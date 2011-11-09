Вот и первый снег в Москве

Доброе утро, друзья!К зиме отношение у всех разное. Я вот очень люблю зиму, когда бело на улице душа всегда радуется. Вчера в Москве зима провела маленькую репетицию, порадовав (не всех) снегом.Для автолюбителей данный сюрприз скорее всего показался неприятным. Столько аварий было вчера, город стоял несколько часов. Именно поэтому до работы я добираюсь на метро. А до метро уже на машине. Очень удобноВопрос к автолюбителям: все переобулись? Какую максимальную скорость развиваете на дороге? Я еду 80 км/ч и куда надо - успеваю .