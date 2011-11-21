Сбербанк действительно меняется, но технологиями, а не лицом!

Всем привет! Солнышко на улице не может не радовать, не правда ли?
Хотел бы вкратце рассказать о моем походе в Сбербанк.
Посетить отделение Сбера я решил утром, принципиально, ибо надеялся, что основная масса клиентов так рано не вспомнит о прекрасном слоне, который учится танцевать. И вот, прихожу я утром в отделение Сбербанка, и, о чудо!, отделение почти пустое, мой номерок по электронной очереди высветился уже через 2 минуты.
Мне нужно было перевести деньги клиенту Сбербанка. Но вот моему приятному удивлению наступил конец Перед собой я увидел унылую женщину, явно недовольную, либо своей работой, либо новыми технологиями, навеянными руководством, либо перспективой своего увольнения в будущем. А может и всем сразу. Я ей улыбнулся и постарался как-то подбодрить комплиментом, но все чуждо, не получилось. Ладно, подумал я, покрайней мере я старался
Я это вот к чему. Почему Сбербанк тратит сотни миллионов долларов на улучшение своих технологических возможностей, а сотрудники банка до сих пор унылые. Ведь забота о сотрудниках - ключевой козырь для достижения всевозможных успехов. Как правильно поведал Олег Тиньков (бизнес-секреты, интервью с Филиппом Ильиным-Адаевым и Еленой Ищеевой) - та компания, которая не заботиться о своих сотрудниках - не может вызывать доверия.
И еще вопрос. Что нужно рядовому сотруднику, чтобы он был доволен своей работой и компанией, в которой он работает?!
Комментарии 22
ну-ну...
Я таки считаю, что основная ответственность в большей части лежит на клиенте. Грубо говоря, кто не следит за чистотой рук (компьютера/браузера/соединения), тот всегда рискует подхватить заразу (тут это верно для обеих аналогий). Но, согласитесь, что подавляющая масса пользователей очень мало имеют понятия, что такое виртуализация, файрвол и пр. Тут просвещать и просвещаться надо (Алла, это к Вам ) надо, форумы, например, читать...
Но даже это не обезопасит в случае мошенничества и уж тем более, от закона ждать совершенно нечего. Виноват де юро всегда мошенник, умыкнувший средства, а следственной практики по поимке таких мошенников 0.
С другой стороны, много инициатив поступает насчёт страхования от случаев мошенничества. Мне кажется, в этом и состоят сейчас основные претензии клиентов, которые в общем то в итоге всё понимают, к банкам, которые в силу разных причин этот вопрос замалчивают. Но мне бы не хотелось ввязываться в страховые дискуссии.
Это к тому, в чём я, Михаил, разбираюсь.
Или Вы пока тоже не до конца разобрались, что комментарий был приведён в качестве контраста? (это к "ну-ну")
Вы считаете, что "не говорить свои пароли посторонним" - не доступный большинству пользователей метод? Банки всего мира, как бы, рассчитывают именно на него;) Например, на него же рассчитывают производители замков для дверей, которые говорят, что их двери надежны. Они надежны, если вы не отдаете свои ключи первому встречному по его просьбе.
Само понятие фишинга подразумевает собой подмену оригинального сайта (в данном случае страницы авторизации СБОЛ) с целью завладения логином/паролем невнимательного юзера. Это если по-простому. О какой добровольности речь?! Плюс никто не отменял троянов и не всякий антивир от них спасёт, так как злоумышленники чаще всего на шаг впереди антивирусных сигнатур. Это тоже фишинг.
Почему все столь склонны видеть лишь первую необходимую составляющую фишинга и напрочь забывают о второй??? (это не риторический вопрос, на него хорошо бы ответить;)
1. мне навязали карту и СБОЛ (сама я не знала, не собиралась этим пользоваться, а пользовалась сберкнижкой и меня это устраивало). Самая большая претензия по этому поводу у меня к Корсаковой Людмиле которая представляла СБ), которая не сообщила и не предложила мне застраховать вклад и не донесла должным образом необходимую информацию: ни о том, что нужно читать правила на сайте, ни о том, что нужно соблюдать меры предосторожности, ни о том, что вмешательство третьих лиц вообще возможны и нужно остерегаться этого, ни о том, что компьютер нужно защищать особенными антивирусами, ни о том, что в таких случаях банк не собирается нести ответственность, ни о том, что все счета завязаны будут с картой (ведь деньги все лежали на срочном вкладе). Она воспользовалась тем, что я торопилась и была с маленьким ребенком. Описала все в красках и я ей поверила. Неужели в этом нет вины СБ (ведь она представляла СБ в своем лице)?
2. Вина СБ в том, что дозвониться на горячую линию нереально в нормальные сроки. Все произошло, пока я висела на трубке и дозванивалась в СБ.
3. Большой промах СБ в том, что переводы с любых счетов осуществляются в ЛК СБОЛа без подтверждения паролем. Еще до звонка мои деньги мошенники перевели на карту, тем самым закрыв срочный вклад. В таких случаях необходимо уточнять у клиента информацию, можно было позвонить и убедиться в том, что клиент сам вдруг закрывает срочный вклад через СБОЛ.
4. После случившегося каким трудом мне удалось добиться ответа из СБ на свое заявление! Мне обещали ответ через 15 дней, никто не звонил, тишина... Звонила сама -продлили до 22-х дней, опять тишина, -до 30, тишина. В итоге мне перестали вообще давать какую-либо информацию. После моих блгов в интернете, наконец заметили, прислали ответ, где СБ полностью снимает ответственность за свой дырявый парашют. Типа мы вообще не причем, как будто деньги украли у меня из кармана, а не из надежного банка.
5. А отношение сотрудников? - Кто у вас вообще работает? Это же ужас! Эта Корсакова Л.В. на мои вопросы, почему она не предложила страховку и не рассказала должным образом об услуге, засмеялась мне в лицо на весь зал и сказала, что я ничего не докажу!!!! Где такая наглость видано? Сбербанк ведь должен отвечать за это! - она же ваше лицо и представитель!!!!!!!
Михаил, вы по названию свое должности и отдела должны поддерживать клиентов и помогать. Неужели вы не можете признать свои минусы, ошибки и вину хотя бы в тех пунктах, которые я написала? Я только и слышу про эти пароли, пароли, пароли... и все! А на свои вопросы не получаю ответы. Давайте оставим пароли на время... Вот по этим пунктам что вы сможете ответить? - по каждому конкретно!
К пенсионеру в квартиру, не взирая на три супер-пупер надёжных аглицких замка и швабру, подпирающую дверь, проникает под видом дорого соцработника мошенник и заболтав несчастного, обманом выудил у того все сбережения, ордена и мешок гречневой крупы.
Кого в данном случае судить?
Во-первых, конечно, мошенника. Он совершил преступление и судить нужно его. Что касается причин, то в этом случае доверчивость, наивность и несоблюдение правил безопасности также является доминирующей.
Заработная плата - не меньше среднего заработка по региону, - это самое первое и наиболее важное! Например, если этому операционисту, к которой вы обратились сегодня утром не за что купить ребенку зимнюю обувь, или нет денег на то, чтобы заплатить за интернет, или газ, или свет и т.д., то никакие программы ПСС никакие ваши комплименты не помогут ей... (Хотя мы люди разные, и если бы мне отвесили комплимент, я бы обязательно Вам улыбнулась!))) С зарплатой операционистов Сбера(10500 - 15000р.) - такое бывает часто!
Второе - условия труда - это и офис, и программное обеспечение, и возможность вовремя пообедать, и вовремя пойти домой к семье. Этот пункт, в принципе, не возможен в Сбербанке. Программы, которые виснут, и "получают" за них операционистов от клиентов и жалобы устные, и письменные; вовремя пообедать и уйти домой - это вообще нечто!!!
Третье - уважительное отношение руководства к коллективу - для многих это играет огромную роль! А тут и сказать нечего - думаю сами поймете! Скажу о себе, от руководителя, который за своих работников "горой стоит и на всё готов", уйду только, если зарплату предложут в 2 раза больше, на меньшее не согласна.
В эту среду в 13.40 в эфир выйдет программа Про Жизнь, посвященная нашей проблеме!!!
В ней принимают участие: Алла Тасиц (я), Александра Чинякова (из нашей группы), представители СБ (Михаил Беляев из службы заботы о клиентах и Сергей Николаевич из службы безопасности), Эксперты: А.Б. Коган - депутат партии Единая Россия, Ян Арт - главный редактор bankir.ru, Елена Ищеева - главный редактор banki.ru, Гарегин Ашотович Тусунян - президент Ассоциации российских банков, Ахундзянов Сергей Саидович - известный адвокат, председатель президиума. Ведущая - Ольга Бакушинская.
Не пропустите! Расскажите всем своим друзьям и знакомым!