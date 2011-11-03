История наша лишь про уставный капитал

Друзья, привет! На днях при изучении сущности банка, в том числе, конечно же, его исторической части, удивился вот чему.



У каждого банка в истории есть какие-то яркие моменты, события, поводы для гордости. Например, часто какой-нибудь очень небольшой банк в своей летописи отмечает, что он - один из совсем немногих банков, кто смог в суровый 1998-й год выполнить все обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Далее, как правило, в 21-м веке наступает золотая страница в истории - мы молодцы: открыли отделения, вступили в ССВ, стали участниками различных международных и отечественных объединений, нарастили клиентскую базу и нас признал "лучшим во всем" какой-нибудь деловой журнал! Ну и так далее. Как говорится, пиар-служба отрабатывает свои кровные как надо.



Но вот в одном банке, в его исторической справке лишь про Уставный капитал. Вот мы его на протяжении 15 лет работы увеличивали 300 раз, мы просто молодцы, идите к нам, милости просим. А что, больше не чем похвастаться?!