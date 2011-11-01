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Суета суетой, а сегодня матч Лиги чемпионов!

01.11.2011 14:43 12 1 249 просмотров
Сегодня в 21.00 наши серые будни разбавит матч Лиги чемпионов Зенит-Шахтер. Разумеется, будут и другие игры престижнейшего турнира Европы, но лишь этот матч нам покажет всеми любимый НТВ.

Посмотрев игру две недели назад, я не пожалел, что потратил время. Футболисты устроили настоящий праздник, а красавцу-стадиону "Донбасс- Арена" позавидовал бы любой российский клуб

(источник: Чемпионат.ру)

Собственно, сегодня я жду продолжения банкета. Надеюсь, на Петровском я увижу футбольную комедию, драму и даже трагедию (в хорошем смысле этого слова).

Комментарии 12

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Дык весь Банки.ру теперь за Зенит болеет! smile:-D
Тут давеча (впомнилось) история на РБК проскочила, когда двух болельщиков Зенита задержали при попытке пронести на стадион файеры в... кхе-кхе... месте, абсолютно для этого не предназначенном
Ну это так, к слову пришлось... smile:-D
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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smile:) нет, за Зенит не болею. Болею за красивый, добротный и качественный футбол.
Тата  (Тата)
#
А у меня сын болеет,так что-будем вместе с ним это делать)
Тата  (Тата)
#
Зенит со счетом 3:1
user135773  (user135773)
#
Шахтар 2-1 smile:D
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