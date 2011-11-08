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В продолжении темы о заложенном автомобиле в банке.

08.11.2011 16:51 5 1 614 просмотров
Всем привет!

Посмотрел на днях рубрику: "К ответу! Ищем правду с Еленой Ищеевой" и ужаснулся той ситуацией, в которую попала Галина...

http://www.banki.ru/news/video/?id=3349083

Коллеги, друзья! Это ужас, полный беспредел творится в нашем законодательстве! То есть любой из нас может купить заложенный автомобиль сам того не подозревая. Разумеется, вы можете мне возразить - покупай автомобиль у официального дилера или у хороших знакомых и не будет тебе никаких проблем. Соглашусь, отчасти. Но ведь зайдя на замечательный сайт avto.ru, можно ведь совершенно случайно влюбиться в автомобиль, который к спеху кто-нибудь желает продать (ну например срочно нужны деньги). Может быть такое - может! Как себя обезопасить? Почему банки не ведут реестр заложенных автомобилей?

Судя по комментариям сделал вот какие выводы: 1)ни в коем случае не торопиться; 2) объездить все салоны, думаю там-то проверяют автомобиль на "юридическую чистоту"; 3) посоветоваться со знающими людьми; 4) запросить у продавца его кредитную историю.

Конечно, законодательство наше в очередной раз показало, что работает против граждан!

Комментарии 5

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Рамиль, с законодательством ничего плохого нет. Возможно, введение правил по противодействию всех видов мошенничества и на благо некоторым, но остальным это бы очень сильно усложнило жизнь, поскольку правила бы так зарегулировали, что при покупке автомобиля пришлось бы собирать 100500 справок.

Я, работая в АВТО.РУ, занимался развитием проекта VIN.AUTO.RU цель которого была именно в этом противодействии, чтобы узнать: является ли автомобиль залоговым имуществом или нет. Подробнее про проект, и появившиеся затем инициативы со стороны заинтересованных лиц описывал у себя в блоге: http://www.livejournal.com/search/?journal=morrozmsk&q=vin.auto.ru Если интересно, почитаешь.

Минус зарегулированности можно наблюдать в Белоруссии, товарищ 2 месяца не может продать свой автомобиль, потому что кредит погасил досрочно, а информация ещё в ГАИ не дошла. По их данным, кредит не погашен. Справки с рук не берут, банки специально справки не делают, а когда делают - по почте письма теряются. Да, и взяток не берут. Вот тебе и улучшение в отдельно взятом случае smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Спасибо, Алексей, расширил мои познания в этом вопросе smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Рекомендации такие:
попросить у продавца оригинал ПТС. Если первый владелец-продавец (а не дистрибьютер), то это уже должно насторожить.
попросить договор купли-продажи продавца и акт приема-передачи. Если он покупал авто через салон, то в договорах обычно прописывают порядок оплаты автомобиля. Если авто кредитное то просим предоставить справку из банка о закрытии кредита и снятии обременения.
А дальше психология... Если у продавца "все ровно" то все документы предоставит, а если нет начнет "юлить" или пошлет подальше.
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