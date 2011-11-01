Суета суетой, а сегодня матч Лиги чемпионов!

Сегодня в 21.00 наши серые будни разбавит матч Лиги чемпионов Зенит-Шахтер. Разумеется, будут и другие игры престижнейшего турнира Европы, но лишь этот матч нам покажет всеми любимый НТВ.
Посмотрев игру две недели назад, я не пожалел, что потратил время. Футболисты устроили настоящий праздник, а красавцу-стадиону "Донбасс- Арена" позавидовал бы любой российский клуб
(источник: Чемпионат.ру)
Собственно, сегодня я жду продолжения банкета. Надеюсь, на Петровском я увижу футбольную комедию, драму и даже трагедию (в хорошем смысле этого слова).
Комментарии 12
Тут давеча (впомнилось) история на РБК проскочила, когда двух болельщиков Зенита задержали при попытке пронести на стадион файеры в... кхе-кхе... месте, абсолютно для этого не предназначенном
Ну это так, к слову пришлось...
Вот подробная ситуационная выкладка по командам:
http://sport.rbc.ru/football/article/01/11/2011/348005.shtml