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История наша лишь про уставный капитал

03.11.2011 16:27 15 2 493 просмотра
Друзья, привет! На днях при изучении сущности банка, в том числе, конечно же, его исторической части, удивился вот чему.

У каждого банка в истории есть какие-то яркие моменты, события, поводы для гордости. Например, часто какой-нибудь очень небольшой банк в своей летописи отмечает, что он - один из совсем немногих банков, кто смог в суровый 1998-й год выполнить все обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Далее, как правило, в 21-м веке наступает золотая страница в истории - мы молодцы: открыли отделения, вступили в ССВ, стали участниками различных международных и отечественных объединений, нарастили клиентскую базу и нас признал "лучшим во всем" какой-нибудь деловой журнал! Ну и так далее. Как говорится, пиар-служба отрабатывает свои кровные как надо.

Но вот в одном банке, в его исторической справке лишь про Уставный капитал. Вот мы его на протяжении 15 лет работы увеличивали 300 раз, мы просто молодцы, идите к нам, милости просим. А что, больше не чем похвастаться?!

Комментарии 15

Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Вкладывать деньги в уставняк на протяжении 15 лет работы - это не достижение, а одно из условий существования банка, да как любого бизнеса. Вот так вот smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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А что за банк?
Он в ССВ то состоит? И какие услуги предлагает?
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Что за банк не скажу. В ССВ состоит, пакет услуг стандартный.
qaq  (qaq)
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Что за банк? О чем вообще говорим?
qaq  (qaq)
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Рамиль, а вы правда работаете банковским аналитиком на банках.ру?
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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я думаю модерация сайта не дала бы мне соврать. Вопрос к чему? Может все же лучше о написанном говорить, а не переходить на личности и спрашивать "что за банк" ? Плиз.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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С уставным капиталом как-то непонятно, с собственным было бы понятнее, они там эти два капитала не перепутали? smile:)

А вообще они могли иметь ввиду вот что. Объём бизнеса можно наращивать несколькими путями. Например, за счёт полученной прибыли и соответственно роста собственного капитала с последующим наращиванием привлечённых/заёмных средств так чтобы не выходить за норматив достаточности капитала. Такой путь не требует дополнительных вливаний в бизнес от собственников. А можно за счёт вливаний дополнительных средств от собственников, увеличения уставного капитала. Так вот, может быть они хотят этим сказать, что наши собственники настолько заинтересованы в банке и в росте его бизнеса, что готовы в него вкладывать дополнительные деньги.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Скорее всего они говорят именно про собственный капитал, гарантирующий возмещение ущерба кредиторам.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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если про собственный капитал, то тогда всё понятно: за 15 лет увеличили собственный капитал в 300 раз - среднегодовая рентабельность собственного капитала 46% (конечно при условии, что прибыль не выводилась из бизнеса и не происходило увеличение уставного капитала за счёт вливаний средств собственников, если прибыль выводилась - то рентабельность больше, если были вливания средств собственнников, то рентабельность меньше). Прекрасный результат, эффективный бизнес, есть чем похвастаться - цифры говорят сами за себя.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Одна ремарочка: не в 300 раз увеличили капитал, а 300 раз увеличивали smile:) и число 300 я взял с потолка, разумеется )
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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если "увеличивали", тогда речь именно об уставном капитале. В любом случае они что-то напутали, потому что увеличивать уставный капитал несколько сотен раз за 15 лет - это из области фантастики (не знаю, зачем вам понадобилось скрывать реальную цифру и брать 300 с потолка, но я так понимаю, что порядок цифр сохранён).
Snowstorm  (Snowstorm)
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В данном случае присутствуют косвенные признаки успешной работы банка. Уставный капитал, являюсь составной частью собственного капитала, участвует в поддержании нормативов. Нормативы в той или иной степени завязаны на кредитный и депозитные портфели. Постоянное (а как еще назвать 300 раз) увеличение капитала говорит о постоянном увеличении этих портфелей. Кроме того, косвенно можно говорить о том, что банк скрупулезно считает свои деньги, а следовательно и к чужим деньгам будет ответственен. Но это все, на мой взгляд, только маркетинговый ход. Все хвастаются одинаково, а тот банк просто «отлично от других».
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