В Иране русских любят...

Приветствую всех. На фоне крупномасштабного проекта Банки.ру по выбору лучших банков года, хотелось бы уважаемую аудиторию немножко отвлечь и окунуть в прекрасную персидскую сказку.В январе мне посчастливилось отдохнуть и насладиться прекрасным иранским гостеприимством.Всегда ценил в людях гостеприимство, уважение к представителям любых национальностей, религий и т.д. Так вот в Иране с этим все в порядке. Побывал в Тегеране, Исфахане и Мешхеде. Не смотря на то, что страна уже более 30 лет живет в экономической блокаде, она показывает всему миру, что можно быть самодостаточными и наслаждаться каждым днем.Выкладываю несколько фоток моего пребывания в Иране.Спасибо за внимание. Всем хорошей недели.Вид из отелямилая девочка рада гостямСкромный обед в ИсфаханеМост Ходжу в ИсфаханеМечеть Имама в ИсфаханеМечеть Имама в Исфахане