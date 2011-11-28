Забавный список почивших банков

Доброе утро, друзья.
Напомню, что Банки.ру ведет интересный списочек банков по группам:
Группа А. Отозванные лицензии (нехватка ликвидности);
Группа Б. Отозванные лицензии (недостаточность капитала);
Группа В. Отозванные лицензии (иные причины);
Группа Г. Банки, прекратившие работу по доброй воле;
Группа Д. Банки, испытывающие серьезные проблемы;
Группа Е. Банки, находящиеся под управлением Агентства по страхованию вкладов;
Группа Ж. Банки, перешедшие под контроль новых акционеров;
Список находится здесь:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=32124&MID=358082&result=edit#message358082
Хотел бы обратить ваше внимание на этот список, может кого заинтересует данная информация.
А вот несколько забавных наименований оттуда:
3167. Банк Высоких Технологий (жаль эти "высокие технологии" не помогли банку справиться с финансовыми трудностями...)
2535. Империя (крах "Империи"?)
2720. Сетевой Нефтяной Банк (сеть и нефть не нашли взаимопонимания?!)
0488. Электроника (no comments)
2051. Тройка (no comments)
3069. Сибирско-Московский Коммерческий Банк (Сибирь и Москва разделяются Уралом, об этом не подумали?!...)
2931. Соотечественники (ну ребят, что же вы так...)
3201. Первый Капитал (потом бы как назвали, второй капитал?!...)
2946. Столыпин (как же вы могли подвести такого выдающегося человека и лишиться лицензии из-за сомнительных операций?!)
3445. Взаимный Банк (в чем интересно взаимность проявлялась?!)
2925. Объединенный горный банк (горы объединять собирались?...)
1340. Наш Банк (отобрали Наш Банк.. как могли?!)
3391. Банк Долгосрочного Кредитования (выбрали неправильную стратегию)
Комментарии 6
Нелегко выжить банку!
Все хорошие расхватаны, а плохих опасно.
Дилемма!
Насколько список может быть расширен? Очень интересно ваше мнение банковского аналитика.
Мое обывательское: что масштабы достойных санкций замалчивают дабы не обрушить паникой вкладчиков банковскую систему да еще пере самыми выборами (ужос!). В сдержанных редких статьях иногда упоминается об оффшорах... разве еще не прикрыли этот канал (ведь писали что оффшоры зло для финансовой мировой системы и даже в черный список кто-то кого-то на саммитах грозился записывать?)). Неужели ВТБ24 все еще на Кипре оффшорит (или я ошибаюсь?). Самый что ни на есть "системообразующий" - приметы сходятся, но ведь не он один... Если за бедный Русьбанк так и не замолвили слово, то как интересно будет соотноситься и дозироваться эта масштабная утечка ? удут все равны перед законом, но некоторые всех равнее?
Меня как обывателя и вкладчика некоторых банков интересует (мягко сказано, вернее беспокоит и настораживает) - кто будет этими некоторыми (совпадет ли мой список и высшие интересы равенства)?
Ну и собственно сабж:
"СРОЧНО На фондовом рынке РФ выявлена группа юрлиц, выведшая за год за рубеж 100 млрд руб - ФСБ.
Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", - говорится в сообщении.
Оперативники провели ряд обысков в компаниях, подозреваемых в незаконной деятельности, изъяли более 100 ключей банк-клиент, больше 20 печатей, черновую бухгалтерию, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Вывод за рубеж еще одной крупной суммы удалось предотвратить.
"Федеральная служба по финансовым рынкам ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, владельцем которых и является Недялков. Общая сумма составила 3,2 миллиарда рублей", - сообщает ГУМВД.
Дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
==============
Ну очень интересно, накажут одного только Недялкова (в угол поставят под домашний арест), или всю группу юрлиц, или не всю(???)
PS: Из впечатлившей вас триады "Скандалы, интриги, расследования"? - моим было только расследование, кстати не опровергнутое (С).