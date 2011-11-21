Сбербанк действительно меняется, но технологиями, а не лицом!

Всем привет! Солнышко на улице не может не радовать, не правда ли?Хотел бы вкратце рассказать о моем походе в Сбербанк.Посетить отделение Сбера я решил утром, принципиально, ибо надеялся, что основная масса клиентов так рано не вспомнит о прекрасном слоне, который учится танцевать. И вот, прихожу я утром в отделение Сбербанка, и, о чудо!, отделение почти пустое, мой номерок по электронной очереди высветился уже через 2 минуты.Мне нужно было перевести деньги клиенту Сбербанка. Но вот моему приятному удивлению наступил конецПеред собой я увидел унылую женщину, явно недовольную, либо своей работой, либо новыми технологиями, навеянными руководством, либо перспективой своего увольнения в будущем. А может и всем сразу. Я ей улыбнулся и постарался как-то подбодрить комплиментом, но все чуждо, не получилось. Ладно, подумал я, покрайней мере я старалсяЯ это вот к чему. Почему Сбербанк тратит сотни миллионов долларов на улучшение своих технологических возможностей, а сотрудники банка до сих пор унылые. Ведь забота о сотрудниках - ключевой козырь для достижения всевозможных успехов. Как правильно поведал Олег Тиньков (бизнес-секреты, интервью с Филиппом Ильиным-Адаевым и Еленой Ищеевой) - та компания, которая не заботиться о своих сотрудниках - не может вызывать доверия.И еще вопрос. Что нужно рядовому сотруднику, чтобы он был доволен своей работой и компанией, в которой он работает?!