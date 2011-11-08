В продолжении темы о заложенном автомобиле в банке.

Всем привет!Посмотрел на днях рубрику: "К ответу! Ищем правду с Еленой Ищеевой" и ужаснулся той ситуацией, в которую попала Галина...Коллеги, друзья! Это ужас, полный беспредел творится в нашем законодательстве! То есть любой из нас может купить заложенный автомобиль сам того не подозревая. Разумеется, вы можете мне возразить - покупай автомобиль у официального дилера или у хороших знакомых и не будет тебе никаких проблем. Соглашусь, отчасти. Но ведь зайдя на замечательный сайт avto.ru, можно ведь совершенно случайно влюбиться в автомобиль, который к спеху кто-нибудь желает продать (ну например срочно нужны деньги). Может быть такое - может! Как себя обезопасить? Почему банки не ведут реестр заложенных автомобилей?Судя по комментариям сделал вот какие выводы: 1)ни в коем случае не торопиться; 2) объездить все салоны, думаю там-то проверяют автомобиль на "юридическую чистоту"; 3) посоветоваться со знающими людьми; 4) запросить у продавца его кредитную историю.Конечно, законодательство наше в очередной раз показало, что работает против граждан!