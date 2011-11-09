Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вот и первый снег в Москве

09.11.2011 09:46 7 1 227 просмотров
Доброе утро, друзья!

К зиме отношение у всех разное. Я вот очень люблю зиму, когда бело на улице душа всегда радуется. Вчера в Москве зима провела маленькую репетицию, порадовав (не всех) снегом.

Для автолюбителей данный сюрприз скорее всего показался неприятным. Столько аварий было вчера, город стоял несколько часов. Именно поэтому до работы я добираюсь на метро. А до метро уже на машине. Очень удобно smile:)

Вопрос к автолюбителям: все переобулись? Какую максимальную скорость развиваете на дороге? Я еду 80 км/ч и куда надо - успеваю . smile:shuffle:

Комментарии 7

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Максимальная? 250, но не зимой. Зимой 170-180, если дорога позволяет.
P.S. Переобулся.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
ух ты, Филипп Олегович! Гонщик экстра-класса smile:). Мои пассажиры начинают нервничать, когда стрелка спидометра заваливается за 140 км/ч. Представляю, что с ними будет если набрать 250! Благо мой конь такой роскоши мне позволить не может.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Тише едешь - дальше будешь" smile:)
Особенно зимой...
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
А мне нравится, как у нас основная масса людей меняет зимние колеса - ноябрь наступил, температура еще немножко плюсовая или ноль - все пока на летней. Но как только по прогнозу скажут, что завтра температура опустится ниже нуля, все бегом в шиномонтаж и возмущаются, когда все занято и огромные очереди. Ведь заморозки в ноябре - это удивительное явление или, как любят говорить прогнозисты, аномалия) Свои поменяла спокойно в середине октября, а летние отдала на хранение всего за 2 000 рублей на 7 месяцев - очень удобно! Максимальная летом была 180 км/ч, зимой - 140 км/ч.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
На Ярике вовсю отмечается День Жестянщика. smile:)
____________________________________________________________­______
- Скажите, а как так получилось, что вы на летней резине?
Варианты ответов:
- Ой, ну зима так неожиданно пришла!
- Да всё руки никак не дойдут...
- Иу, Энжи! А что такое летняя резина?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения