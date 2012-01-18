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Сильная женщина.

18.01.2012 13:34 6 1 255 просмотров
Добрый день, уважаемые коллеги.

Ни для кого не секрет, что женщины могут не только прекрасно готовить, воспитывать детей, любить мужа и т.д. Современные условия заставляют многих женщин разрываться на несколько частей и успевать все и везде. Знаю много таких примеров.

Но кто меня по крайней мере сегодня поразил (в приятном смысле этого слова), так это Лариса Белоброва. Большинству россиян она известна как заслуженная артистка России, актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького во Владивостоке. Самые знаменитые роли у нее были в фильмах «Сыщики-2» — Маргарита (2003 г.),«Сыщики-4» — Кристина Жемчугова (2005 г.) и «Следы на песке» — Люба, главная роль. (2009 г.).Сейчас она супруга губернатора Приморского края Сергея Дарькина.

Есть другая сторона медали. Лариса Белоброва является совладелицей одного из крупнейших банков в Приморском крае "Приморье" (контролирует более 50% акций), ей также принадлежит около 80% акций крупного рыболовного предприятия Дальнего Востока Находкинской базы активного морского рыболовства (НБАМР).

Достаточно не простая ноша - быть матерью двоих дочерей, женой губернатора и владелицей достаточно крупного бизнеса с оценкой в несколько сотен миллионов долларов.

Низкий ей поклон, здоровья и успехов ей во всем.

Комментарии 6

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
женой губернатора и владелицей достаточно крупного бизнеса с оценкой в несколько сотен миллионов долларов.

Ну ты и сказанул smile:D
Давай перефразируем: женой губернатора и лицом, через которое губернатор имеет бизнес в несколько сотен миллионов долларов.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Вот так и знал, что встрянет главный модератор и расставит все точки над i! smile:evil:
Шарухин Антон  (toshik80)
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Чего-то действительно есть сходство с супругой другого уважаемого человека, которая с августа 2010 года стала проживать в основном в Австрии.
Конечно если все это было приобретено до знакомства с губернатором, то честь ей и хвала, но скорее всего это не так.
Но есть не мало и других примеров тех женщин которые с нуля создали свое дело и несут его на себе и в силу моей профессии мне выпала честь с ними познакомиться.
Меня очень сильно удивляло как может быть женщина начальницей лесопильного цеха на крупном деревообрабатывающем производстве. Начальницей основного производства. Да и по моим представлениям это должна быть такая "бой баба", массогабаритная у которой мат идет через слово. Еще больше удивился когда меня с этой дамой познакомили.
Это оказалась хрупкая привлекательная женщина лет 35ти, которая добилась к себе уважения со стороны подчиненных мужчин и добилась того, чтобы в её присутствии мужики матом не разговаривали.
Другая дама является почти 100%ной владелицей двух жилых трех этажных домов. В этих домах расположилась её медицинская клиника. Она начиная с 90х с нуля создала этот бизнес и подняла его до сегодняшних высот.
С третьей дамой познакомился в эти выходные. Занесла меня нелегкая в городок Мезень на самом северном краю Архангельской области. Дама из ничего создала дом-интернат для инвалидов, построила здание и добилась бюджетного финансирования. Все наверное видели что происходит с домами престарелых. Как они сгорают и как гибнут люди. Вот и я когда ехал туда думал что увижу нечто убогое.
Ничего подобного. Здание отделано сайдингом, окна пластиковые, мебель в помещениях (в том числе и для проживающих) новая, персонал опрятный. Как рассказали люди , что много "высоких гостей " приезжало и все диву давались. Ей не раз предлагали возглавить местную администрацию, стать депутатом, но она осталась верна именно своему делу, т.е. помогать людям.
Помимо дома-интерната она приложила усилия и добилась от русской православной церкви финансирования на строительство часовни в своем поселке.
Когда предъявил стоимость своих работ не упустила шанс поторговаться со мной. Хотя зачем по идее? Если деньги бюджетные.
Могу еще много историй рассказать. Но вывод такой:
Это даже не зависит от того женщина ты или мужчина. Это зависит от того какая сформировалась в тебе личность и как ты относишься к окружающим. Если твой девиз "никогда не сдавайся", то ты добьешся многого. Не важно кто ты мужчина или женщина.
Good night
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
как может быть женщина начальницей лесопильного цеха

Цитата
Другая дама

Цитата
С третьей дамой

Цитата
Могу еще много историй рассказать.

Вот этим дамам действительно низкий поклон и, как говориться: респект и уважуха.
Pretty Alena  (Pretty Alena)
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Интересно, если вступит в силу закон, по которому ближайшие родственники государственных служащих не будут иметь право заниматься бизнесом, то что выберут супруги чиновников: семью или карьеру?) Не завидую их мужьям, ответ может многих из них поразить!
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