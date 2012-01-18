Сильная женщина.

Добрый день, уважаемые коллеги.



Ни для кого не секрет, что женщины могут не только прекрасно готовить, воспитывать детей, любить мужа и т.д. Современные условия заставляют многих женщин разрываться на несколько частей и успевать все и везде. Знаю много таких примеров.



Но кто меня по крайней мере сегодня поразил (в приятном смысле этого слова), так это Лариса Белоброва. Большинству россиян она известна как заслуженная артистка России, актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького во Владивостоке. Самые знаменитые роли у нее были в фильмах «Сыщики-2» — Маргарита (2003 г.),«Сыщики-4» — Кристина Жемчугова (2005 г.) и «Следы на песке» — Люба, главная роль. (2009 г.).Сейчас она супруга губернатора Приморского края Сергея Дарькина.



Есть другая сторона медали. Лариса Белоброва является совладелицей одного из крупнейших банков в Приморском крае "Приморье" (контролирует более 50% акций), ей также принадлежит около 80% акций крупного рыболовного предприятия Дальнего Востока Находкинской базы активного морского рыболовства (НБАМР).



Достаточно не простая ноша - быть матерью двоих дочерей, женой губернатора и владелицей достаточно крупного бизнеса с оценкой в несколько сотен миллионов долларов.



Низкий ей поклон, здоровья и успехов ей во всем.