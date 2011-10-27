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Кандидат наук - ценный кадр банка или изгой?!

27.10.2011 16:05 43 2 760 просмотров
Высшее образование сейчас является важным пунктом (если не ключевым) практически в любом резюме специалиста. Студент в любом случае пройдет некий сложный и ответственный этап в жизни, а именно сдаст все зачеты, экзамены, напишет рефераты, защитит диплом. Действительно, практически во всех вузах к этому нужно подходить с особым вниманием и упорством - а иначе твоя фамилия будет "гордо" значится в списке отчисленных студентов вуза. Ну и разумеется, у любого выпускника будут хотя бы поверхностные знания (то есть им выполнена программа обучения МинОбрНауки) о полученной им специальности.

Но у большинства молодых людей после окончания ВУЗа стоят два вопроса: как и с кем обмыть диплом и что делать дальше?! Некоторые идут в армию, другие как-то избегают попадания в ряды ВС РФ, а некоторые идут в аспирантуру. Итак, выберем, наверное, самый разумный вариант - поступим в аспирантуру. И о, чудо, мы защитились. И теперь у нас не только диплом, но еще и солидная (по крайней мере внешне) корочка кандидата наук.

Один преподаватель поведал нам вот что. Кандидаты наук - практически всегда не приятный и даже очень кадр для руководства банка. Именно в них (не знаю почему?!) они видят потенциальную угрозу. То есть, акционеры, к примеру, будут рассматривать несколько кандидатов на ключевую позицию, и окажется, что у твоего бывшего подчиненного (кандидата наук) есть на один плюсик больше, чем у тебя - у руководителя с многолетним стажем... НО! Я с преподавателем согласен отчасти... Да, плюс есть, но не очевидный. Защитить диссертацию и возглавить ответственный участок в банке, а также достигнуть поставленные цели - совсем разные вещи...

Как Вы думаете? Кстати, преподаватель поведал нам, что руководство свое всегда нужно хвалить, и по поводу успешно законченной аспирантуры следует скромно отметить вот что: у Вас, мой руководитель, просто мало времени возиться с документами для присвоения звания кандидата наук, Вы и так слишком важный и занятой человек! smile:) Вот тогда он будет тебя ценить и сваливать как можно больше работы! smile:)

Комментарии 43

user135773  (user135773)
#
... большинство знакомых мне кандидатов наук в свободном плавании (свой бизнес), или преподаватели в университетах.

По работе как-то пришлось столкнуться с кандидатом наук, он же заслуженный экономист РФ, он же призер чего только возможно, он же участник каких-то там конференций, в общем, человек с очень богатым послужным списком. Но. В Банках не мог продержаться и 3 месяцев (да, нигде не мог). Более заносчивого и сложного в общении человека не встречала. Умен – бесспорно, но хам редкостный.

И зря Вы так про армию.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
про армию как раз не зря. Что там делать? Чему научат? Кто кормить родных будет? У меня на попечении мать и девушка.
user135773  (user135773)
#
Вы служили, чтобы так говорить?
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
служили родные, знакомые... дядя генерал-майор. Вообщем в ВС есть связи и представления. Все отговаривают даже думать об армии. Речь вообще-то не о службе в армии, о другом.
user135773  (user135773)
#
Вообще-то да, о другом:)
Зацепились за слова, бывает.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
а вы мать? не сочтите за грубость, просто вопрос
user135773  (user135773)
#
Нет.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
ну вот, а то что в армии было и есть это не тихий ужас это звездец. зона раем покажется
user135773  (user135773)
#
Такой ответ я и ожидала. Может быть, со временем, мои взгляды относительно службы в армии и поменяются, а может и нет:)
user135773  (user135773)
#
Несколько лет назад очень хотела, но не пустили.
Дмитрий  (asd1979)
#
Дмитрий,вы были на зоне?Если можете сравнивать.
Дмитрий  (asd1979)
#
Вот люди не служившие в армии считают,что они лучше всех знают о положении дел в армии.Придумывают сравнения армии с зоной и приводят надуманные примеры чтобы туда не идти.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
да что вы! в армии сейчас очень круто, обучают строевой подготовке, военной тактике, выдают теплую одежду даже зимой, кормят на убой. весь сержантский состав с высшим образованием и рядовые воспитанные люди.

не дай бог очередная Чечня, то конфликт решится за пол дня. Ведь у нас вооруженная самыми передовыми орудиями и техникой до зубов - армия, а главное этим вооружением управляют обученные солдаты и руководят ими самоотверженные, честные и доблестные генералы.

Я в такую армию пошел бы если еще раз бы выпало и ребенка готовил бы к такой армии.

А пока суд да дело все идем на выборы! Ага!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
— Мужики, а где тут берут в «морские котики», а то к стройбату у меня нет никакого настроения. С детства не выношу бесплатного физического труда.
— А ты чё, «косить» не будешь?
— Смешные вы люди! Зачем же я тогда сюда приехал?! «Косить» дома надо… Хотя, это на любителя… Я вам советую: бутылку разбейте, и стекла нажритесь. Верное дело. А я лично еду в армию нахаляву здоровья и знаний набираться.

ДМБ
Александр  (amarok)
#
не вижу плюсов в к.н. В наше время это просто название, особенно учитывая что большинство диссертации пишут по заказу.
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
На сколько могу судить из общения с людьми бизнес-среды, для них наличие КН или Докторской степени чаще всего означает оторванность человеа от реального мира чуть более, чем полностью. Дело не столько в людях, сколько в теоретизированном образовании.
p.s. по поводу армии - спрошу у девушек, каким вы бы хотели видеть своего будущего мужа:
- успешным, умным, в хорошей физической форме(благодаря походам в спортзал) и заботящимся о вас или
- потерянным с поломанной психикой и завышенной самооценкой на почве того, что ему удалось кое-как завершить бесперспективный проект (армия).
Опять таки по моему опыту, в армию идут или те, кто не метит высоко или те, кто знает куда идут (конкретную ВЧ и положение дел в ней) и зачем они тратят этот год (чтобы после этого занять теплое кресло в федеральных структурах до пенсии). Потому что коммерческой компании откровенно наплевать, что будет с тобой когда наступит война - им главное твоя хорошая работа в мирное время.
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
Отмечу, что не все выходят из армии поломанными, но большинство.
Дмитрий  (asd1979)
#
deceiver,про армию так говорят те кто никогда в ней не служил.Представленение об армии, вы и автор блога, черпаете из того что напишут вам газетенки.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся" smile:)
user135773  (user135773)
#
Судя по второму анекдоту от Вас, с чувством юмора у Вас в порядке и в армии Вы не служили, да? smile:D
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
газет не читал лет с 10, а телек смотрю только дискавери. Так расскажите нам о "вашей армии", что мы пропустили?
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
серьезно? честное слово не знал. в армии теперь геям будет комфортно наверное
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Нееее, форма от Юдашкина, а размерчик то один на всех. Меньшинства негодуют, им в плечах велико.
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
По поводу обсуждения армии - было же написано что вопрос девушкам. Среди ответивших ни одной таковой не наблюдаю.
Понимаю, что каждому нужно хоть что-то, чем можно гордиться. У кого-то это факт окончания армии, у кого-то успешная карьера и счастливая семья. Кому что.
user135773  (user135773)
#
Из Ваших комментариев получается, что за тех, кто отслужил замуж ни-ни, т.к. они несчастны, у них проблемы с психикой, и карьера успешная им не светит. Фиговая картина вырисовывается.
user135773  (user135773)
#
... завышенная самооценка и поломанная психика мне чаще встречалась у тех, кто в армии не служил, так что для этого армия не нужна.

Успешный, умный... Вы думаете, если человек умен, и так получилось, что он пошел служить в армию, после нее он автоматически становится глупым? И никогда-никогда не сможет быть успешным?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
... завышенная самооценка и поломанная психика мне чаще встречалась у тех, кто в армии не служил, так что для этого армия не нужна.

Всё верно.
В армию (при двух годах, сейчас и косить то смысла нет) шли те, у кого не было средств откупиться, тем самым откосив. smile:)
user135773  (user135773)
#
Моисей Абромович,

Именно, что нет смысла. И нежные мальчеги, покупающие военник из-за одного-то года меня умиляют.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Вот если будет у Вас сын, посмотрим, как Вы будете умиляться над ним, покупая военник. Опять же, речь НЕ О СЛУЖБЕ В АРМИИ, а о месте КАНДИДАТА НАУК в банке.
user135773  (user135773)
#
У Вас есть выбор: а) смириться с тем, что тема уже про службу в армии б) удалить все сообщения.

Your choice?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
смириться с тем, что тема уже про службу в армии


Да, нить разговора потеряна окончательно.
Ты запостил, на мой взгляд, абсолютно очевидную вещь.
Да, будут некоторые коллеги (а порядочные люди всегда есть) к КН относиться предвзято. Но спорить о том, из зависти ли это или из опасения за собственную карьеру - интересно, но бессмысленно.
Чем мы, собственно, и занимаемся.
Анекдоты вот травим...
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
Возвращаясь к теме поста - вы думаете, что не может вызывать подозрений желание человека так глубоко изучать теоретическую часть предмета?
http://www.youtube.com/watch?v=oYzLNgnraKc
- А голова где?
- Оно те надо?!
Примерно так же - если сел заниматься теорией - делай то что умеешь и делай это хорошо. Если хочешь начинать в новой сфере - начинай наравне с другими не зависимо от того, чего ты добился в сфере, которая не связана с данной. Потому что чаще всего люди теории просто все рушат пытаясь всеми правдами и неправдами внедрить свои теоретические и упрощенные модели (все модели теоретические и упрощенные. всегда) Поэтому работодатель просто старается сохранить свое предприятие опасаясь прихода теоретиков туда, где они не нужны.
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Тут просто нужно включить мозг. Военник стоит 150к. Если в год зарабатываешь больше, чем 150 - покупай. Меньше - в армию. Может после службы появится желание зарабатывать больше.
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
Я не сказал, что отслужившим в армии не светит хорошая карьера. Я сказал что армия это всего лишь плюс год к тому, чтобы не начинать заботиться о своей жизни. И среди моих знакомых, добившихся успеха, служивших в армии даже не половина. Зато среди массы - их большинство.
И опять таки я не говорю что в армии человек глупеет - там он теряет навыки, полученные в ходе получения образования. Т.е. и в армии время потратил и еще учился до этого зря (если специальность не связана с армейской деятельностью - например радист или т.п.). Поэтому то, о чем вы говорите - скорее исключения. Я говорю о массе. Которой в принципе все равно что мы тут обсуждаем.
Каждый выбирает сам и несет ответственность за свой выбор. Я считаю, что именно это и есть главное качество мужчины (наравне со смелостью, умением расставлять приоритеты и заботиться о своих близких). А армия - ну галочка в резюме, ну минус год жизни, ну в лучшем случае уйдешь оттуда таким, как пришел. Лично для меня самое отвратное в армейской системе то, что там на каждом углу трубят о долге, при этом забывая оглядываться что делает каждый из них. Опять таки имхо.
Дмитрий Nameless  (deceiver)
#
Прошу прощения у kokorinberg. Я имел ввиду ответы на вопрос, а не участие в обсуждении комментария.
user135773  (user135773)
#
Видно, что-то пропустила... smile:cry:
Уведомления на почту приходят с опозданием... за всем не уследишь, сорри.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Кандидатская - скорее плюс, если сопровождается хорошим опытом, коммуникабельностью и активной жизненной позицией.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
кстати мне так чаще всего друзья - банкиры отвечают smile:)
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