Суета суетой, а сегодня матч Лиги чемпионов!

Сегодня в 21.00 наши серые будни разбавит матч Лиги чемпионов Зенит-Шахтер. Разумеется, будут и другие игры престижнейшего турнира Европы, но лишь этот матч нам покажет всеми любимый НТВ.Посмотрев игру две недели назад, я не пожалел, что потратил время. Футболисты устроили настоящий праздник, а красавцу-стадиону "Донбасс- Арена" позавидовал бы любой российский клуб(источник: Чемпионат.ру)Собственно, сегодня я жду продолжения банкета. Надеюсь, на Петровском я увижу футбольную комедию, драму и даже трагедию (в хорошем смысле этого слова).