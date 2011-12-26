Сколько просуществует доллар и евро?

Добрый день уважаемые коллеги!
В конец как обычно "трудного понедельника" не стану проводить какие-то сложные анализы, относительно доллара и евро... Уверен, что вы уже и так начитались в прессе об этом..
Я вот о чем... Последние события вокруг Европы и США заставляют задуматься о будущем этих валют. Тот факт, что Япония и Китай решили отказаться от доллара во взаиморасчетах, а в Европе два крупных мировых банка будут создавать технические возможности для расчетов в национальных валютах в случае краха евро - явно наводят на мысль, что этой паре скоро придет конец. И это лишь малая часть из тех проблем и трудностей, которые есть у этой пары. Постепенно мир задумывается о том, как бы избавиться от этих валют не только как от средства расчетов, но и как средства накопления.
Нет ничего стабильного живущего, тем более валюты. Я вот лично, вместо этих валют инвестирую свободные средства (когда имеются) только в золото, недвижимость и в свое образование. Вот тут-то точно риски минимальные, имхо!
Комментарии 8
Однако хорошо оплачиваемая у вас работа, если "юный провинциал" между делом в недвижимость инвестирует)))
Есть правда, еще и такой прогноз, на первый взгляд, не по затронутой теме, но имеющий некоторое отношение к месту вашей работы.
Итак:
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Специалисты не видят будущего у социальных сетей
12 Декабря 2011
Сотрудники аналитической компании Forrester Research высказали мнение, с которым согласилось множество независимых экспертов: в ближайшем будущем большинство социальных сете в Интернете прекратят свое существование.
Причина такого явления, по их мнению, проста: пользователи просто «устанут» от них и перейдут в новую «пост-социальную» фазу развития Интернета. Уже сейчас рынок социальных сетей переполнен, а новые проекты продолжают появляться – в результате, такой «социальный пузырь» непременно должен лопнуть, считают специалисты. Слабые проекты, такие, как FourSquare исчезнут навсегда, «гиганты» вроде Facebook существенно уменьшатся.
Источник: forrester.com
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Ну да ладно, чего уж верить в эти апокалиптические прогнозы. Будем надеяться, что они не исполнятся)))
Потребность в общении - это природная, естественная потребность. Сравнить своё мнение с другими. Получить эмоции - всякие - в полном диапазоне. Обменяться информацией. Поделиться секретами. Похвастаться. Пожаловаться. Найти единомышленников. Найти друзей и врагов. Поддержку и сочувствие. Да мало ли... В конце концов найти те самые доллары и евро...
Общение - самоценность.
Ну а то, что одни сети заменят другие - так это не наши проблемы!
Ну а наша - лучшая!
Аналитики, по моему мнению, уже давно не нужны. Все равно их предсказания не сбываются, оценить все риски и факторы они не способны. Такое же гадание на кофейной гуще: "Приворожу, отворожу по фотографии")))
Хотя, конечно, это - лотерея. Согласна.
Какой-то у Вас комментарий недобрый получился. Я лишь высказал свои внутренние ощущения, основываясь на последние сводки об этих валютах. Прогнозов я никаких не давал, да и давать не буду.
Понятно, что доллар и евро пока не имеют альтернатив и ждать каких-то глобальных перемен в системе расчетов пока не приходится. Но есть очевидные тревожные звоночки, о которых стоит задуматься.
Ну а насчет доброты, то откуда ей взяться то? Ведь "Каков поп, таков и приход" ))) Что мы все наблюдаем, так это развал старой финансовой системы, судя опять же по Вашим доводам. А так неохота, жить во время глобальных перемен. И все эти перемены при их реализации ничего хорошего не сулят. И реакция на кликуш и пророков апокалипсиса соответственная. Пусть лично Вы таковым не являетесь, но уже реакция на сочетание "аналитик + крах доллара/евро" у меня лично, можно сказать аллергическая))) Задумываться конечно надо, но копать надо глЫбже.