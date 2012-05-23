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Не выдаем вклады - отправляемся в Книгу памяти.

23.05.2012 19:18 7 2 581 просмотр
В нынешнем году российские банки показали нам самый верный синдром для того, чтобы у них ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Синдром очень банальный и простой - неспособность отдать обратно вклады граждан.

Такую участь постигли такие банки как Охотный Ряд (Банк «Охотный Ряд» прекратил выдавать вклады), нашумевший Международный Инвестиционный Банк (МИ-Банк перестал выдавать вклады), ПВ Банк (Ульяновский ПВ-Банк перестал проводить платежи и выдавать клиентские средства), Холдинг-Кредит («Холдинг-Кредит» не выдает вклады) и Орелсоцбанк (Вклады ушли за пенсиями). В итоге получаем 5 банков.

На очереди, очевидно Уральский Трастовый Банк . Следить за подобного рода вестями можно на форуме Банки.ру.

Синдром нехватки ликвидности всегда для банка заканчивается отправкой в Книгу памяти. Удивительно, что такие банки - полноценные члены ССВ (Система страхования вкладов). Скорее всего, когда в 2004-2005 г.г. количество участников в ССВ росло, как грибы после дождя, АСВ (Агентство по страхованию вкладов, курирует институт ССВ) даже и не знало, как правильно поступить в такой ситуации. smile:bonk: Так может теперь стоит подумать об ограничении количества участников ССВ? smile:achtung: Сейчас, число банков - участников ССВ составляет 893 шт. , а размер фонда - около 168 млрд рублей.

Для статистики отмечу, что всего в России зарегистрировано 970 кредитных организаций, а размер привлеченных вкладов населения банками превышает 11 трлн рублей (5,6 трлн приходится на Сбербанк).

Могу с уверенностью заявить, что если банки-участники ССВ и дальше будут отправляться в Книгу памяти с такой же динамикой - как сейчас - фонд не проживет и 2-3-х лет. Я уже не говорю, о таких форс-мажорах как АМТ Банк, и семейка банков Урина. А это может сильно подорвать уже сложившуюся с момента создания ССВ (2004 год) уверенность граждан в том, "что можно не волноваться за свой депозит в банке, государство все равно возместит его в случае чего плохого".

Комментарии 7

Дмитрий  (banker1985)
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Этот синдром был всегда, а не только в этом году. Просто про невозвраты вкладов из мелких банков мы обычно узнавали постфактум (только из сообщения ЦБ об отзыве лицензии).
По поводу динамики я с Вами не согласен, т.к. Агентство рапортует о пополнении фонда невероятной суммой средств. Грубым подсчётом, фонд пополняется на 11 млрд.руб. в квартал (это больше, чем объем страховой ответственности по наступившим страховым случаям).
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Понятно, что синдром этот на все года одинаковый. Тут я забыл отметить, что теперь мы узнаем об это заранее благодаря хорошей работы СМИ, в том числе нашего портала.

Я больше переживаю за качество банков - участников ССВ. Ведь средства, находящиеся в ССВ - это те же самые деньги вкладчиков. А сколько еще банков с непонятной схемой ведения бизнеса сейчас привлекают вклады?!
Oleg_36  (Oleg_36)
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В данном случае ССВ не при чем. Контрольные функции у ЦБ, а АСВ выступает уже постфактум. Другое дело, что и ЦБ не особенно стремится воздействовать на банки, ведущие "мутый" бизнес.
Евгений  (Адреналин1)
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С Уриным так вообще история сложная, если бы не всем известный инцендент, я уверен его Банки до сих пор бы работали и развивались smile:)
Scud  (Scud)
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Для сотрудника информагентства русский язык уж очень сильно хромает...
Начать с того, что "показать самый верный синдром" -- это как бы просто набор слов. Синдром не показывают, и, тем более, "самого верного" синдрома не бывает. Имелся в виду, вероятно, "признак" -- так и надо бы писать.
Цитата
Такую участь постигли такие банки как..."

Подлежащим должна быть "участь": Такая участь постигла такие банки, как..."
Ну и две "таких" подряд лучше бы не употреблять: "Участь сия постигла такие банки, как..."
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Прошу прощения за допущенные ошибки. Писал вечером, видимо, не сильно обращал внимание на правила русского языка. Спасибо за замечания. "Век живи, век учись". (с)
Юрий Улитин  (menY)
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АСВ и ЦБ ведут свою политики. Возьмем историю банка "Российский капитал". В 2008 году когда совем стало плохо, его передали на санацию в НРБ (П. Лебедев) после того как выяснили что даньги были выведены (система Урина) + НРБ перетянул к себе ликвидные активы Роскап остался на мели. Тут выступили ЦБ и АСВ к последенму отшел банк, а про НРБ наслышаны. По мере лопания банков как "тарханы", часть банков Урина, все они отшли под Роскап. И прогнозирую что так и будет продолжаться. Соглашусь с[U] Димасик, что на первое время ЦБ нашло путь как не трогать резерв от ССВ не то что совсем (смею предположить что на санацию банков средства идут не посредственно от туда) 6 млрд. Роскапу сейчас может и больше, но Роскап всегда пытаются продать это не секрет проблема в том что невыгодны условия продажи. Могу ошибится но до 2008 года банк можно было продать в 5-6 раз дороже актива банка, в ностоящее время в среднем он не дотягивает и до 2.
Так что с условием того что политика ЦБ направлена на уменьшение количества банков и укрупнения оставшихся резерв ССВ пока еще будет жить.
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