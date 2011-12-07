Выгодно ли в России держать "дочек"?

Приветствую всех.



В России банков с участием иностранного капитала (более 50% в Уставном капитале) 110 штук. (данные за 9 мес. 2011 года, источник ЦБ РФ). Тенденция ведет к сокращению этого показателя. Действительно, постепенно иностранные банки сворачивают бизнес в России.



Но, зачем спрашивается?! Как гласит статистика ЦБ РФ "дочки" достаточно активно (особенно в 2011 году) кормят своих матерей. Инструмент межбанковских кредитов всегда был удобным, ибо для оформления мбк не требуется каких-либо хитроумных схем, да и со стороны Центробанка никаких особых ограничений по объему межбанковских операций с банками-нерезидентами нет. В 2011 году российские "дочки" почти удвоили выдачу кредитов банкам-нерезидентам, что связано с обострением ситуации на европейском финансовом рынке.



Сами же материнские организации сократили объемы поддержки своих дочек - удельный вес этих средств в пассивах дочерних банков составляет всего 14% (против 16,1% на начало этого года). Компенсируют такую недостачу российские "дочки" разумеется за счет внутреннего рынка. Удельный вес средств юридических лиц на счетах "дочек" иностранных банков в пассивах увеличился с 31,6 на начало года до 35,5%. Частные лица наоборот, стали меньше доверять иностранным банкам. Доля вкладов физиков сократилась с 18,6 до 17,7%.



Что касается финансового результата - то "доченьки" - умничики - работают с прибылью. В январе-сентябре 2011 года банки, контролируемые нерезидентами, показали прибыль в размере 151 млрд рублей, что составляет 24,2% от соответсвующего показателя банковского сектора. В прошлом году за тот же период "дочки" заработали 91,2 млрд рублей или 17,1% по сектору. Всего, из 110 указанных банков - 93 получили прибыль.



То есть получается, если собрать команду профессионалов, правильно оценить риски, выбрать правильную стратегию и осмелиться завести "дочку" в России, то есть основания полагать, что в скором времени дочернее предприятие будет помогать материнской организации при так называемых "обострениях на внутреннем (имеется ввиду Европа) финансовом рынке".