Кандидат наук - ценный кадр банка или изгой?!

Высшее образование сейчас является важным пунктом (если не ключевым) практически в любом резюме специалиста. Студент в любом случае пройдет некий сложный и ответственный этап в жизни, а именно сдаст все зачеты, экзамены, напишет рефераты, защитит диплом. Действительно, практически во всех вузах к этому нужно подходить с особым вниманием и упорством - а иначе твоя фамилия будет "гордо" значится в списке отчисленных студентов вуза. Ну и разумеется, у любого выпускника будут хотя бы поверхностные знания (то есть им выполнена программа обучения МинОбрНауки) о полученной им специальности.Но у большинства молодых людей после окончания ВУЗа стоят два вопроса: как и с кем обмыть диплом и что делать дальше?! Некоторые идут в армию, другие как-то избегают попадания в ряды ВС РФ, а некоторые идут в аспирантуру. Итак, выберем, наверное, самый разумный вариант - поступим в аспирантуру. И о, чудо, мы защитились. И теперь у нас не только диплом, но еще и солидная (по крайней мере внешне) корочка кандидата наук.Один преподаватель поведал нам вот что. Кандидаты наук - практически всегда не приятный и даже очень кадр для руководства банка. Именно в них (не знаю почему?!) они видят потенциальную угрозу. То есть, акционеры, к примеру, будут рассматривать несколько кандидатов на ключевую позицию, и окажется, что у твоего бывшего подчиненного (кандидата наук) есть на один плюсик больше, чем у тебя - у руководителя с многолетним стажем... НО! Я с преподавателем согласен отчасти... Да, плюс есть, но не очевидный. Защитить диссертацию и возглавить ответственный участок в банке, а также достигнуть поставленные цели - совсем разные вещи...Как Вы думаете? Кстати, преподаватель поведал нам, что руководство свое всегда нужно хвалить, и по поводу успешно законченной аспирантуры следует скромно отметить вот что: у Вас, мой руководитель, просто мало времени возиться с документами для присвоения звания кандидата наук, Вы и так слишком важный и занятой человек!Вот тогда он будет тебя ценить и сваливать как можно больше работы!