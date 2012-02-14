В Иране русских любят...

Приветствую всех. На фоне крупномасштабного проекта Банки.ру по выбору лучших банков года, хотелось бы уважаемую аудиторию немножко отвлечь и окунуть в прекрасную персидскую сказку.
В январе мне посчастливилось отдохнуть и насладиться прекрасным иранским гостеприимством.
Всегда ценил в людях гостеприимство, уважение к представителям любых национальностей, религий и т.д. Так вот в Иране с этим все в порядке. Побывал в Тегеране, Исфахане и Мешхеде. Не смотря на то, что страна уже более 30 лет живет в экономической блокаде, она показывает всему миру, что можно быть самодостаточными и наслаждаться каждым днем.
Выкладываю несколько фоток моего пребывания в Иране.
Спасибо за внимание . Всем хорошей недели.
Вид из отеля
милая девочка рада гостям
Скромный обед в Исфахане
Мост Ходжу в Исфахане
Мечеть Имама в Исфахане
Мечеть Имама в Исфахане
Комментарии 40
Тут все привлекают, а он, понимаишь, отвлекает...
Вот это больше всего и раздражает заокеанских "демократов".
P.S. Красивые фотографии.
Самодостаточная и гордая страна не одинока в своей самодостаточности - точно так же чего-то там показывают всему миру еще и Северная Корея с Кубой. Как правило - кузькину мать.
О терпимости Ирана - это удивительно много казнящая страна, причем публично, через повешение на подъемном кране. В том числе и несовершеннолетних.
На первой фотографии мы видим Бирюлево, на третей - Дом Колхозника.
Дети и купол действительно хороши; последний, думаю, оттого, что построен значительно раньше, до самодостаточности.
Подобные исключения делают для всех гостей, спросите Дмитрия Фирсова (уважаемый блоггер Банки.ру), он тоже был в Иране.
Отвечаю на ваш вопрос - в Иране я не был.
Но в Иране вешают подростков независимо от того, был ли я там и или нет.
Я думаю, что вы имеете в виду все же не гостей, а туристов, на которых зарабтывают.
И в том, что вам позволяют оставить в стране некоторое количество денег, никакой особой сердечности принимающей стороны я не вижу.
В США до 2005 года тоже казнили несовершеннолетних.
Здесь
Дальше что ?
Дай Вам Бог здоровья. Спорить не будем.
И вам здоровья и удачи.
Что - дальше что?
Убийц, а не голубых.
Вроде первоначально не было о них и речи. Одно лишь ужасающие глаз : Вешают подростков.
Так и о Штатах не было. Чего вы о них заговорили?
От того, что вы так упорно напирали на казнь подростков в Иране, и кого же, как не эталон мировой демократии привести в пример. Что Иран не одинок в этом.
У вас какое-то очень личное отношение к Штатам.
Что значит упорно напирать? По-вашему, повешение 15-летних геев - не повод для "напирания?"
Или 16-летней девочки за "преступление против целомудрия"?
Повешение подростков не прошло, теперь упор на геев и голубых.