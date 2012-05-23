Не выдаем вклады - отправляемся в Книгу памяти.

В нынешнем году российские банки показали нам самый верный синдром для того, чтобы у них ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Синдром очень банальный и простой - неспособность отдать обратно вклады граждан.
Такую участь постигли такие банки как Охотный Ряд (Банк «Охотный Ряд» прекратил выдавать вклады), нашумевший Международный Инвестиционный Банк (МИ-Банк перестал выдавать вклады), ПВ Банк (Ульяновский ПВ-Банк перестал проводить платежи и выдавать клиентские средства), Холдинг-Кредит («Холдинг-Кредит» не выдает вклады) и Орелсоцбанк (Вклады ушли за пенсиями). В итоге получаем 5 банков.
На очереди, очевидно Уральский Трастовый Банк . Следить за подобного рода вестями можно на форуме Банки.ру.
Синдром нехватки ликвидности всегда для банка заканчивается отправкой в Книгу памяти. Удивительно, что такие банки - полноценные члены ССВ (Система страхования вкладов). Скорее всего, когда в 2004-2005 г.г. количество участников в ССВ росло, как грибы после дождя, АСВ (Агентство по страхованию вкладов, курирует институт ССВ) даже и не знало, как правильно поступить в такой ситуации. Так может теперь стоит подумать об ограничении количества участников ССВ? Сейчас, число банков - участников ССВ составляет 893 шт. , а размер фонда - около 168 млрд рублей.
Для статистики отмечу, что всего в России зарегистрировано 970 кредитных организаций, а размер привлеченных вкладов населения банками превышает 11 трлн рублей (5,6 трлн приходится на Сбербанк).
Могу с уверенностью заявить, что если банки-участники ССВ и дальше будут отправляться в Книгу памяти с такой же динамикой - как сейчас - фонд не проживет и 2-3-х лет. Я уже не говорю, о таких форс-мажорах как АМТ Банк, и семейка банков Урина. А это может сильно подорвать уже сложившуюся с момента создания ССВ (2004 год) уверенность граждан в том, "что можно не волноваться за свой депозит в банке, государство все равно возместит его в случае чего плохого".
Комментарии 7
По поводу динамики я с Вами не согласен, т.к. Агентство рапортует о пополнении фонда невероятной суммой средств. Грубым подсчётом, фонд пополняется на 11 млрд.руб. в квартал (это больше, чем объем страховой ответственности по наступившим страховым случаям).
Я больше переживаю за качество банков - участников ССВ. Ведь средства, находящиеся в ССВ - это те же самые деньги вкладчиков. А сколько еще банков с непонятной схемой ведения бизнеса сейчас привлекают вклады?!
Начать с того, что "показать самый верный синдром" -- это как бы просто набор слов. Синдром не показывают, и, тем более, "самого верного" синдрома не бывает. Имелся в виду, вероятно, "признак" -- так и надо бы писать.
Подлежащим должна быть "участь": Такая участь постигла такие банки, как..."
Ну и две "таких" подряд лучше бы не употреблять: "Участь сия постигла такие банки, как..."
Так что с условием того что политика ЦБ направлена на уменьшение количества банков и укрупнения оставшихся резерв ССВ пока еще будет жить.