начнут заходить и орать: «у вас очереди! я пишу жалобу!», или: «Я потратил 2000 рублей на эти пилюли, а мне ваше лечение не помогло!», «Откуда такие пробки!? Мне надо быть к трем в аэропорту!», «Вы учите детей, а мой Ванечка не знает теорему Пифагора, да чем вы тут занимаетесь?».
Вам бы понравилось такое отношение?
Так вот я к чему, все мы люди. Мы также делаем ошибки, можем долго обслуживать, или нагрубить и не все на свете знаем. Так давайте будем терпимее друг к другу.
Вспоминаются слова из Библии: «В чужих глазах соринку видит, в своих бревна не замечает». Прежде, чем судить кого-то, давайте начнем с себя. И проблема здесь всего общества в целом, но решил раскрыть в частности.

Комментарии 9

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Если в банке очереди, долгое обслуживание, компьютеры висят и др. проблемы - ругаться не надо, свои нервы дороже - надо голосовать ногами, в другой банк!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
когда вы приходите в отделение с настроем поругаться


А зачем с таким настроем идти в отделение? Ну если только дома не с кем ...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Тока я не понял. К чему Серёга призывает? В банки не ходить? Или ходить только с хорошим настроением? В надежде, что придя в банк его там-таки испортят? smile:o
Сергей  (Pro100FaH)
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Призываю быть позитивнее)И не только в банках)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Точно! Настроение хорошее? Иди на улицу! В магазин там, собачку выгулять. В банк, опять же...
Нет настроения - ДОМА СИДИ, нечё народ нервировать!
smile8) Он же на работе. Ему с нервными связываться не с руки. Да и начальству не охота. Склоки эти разгребать. ...Грёбаные, вы наши... клиенты. Дома сидите! Нас не нервируйте!
Я кому говорю? smile:evil:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Человек идёт в Банк не потому что у него хорошее настроение.
Ему надо!
Раз надо, то он и идёт. И если его smile:uncap: встречают словами «чё вы тут топчитесь?» (Варианты: «вас вон сколько, а я одна», «и чего вы все приходите по выходным?», « через 2 квартала такое же отделение» и проч., и проч., и проч.), то ждите срыва. Неужели это не понятно?
Другой случай. smile:pardon: Взбешенный предыдущим продавцом (таксистом, официантом,…) человек заходит в Ваш банк. Его встречает улыбающаяся красавица: "там 2 человека в кассе, вы пока присядьте на диванчик. А я вас приглашу». Сел человек, остыл и с такой же улыбкой, как у встретившей его красавицы, проследовал в кассу (к операционисту, …) Опять непонятно?
Ольга Курочкина  (kha)
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Сергей пишет, что люди имеют право на ошибку. Можно ошибиться и прийти в банк с плохим настроением. Если очень надо. Но, по-моему, тогда лучше воспользоваться Интернет-банком или банкоматом. Им всё равно. А может быть организовать в рамках call-центра службу психологической поддержки клиентов? Типа, если у вас плохое настроение, нажмите 0?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"...ошибиться и прийти в банк с плохим настроением..." smile:o

Всё с ног на голову. Когда человек в плохом настроении, он может допускать ошибки. Он их может допускать и в хорошем, но в плохом чаще. Знающие за собой такую черту (ошибаться в плохом настроении), стараются в такие моменты за собой следить. Контролируют себя тщательнее.
Всё вышеперечисленное НИКАКИМ образом не связано с тем, что люди ходят по улицам и заходят в банки кто с отличным настроением, кто с отвратительным.

Всех кто пришел (позвонил, написал,...) необходимо обслуживать!
А не искать повода оправдать свою некомпетентность, бестактность, неумение работать с Клиентами.
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, я не могу себя в плохом настроении контролировать. Мне лучше дома сидеть. А то приду в банк и разрыдаюсь там посреди банковской операции … smile:cry:
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