Забавный список почивших банков

Доброе утро, друзья.Напомню, что Банки.ру ведет интересный списочек банков по группам:Группа А. Отозванные лицензии (нехватка ликвидности);Группа Б. Отозванные лицензии (недостаточность капитала);Группа В. Отозванные лицензии (иные причины);Группа Г. Банки, прекратившие работу по доброй воле;Группа Д. Банки, испытывающие серьезные проблемы;Группа Е. Банки, находящиеся под управлением Агентства по страхованию вкладов;Группа Ж. Банки, перешедшие под контроль новых акционеров;Список находится здесь:Хотел бы обратить ваше внимание на этот список, может кого заинтересует данная информация.А вот несколько забавных наименований оттуда:3167. Банк Высоких Технологий (жаль эти "высокие технологии" не помогли банку справиться с финансовыми трудностями...)2535. Империя (крах "Империи"?)2720. Сетевой Нефтяной Банк (сеть и нефть не нашли взаимопонимания?!)0488. Электроника (no comments)2051. Тройка (no comments)3069. Сибирско-Московский Коммерческий Банк (Сибирь и Москва разделяются Уралом, об этом не подумали?!...)2931. Соотечественники (ну ребят, что же вы так...)3201. Первый Капитал (потом бы как назвали, второй капитал?!...)2946. Столыпин (как же вы могли подвести такого выдающегося человека и лишиться лицензии из-за сомнительных операций?!)3445. Взаимный Банк (в чем интересно взаимность проявлялась?!)2925. Объединенный горный банк (горы объединять собирались?...)1340. Наш Банк (отобрали Наш Банк.. как могли?!)3391. Банк Долгосрочного Кредитования (выбрали неправильную стратегию)