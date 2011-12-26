Сколько просуществует доллар и евро?

Добрый день уважаемые коллеги!В конец как обычно "трудного понедельника" не стану проводить какие-то сложные анализы, относительно доллара и евро... Уверен, что вы уже и так начитались в прессе об этом..Я вот о чем... Последние события вокруг Европы и США заставляют задуматься о будущем этих валют. Тот факт, что Япония и Китай решили отказаться от доллара во взаиморасчетах, а в Европе два крупных мировых банка будут создавать технические возможности для расчетов в национальных валютах в случае краха евро - явно наводят на мысль, что этой паре скоро придет конец. И это лишь малая часть из тех проблем и трудностей, которые есть у этой пары. Постепенно мир задумывается о том, как бы избавиться от этих валют не только как от средства расчетов, но и как средства накопления.Нет ничего стабильного живущего, тем более валюты. Я вот лично, вместо этих валют инвестирую свободные средства (когда имеются) только в золото, недвижимость и в свое образование. Вот тут-то точно риски минимальные, имхо!