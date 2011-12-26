Вход
Профиль Блог Лента Активность

Сколько просуществует доллар и евро?

26.12.2011 16:11 8 1 974 просмотра
Добрый день уважаемые коллеги!

В конец как обычно "трудного понедельника" не стану проводить какие-то сложные анализы, относительно доллара и евро... Уверен, что вы уже и так начитались в прессе об этом..

Я вот о чем... Последние события вокруг Европы и США заставляют задуматься о будущем этих валют. Тот факт, что Япония и Китай решили отказаться от доллара во взаиморасчетах, а в Европе два крупных мировых банка будут создавать технические возможности для расчетов в национальных валютах в случае краха евро - явно наводят на мысль, что этой паре скоро придет конец. И это лишь малая часть из тех проблем и трудностей, которые есть у этой пары. Постепенно мир задумывается о том, как бы избавиться от этих валют не только как от средства расчетов, но и как средства накопления.

Нет ничего стабильного живущего, тем более валюты. Я вот лично, вместо этих валют инвестирую свободные средства (когда имеются) только в золото, недвижимость и в свое образование. Вот тут-то точно риски минимальные, имхо! smile:)

Комментарии 8

piramidon  (piramidon)
#
Да уж... Как много скверных прогнозов выдается на следующий год.
Однако хорошо оплачиваемая у вас работа, если "юный провинциал" между делом в недвижимость инвестирует)))
Есть правда, еще и такой прогноз, на первый взгляд, не по затронутой теме, но имеющий некоторое отношение к месту вашей работы.
Итак:
----------------
Специалисты не видят будущего у социальных сетей
12 Декабря 2011
Сотрудники аналитической компании Forrester Research высказали мнение, с которым согласилось множество независимых экспертов: в ближайшем будущем большинство социальных сете в Интернете прекратят свое существование.
Причина такого явления, по их мнению, проста: пользователи просто «устанут» от них и перейдут в новую «пост-социальную» фазу развития Интернета. Уже сейчас рынок социальных сетей переполнен, а новые проекты продолжают появляться – в результате, такой «социальный пузырь» непременно должен лопнуть, считают специалисты. Слабые проекты, такие, как FourSquare исчезнут навсегда, «гиганты» вроде Facebook существенно уменьшатся.
Источник: forrester.com
-----------------
Ну да ладно, чего уж верить в эти апокалиптические прогнозы. Будем надеяться, что они не исполнятся)))
Першинг  (Першинг)
#
Люди могут бросить всё. За доллары и евро - не скажу. Не знаю. А вот социальные сети - это вечно.
Потребность в общении - это природная, естественная потребность. Сравнить своё мнение с другими. Получить эмоции - всякие - в полном диапазоне. Обменяться информацией. Поделиться секретами. Похвастаться. Пожаловаться. Найти единомышленников. Найти друзей и врагов. Поддержку и сочувствие. Да мало ли... В конце концов найти те самые доллары и евро... smile:)
Общение - самоценность.
Ну а то, что одни сети заменят другие - так это не наши проблемы! smile:D
Ну а наша - лучшая!
piramidon  (piramidon)
#
Так не в одной только тяге к общению суть. Доллар и евро пожалуй главные компоненты т.н. виртуальной экономики. Исчезновение оных способно вызвать непредсказуемые "тектонические сдвиги". Если верить в эти прогнозы, то на проблему имеет смысл смотреть в комплексе. Т.е. действительно надо больше инвестировать в собственное образование, но учиться не на очередного "белого воротничка", а на автомеханика, слесаря, токаря, пекаря и т.п.
Аналитики, по моему мнению, уже давно не нужны. Все равно их предсказания не сбываются, оценить все риски и факторы они не способны. Такое же гадание на кофейной гуще: "Приворожу, отворожу по фотографии")))
Першинг  (Першинг)
#
При деньгах вроде надёжнее...
piramidon  (piramidon)
#
Я тут несколько о другом. Полагаю не совсем верно задаваться вопросом: "Сколько просуществует доллар и евро?" Правильнее задаться вопросами: "Сохраню ли я свое рабочее место? И как мне жить дальше, если нет?"
Першинг  (Першинг)
#
Вопрос интересный. Более чем. Я думала об этом, когда начался кризис. Дочка поступила на факультет журналистики - отделение PR. Было абсолютно ясно, что ЭТО будут сокращать в первую очередь. Однако - если очень хочешь - работу найдёшь.
Хотя, конечно, это - лотерея. Согласна.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Уважаемый piramidon, где Вы тут увидели прогноз на следующий год?

Какой-то у Вас комментарий недобрый получился. Я лишь высказал свои внутренние ощущения, основываясь на последние сводки об этих валютах. Прогнозов я никаких не давал, да и давать не буду.

Понятно, что доллар и евро пока не имеют альтернатив и ждать каких-то глобальных перемен в системе расчетов пока не приходится. Но есть очевидные тревожные звоночки, о которых стоит задуматься.
piramidon  (piramidon)
#
Видимо уже между строк читаю))) Ну а как же? Лично к Вам ничего личного, а вот от аналитической братии (может даже профсоюз есть?) прогнозов на следующий год хватает. Чего стоит главный прогноз о конце света в 2012... Он собственно, все остальные прогнозы значительно перекрывает по своим масштабам. Не так ли?
Ну а насчет доброты, то откуда ей взяться то? Ведь "Каков поп, таков и приход" ))) Что мы все наблюдаем, так это развал старой финансовой системы, судя опять же по Вашим доводам. А так неохота, жить во время глобальных перемен. И все эти перемены при их реализации ничего хорошего не сулят. И реакция на кликуш и пророков апокалипсиса соответственная. Пусть лично Вы таковым не являетесь, но уже реакция на сочетание "аналитик + крах доллара/евро" у меня лично, можно сказать аллергическая))) Задумываться конечно надо, но копать надо глЫбже.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения