Кандидат наук - ценный кадр банка или изгой?!

Высшее образование сейчас является важным пунктом (если не ключевым) практически в любом резюме специалиста. Студент в любом случае пройдет некий сложный и ответственный этап в жизни, а именно сдаст все зачеты, экзамены, напишет рефераты, защитит диплом. Действительно, практически во всех вузах к этому нужно подходить с особым вниманием и упорством - а иначе твоя фамилия будет "гордо" значится в списке отчисленных студентов вуза. Ну и разумеется, у любого выпускника будут хотя бы поверхностные знания (то есть им выполнена программа обучения МинОбрНауки) о полученной им специальности.
Но у большинства молодых людей после окончания ВУЗа стоят два вопроса: как и с кем обмыть диплом и что делать дальше?! Некоторые идут в армию, другие как-то избегают попадания в ряды ВС РФ, а некоторые идут в аспирантуру. Итак, выберем, наверное, самый разумный вариант - поступим в аспирантуру. И о, чудо, мы защитились. И теперь у нас не только диплом, но еще и солидная (по крайней мере внешне) корочка кандидата наук.
Один преподаватель поведал нам вот что. Кандидаты наук - практически всегда не приятный и даже очень кадр для руководства банка. Именно в них (не знаю почему?!) они видят потенциальную угрозу. То есть, акционеры, к примеру, будут рассматривать несколько кандидатов на ключевую позицию, и окажется, что у твоего бывшего подчиненного (кандидата наук) есть на один плюсик больше, чем у тебя - у руководителя с многолетним стажем... НО! Я с преподавателем согласен отчасти... Да, плюс есть, но не очевидный. Защитить диссертацию и возглавить ответственный участок в банке, а также достигнуть поставленные цели - совсем разные вещи...
Как Вы думаете? Кстати, преподаватель поведал нам, что руководство свое всегда нужно хвалить, и по поводу успешно законченной аспирантуры следует скромно отметить вот что: у Вас, мой руководитель, просто мало времени возиться с документами для присвоения звания кандидата наук, Вы и так слишком важный и занятой человек! Вот тогда он будет тебя ценить и сваливать как можно больше работы!
Комментарии 43
По работе как-то пришлось столкнуться с кандидатом наук, он же заслуженный экономист РФ, он же призер чего только возможно, он же участник каких-то там конференций, в общем, человек с очень богатым послужным списком. Но. В Банках не мог продержаться и 3 месяцев (да, нигде не мог). Более заносчивого и сложного в общении человека не встречала. Умен – бесспорно, но хам редкостный.
И зря Вы так про армию.
Зацепились за слова, бывает.
не дай бог очередная Чечня, то конфликт решится за пол дня. Ведь у нас вооруженная самыми передовыми орудиями и техникой до зубов - армия, а главное этим вооружением управляют обученные солдаты и руководят ими самоотверженные, честные и доблестные генералы.
Я в такую армию пошел бы если еще раз бы выпало и ребенка готовил бы к такой армии.
А пока суд да дело все идем на выборы! Ага!
— А ты чё, «косить» не будешь?
— Смешные вы люди! Зачем же я тогда сюда приехал?! «Косить» дома надо… Хотя, это на любителя… Я вам советую: бутылку разбейте, и стекла нажритесь. Верное дело. А я лично еду в армию нахаляву здоровья и знаний набираться.
ДМБ
p.s. по поводу армии - спрошу у девушек, каким вы бы хотели видеть своего будущего мужа:
- успешным, умным, в хорошей физической форме(благодаря походам в спортзал) и заботящимся о вас или
- потерянным с поломанной психикой и завышенной самооценкой на почве того, что ему удалось кое-как завершить бесперспективный проект (армия).
Опять таки по моему опыту, в армию идут или те, кто не метит высоко или те, кто знает куда идут (конкретную ВЧ и положение дел в ней) и зачем они тратят этот год (чтобы после этого занять теплое кресло в федеральных структурах до пенсии). Потому что коммерческой компании откровенно наплевать, что будет с тобой когда наступит война - им главное твоя хорошая работа в мирное время.
Понимаю, что каждому нужно хоть что-то, чем можно гордиться. У кого-то это факт окончания армии, у кого-то успешная карьера и счастливая семья. Кому что.
Успешный, умный... Вы думаете, если человек умен, и так получилось, что он пошел служить в армию, после нее он автоматически становится глупым? И никогда-никогда не сможет быть успешным?
Всё верно.
В армию (при двух годах, сейчас и косить то смысла нет) шли те, у кого не было средств откупиться, тем самым откосив.
Именно, что нет смысла. И нежные мальчеги, покупающие военник из-за одного-то года меня умиляют.
Your choice?
Да, нить разговора потеряна окончательно.
Ты запостил, на мой взгляд, абсолютно очевидную вещь.
Да, будут некоторые коллеги (а порядочные люди всегда есть) к КН относиться предвзято. Но спорить о том, из зависти ли это или из опасения за собственную карьеру - интересно, но бессмысленно.
Чем мы, собственно, и занимаемся.
Анекдоты вот травим...
http://www.youtube.com/watch?v=oYzLNgnraKc
- А голова где?
- Оно те надо?!
Примерно так же - если сел заниматься теорией - делай то что умеешь и делай это хорошо. Если хочешь начинать в новой сфере - начинай наравне с другими не зависимо от того, чего ты добился в сфере, которая не связана с данной. Потому что чаще всего люди теории просто все рушат пытаясь всеми правдами и неправдами внедрить свои теоретические и упрощенные модели (все модели теоретические и упрощенные. всегда) Поэтому работодатель просто старается сохранить свое предприятие опасаясь прихода теоретиков туда, где они не нужны.
И опять таки я не говорю что в армии человек глупеет - там он теряет навыки, полученные в ходе получения образования. Т.е. и в армии время потратил и еще учился до этого зря (если специальность не связана с армейской деятельностью - например радист или т.п.). Поэтому то, о чем вы говорите - скорее исключения. Я говорю о массе. Которой в принципе все равно что мы тут обсуждаем.
Каждый выбирает сам и несет ответственность за свой выбор. Я считаю, что именно это и есть главное качество мужчины (наравне со смелостью, умением расставлять приоритеты и заботиться о своих близких). А армия - ну галочка в резюме, ну минус год жизни, ну в лучшем случае уйдешь оттуда таким, как пришел. Лично для меня самое отвратное в армейской системе то, что там на каждом углу трубят о долге, при этом забывая оглядываться что делает каждый из них. Опять таки имхо.
Уведомления на почту приходят с опозданием... за всем не уследишь, сорри.