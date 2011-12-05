МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 9
Я согласна с вами. За что неоднократно получала... ну не коврижки...
Я уважаю Вас за то, что Вы сказали это.
Коней на переправе не меняют.
Я ожидала таких результатов и рада здоровому консерватизму и природному разуму нашего народа.
Боюсь, наша страна не переживет еще 12 лет с Путиным у руля, и однопартийной системы.
А у нас она есть?
Зачем сравнивать с каким-то периодом истории нашей страны. Это было, это прошло. Сравнивайте с Европой, Азией или Америкой... знаете, что вижу я? Я вижу, как большинство моих знакомых уехали на ПМЖ в другие страны и они (простите мой французский) охеревают от того, что происходит у нас, а я охереваю от того, как живут они. И дело не в том, что качество жизни у них лучше, у них к людям относятся не как к мусору, а как к людям, к личностям. У нас такого нет. Не буду говорить бональщину про коррупцию, беззаконие, отсутствие качественного образования, здравоохранения и пр. пр. Помните пожары? Их кто тушил? Кто оплачивает лечение, если ребенок смертельно болен? Кто проводит регулярно субботники? Кто помогает малоимущим? Примеров много… Только, в других странах не нужны активисты, которые будут заниматься организацией этих мероприятий. Это делает за них государство. А едросы… Селигер и «Наши» помните? Я была там спустя несколько дней, после того, как они уехали. Это был ад. Столько мусора и загубленной природы я не видела никогда до этого. Власть гадит, а народ терпит и убирает. Ну, а что делает у нас эта, так называемая, власть? Организует Ддос-атаки на новостные сайты и ЖЖ в день выборов? Похвально.
Человек, который с увеличительным стеклом ищет недостатки, найдёт их и в раю!
А людей, с восторгом осваивающих профессию официантки, можно найти и здесь!
Путин там, а мы - здесь!
kokorinberg, я около 20 лет проработала в пропаганде и мне вполне известны технологии, чтобы им противостоять.
А рассчитывать нужно только на себя всегда.
Ну а направление ДДос-атак, как мы знаем, определить сразу невозможно. Могу сказать, что если бы кому-то мешала гласность - её прикрыли бы так, что Вы бы и не узнали ничего.
Поэтому я здесь! С вами. Навсегда - ну если исключить туризм!