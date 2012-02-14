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В Иране русских любят...

14.02.2012 12:49 40 7 287 просмотров
Приветствую всех. На фоне крупномасштабного проекта Банки.ру по выбору лучших банков года, хотелось бы уважаемую аудиторию немножко отвлечь и окунуть в прекрасную персидскую сказку.

В январе мне посчастливилось отдохнуть и насладиться прекрасным иранским гостеприимством.

Всегда ценил в людях гостеприимство, уважение к представителям любых национальностей, религий и т.д. Так вот в Иране с этим все в порядке. Побывал в Тегеране, Исфахане и Мешхеде. Не смотря на то, что страна уже более 30 лет живет в экономической блокаде, она показывает всему миру, что можно быть самодостаточными и наслаждаться каждым днем.

Выкладываю несколько фоток моего пребывания в Иране.

Спасибо за внимание smile:). Всем хорошей недели.

Вид из отеля
Вид из отеля

милая девочка рада гостям
милая девочка рада гостям

Скромный обед в Исфахане
Скромный обед в Исфахане

Мост Ходжу в Исфахане
Мост Ходжу в Исфахане

Мечеть Имама в Исфахане

Мечеть Имама в Исфахане


Мечеть Имама в Исфахане

Комментарии 40

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
На фоне крупномасштабного проекта Банки.ру по выбору лучших банков года, хотелось бы уважаемую аудиторию немножко отвлечь

Тут все привлекают, а он, понимаишь, отвлекает... smile:bonk:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Красиво. Жаль будет, если разбомбят. Но к этому все и идет...
Евгений  (Адреналин1)
#
Не дай бог Филипп, будем надеятся на лучшее!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
[/QUOTE]Не смотря на то, что страна уже более 30 лет живет в экономической блокаде, она показывает всему миру, что можно быть самодостаточными и наслаждаться каждым днем. [QUOTE]
Вот это больше всего и раздражает заокеанских "демократов".

P.S. Красивые фотографии.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Наверное, все же правильней сказать в Иране любят россиян. )
Orest  (Orest)
#
Вообще-то В Иране Россию называют "малым Сатаной", но, видимо, для Рамиля делают исключение.
Самодостаточная и гордая страна не одинока в своей самодостаточности - точно так же чего-то там показывают всему миру еще и Северная Корея с Кубой. Как правило - кузькину мать.
О терпимости Ирана - это удивительно много казнящая страна, причем публично, через повешение на подъемном кране. В том числе и несовершеннолетних.
На первой фотографии мы видим Бирюлево, на третей - Дом Колхозника.
Дети и купол действительно хороши; последний, думаю, оттого, что построен значительно раньше, до самодостаточности.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Уважаемый Orest, позвольте уточнить, Вы были в Иране?

Подобные исключения делают для всех гостей, спросите Дмитрия Фирсова (уважаемый блоггер Банки.ру), он тоже был в Иране.
Orest  (Orest)
#
Уважаемый Рамиль,

Отвечаю на ваш вопрос - в Иране я не был.
Но в Иране вешают подростков независимо от того, был ли я там и или нет.
Я думаю, что вы имеете в виду все же не гостей, а туристов, на которых зарабтывают.
И в том, что вам позволяют оставить в стране некоторое количество денег, никакой особой сердечности принимающей стороны я не вижу.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Но в Иране вешают подростков независимо от того, был ли я там и или нет.


В США до 2005 года тоже казнили несовершеннолетних.

Здесь

Дальше что ?
Orest  (Orest)
#
Рамиль, ваш опыт путешественника безусловно интересен - страна действительно экзотическая, и далеко не все могут похвалиться тем, что там побывали. Интересно - тысячу раз да. Красиво? Думаю, не очень, но от этого не менее интересно.
И вам здоровья и удачи.
qaq  (qaq)
#
Интересно, у них ядерные объекты такие же красивые?
Orest  (Orest)
#
"Дальше что ?"

Что - дальше что?
Orest  (Orest)
#
"В США до 2005 года тоже казнили несовершеннолетних"

Убийц, а не голубых.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Чего это вы о голубых заговорили ?
Вроде первоначально не было о них и речи. Одно лишь ужасающие глаз : Вешают подростков.
dailyadm  (dailyadm)
#
Если честно, то как-то не впечатляет...
Orest  (Orest)
#
"Вроде первоначально не было о них и речи."

Так и о Штатах не было. Чего вы о них заговорили?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Так и о Штатах не было. Чего вы о них заговорили?

От того, что вы так упорно напирали на казнь подростков в Иране, и кого же, как не эталон мировой демократии привести в пример. Что Иран не одинок в этом.
Orest  (Orest)
#
Ну, не знаю как для вас, для меня Штаты - не эталон.
У вас какое-то очень личное отношение к Штатам.
Что значит упорно напирать? По-вашему, повешение 15-летних геев - не повод для "напирания?"
Или 16-летней девочки за "преступление против целомудрия"?
Андрей Степанов  (andrew_st)
#
Наша дорогая Родина, к сожалению, с напутствия нынешнего ко-водства и РПЦ катится примерно в том же направлении.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
По-вашему, повешение 15-летних геев - не повод для "напирания?"
smile:D
Повешение подростков не прошло, теперь упор на геев и голубых.
Orest  (Orest)
#
Вы глумитесь?
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Эту страну пытаются разбомбить с момента ее основания (имею ввиду Исламскую Республику Иран, 1979г.). Езжай спокойно, никому война не нужна и все это понимают.
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