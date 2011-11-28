Вход
Профиль Блог Лента Активность

Забавный список почивших банков

28.11.2011 10:57 6 1 331 просмотр
Доброе утро, друзья.

Напомню, что Банки.ру ведет интересный списочек банков по группам:

Группа А. Отозванные лицензии (нехватка ликвидности);
Группа Б. Отозванные лицензии (недостаточность капитала);
Группа В. Отозванные лицензии (иные причины);
Группа Г. Банки, прекратившие работу по доброй воле;
Группа Д. Банки, испытывающие серьезные проблемы;
Группа Е. Банки, находящиеся под управлением Агентства по страхованию вкладов;
Группа Ж. Банки, перешедшие под контроль новых акционеров;

Список находится здесь:

http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=32124&MID=358082&result=edit#message358082

Хотел бы обратить ваше внимание на этот список, может кого заинтересует данная информация.

А вот несколько забавных наименований оттуда:

3167. Банк Высоких Технологий (жаль эти "высокие технологии" не помогли банку справиться с финансовыми трудностями...)
2535. Империя (крах "Империи"?)
2720. Сетевой Нефтяной Банк (сеть и нефть не нашли взаимопонимания?!)
0488. Электроника (no comments)
2051. Тройка (no comments)
3069. Сибирско-Московский Коммерческий Банк (Сибирь и Москва разделяются Уралом, об этом не подумали?!...)
2931. Соотечественники (ну ребят, что же вы так...)
3201. Первый Капитал (потом бы как назвали, второй капитал?!...)
2946. Столыпин (как же вы могли подвести такого выдающегося человека и лишиться лицензии из-за сомнительных операций?!)
3445. Взаимный Банк (в чем интересно взаимность проявлялась?!)
2925. Объединенный горный банк (горы объединять собирались?...)
1340. Наш Банк (отобрали Наш Банк.. как могли?!)
3391. Банк Долгосрочного Кредитования (выбрали неправильную стратегию)

Комментарии 6

Першинг  (Першинг)
#
Печальная картина!
Нелегко выжить банку!
Першинг  (Першинг)
#
Дык кредитовать-то некого!
Все хорошие расхватаны, а плохих опасно.

Дилемма!
ratol  (ratol)
#
А вот еще забавнее новость, думаете имеет отношение к списку, но только будущему?
Насколько список может быть расширен? Очень интересно ваше мнение банковского аналитика.
Мое обывательское: что масштабы достойных санкций замалчивают дабы не обрушить паникой вкладчиков банковскую систему да еще пере самыми выборами (ужос!). В сдержанных редких статьях иногда упоминается об оффшорах... разве еще не прикрыли этот канал (ведь писали что оффшоры зло для финансовой мировой системы и даже в черный список кто-то кого-то на саммитах грозился записывать?)). Неужели ВТБ24 все еще на Кипре оффшорит (или я ошибаюсь?). Самый что ни на есть "системообразующий" - приметы сходятся, но ведь не он один... Если за бедный Русьбанк так и не замолвили слово, то как интересно будет соотноситься и дозироваться эта масштабная утечка ? удут все равны перед законом, но некоторые всех равнее?
Меня как обывателя и вкладчика некоторых банков интересует (мягко сказано, вернее беспокоит и настораживает) - кто будет этими некоторыми (совпадет ли мой список и высшие интересы равенства)?
Ну и собственно сабж:

"СРОЧНО На фондовом рынке РФ выявлена группа юрлиц, выведшая за год за рубеж 100 млрд руб - ФСБ.
Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", - говорится в сообщении.

Оперативники провели ряд обысков в компаниях, подозреваемых в незаконной деятельности, изъяли более 100 ключей банк-клиент, больше 20 печатей, черновую бухгалтерию, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Вывод за рубеж еще одной крупной суммы удалось предотвратить.

"Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, владельцем которых и является Недялков. Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей", - сообщает ГУМВД.

Дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
==============
Ну очень интересно, накажут одного только Недялкова (в угол поставят под домашний арест), или всю группу юрлиц, или не всю(???)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
"Скандалы, интриги, расследования"? Знаете, про этот список мне неоднократно говорили такую фразу: "тема была совсем в другом". Мы туда выкладываем лишь официоз ЦБ РФ. Можно ли ему верить - это уже другая тема.
ratol  (ratol)
#
Хм-хмм... Позиционируете себя в блоге как банковский аналитик, а отвечаете как дипломат?)))
PS: Из впечатлившей вас триады "Скандалы, интриги, расследования"? - моим было только расследование, кстати не опровергнутое (С).
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения