Вот и первый снег в Москве

Доброе утро, друзья!
К зиме отношение у всех разное. Я вот очень люблю зиму, когда бело на улице душа всегда радуется. Вчера в Москве зима провела маленькую репетицию, порадовав (не всех) снегом.
Для автолюбителей данный сюрприз скорее всего показался неприятным. Столько аварий было вчера, город стоял несколько часов. Именно поэтому до работы я добираюсь на метро. А до метро уже на машине. Очень удобно
Вопрос к автолюбителям: все переобулись? Какую максимальную скорость развиваете на дороге? Я еду 80 км/ч и куда надо - успеваю .
Комментарии 7
P.S. Переобулся.
Особенно зимой...
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- Скажите, а как так получилось, что вы на летней резине?
Варианты ответов:
- Ой, ну зима так неожиданно пришла!
- Да всё руки никак не дойдут...
- Иу, Энжи! А что такое летняя резина?