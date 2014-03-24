Самая опасная бизнес модель банка.

Розничными мы называем банки, у которых кредиты, выданные населению, доминируют как в составе кредитного портфеля, так и в активах. Корпоративными, банки, у которых кредиты предприятиям и организациям доминируют в кредитном портфеле, так и в активах. Источники фондирования – вторичный момент.
Всего корпоративным клиентам в 2013 году банки выдали кредитов на сумму 22,6 трлн рублей, частным клиентам – 9,8 трлн. Совокупный размер просроченной задолженности по кредитам составил по юрлицам составил 987,8 млрд (4% от совокупного портфеля), а по физлицам 440,1 млрд рублей (5%). Прирост кредитования юридических лиц составил 2,7 трлн рублей, физлиц – 2 трлн. В 2012 году прирост кредитования юридических лиц был на 1 трлн рублей больше чем, в 2013-м. Это объясняется тем, что экономика России стагнировала, вследствие чего снизилась потребность корпоративных клиентов в заемных средствах, и уменьшилось количество качественных заемщиков.
Розничный бизнес банка и корпоративный – принципиально разные направления деятельности. С точки зрения многих факторов, в частности доходности, риска и конкуренции. Розничный бизнес отличается, в первую очередь своей повышенной доходностью и прозрачностью. Но чаще всего он менее привлекателен для собственников банков. Чтобы «зайти» в розницу необходимы крупные инвестиции, массовое открытие точек присутствия, увеличение штата сотрудников, грамотно-выстроенный маркетинг и много чего другого. Неудивительно, что сейчас в России из почти 900 кредитных организаций, розничных банков и сотня не наберется.
Как признался однажды топ-менеджер крупного кредитного учреждения, сейчас наиболее эффективная бизнес модель банка – кредитование понятных банку корпоративных клиентов за счет вкладов населения. Здесь не нужно раздувать персонал, входить в высококонкурентный розничный бизнес. Достаточно провести грамотную маркетинговую компанию и «пропылесосить» вклады граждан. Отсюда и пристальное внимание ЦБ РФ к таким банкам. В табличке отозванных банков в 2013 году и начале 2014г. можно отметить, что большинство банков имело как раз такую бизнес-модель. Наиболее яркие отзывы лицензии: Банк «Пушкино» (вклады населения в пассивах 76%, кредиты юрлицам в активах 50%), Мастер-Банк (34% и 60%), Инвестбанк (50% и 55%), Смоленский Банк (32% и 46%), Мой Банк (43% и 36%), Монолит (43% и 74%). Почему такое пристальное внимание ЦБ РФ? В частности из-за того, что корпоративный кредитный портфель можно красиво «нарисовать».
Как можно «оформить» корпоративный кредитный портфель, и какие еще есть нюансы у банков, которые сосредоточены на кредитовании корпоративных клиентов:
• Кредитуется высокорискованный бизнес акционера через сложную схему «однодневных» компаний, нарушается норматив Н6 (максимальная величина риска на одного заемщика);
• Кредит выдается близким к акционерам структурам, далее оформляется на офшорную компанию (вывод активов); или оформляется на близких к акционерам сотрудников банка или физлиц («крупные кредиты для уборщиц и охранников»), далее эти суммы присваиваются акционерам или тратятся на так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды (схема Мастер-Банка);
• Кредит оформляется как неблагонадежный и списывается с баланса банка с отсрочкой формирования 100%-го резерва по ссудам (вывод активов);
• Неадекватное формирование резервов на возможные потери;
• Отражение неликвидного залога в качестве обеспечения по кредиту;
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что эта бизнес-модель априори не имеет право на существование и заведомо высокорискованна. Каждый банк имеет свою специфику деятельности и схожесть его баланса, с балансом банка-банкрота ни о чем нам не скажет. Безопаснее же для банковского бизнеса, получается, кредитовать в большей степени розничных клиентов. По крайней мере, сложно на пальцах руки посчитать розничные банки – банкроты. Кредитный портфель раздут на сотни тысяч, а то и миллионов заемщиков (минимум концентрации кредитного портфеля), один невозврат отбивается как минимум процентными ставками 2-3 кредитов. Невозвраты же с удовольствием покупают коллекторские агентства. В розничный бизнес сложно зайти, но если получится там закрепиться, то, вероятнее всего, бизнес будет в безопасности, какое-то время точно. Об этом говорит практика.
№ Банк №лиц Город Дата отзыва лицензии Валюта баланса Доминанта в пассивах Доминанта в активах
1 Экспресс 3084 Махачкала 21.01.2013 15,847,74 Вклады населения (55%) Кредиты юрлицам (40%)
2 Сулак 749-К Кизилюрт 01.03.2013 18,44 Капитал(100%) Расчеты с работниками по подотчетным суммам (90%)
3 Банк Развития Предпринимательства 2836 Москва 22.03.2013 н/д н/д
4 Махачкалинский Городской Муниципальный Банк 3192 Махачкала 08.07.2013 434,98 Капитал (51%) Имущество банка (42%)
5 Липецкий Областной Банк 1794 Липецк 08.07.2013 1,575,46 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (42%)
6 Паритет 1860-К Москва 19.07.2013 88,94 Капитал (57%) Имущество банка (42%)
7 Анджибанк 570 Махачкала 19.07.2013 503,95 Капитал(40%) Касса (44%)
8 ВЕБРР 3418 Москва 09.08.2013 1,148,68 Вклады населения (44%) Кредиты юрлицам (67%)
9 Одинбанк 3197 Одинцово 09.08.2013 582,10 Капитал (44%) Средства в банках, в т.ч МБК (48%)
10 Депозитный Кредитный Дом 3474 Москва 22.08.2013 19,60 Капитал (88%) Средства в банках, в т.ч МБК (85%)
11 Инстройбанк 2743 Москва 22.08.2013 363,70 Выпущенные ценные бумаги(30%) Кредиты физлицам (30%)
12 Европейский Индустриальный Банк 2503 Москва 10.09.2013 3,473,18 Вклады населения (55%) Кредиты юрлицам (40%)
13 Трансинвестбанк 3238 Москва 19.09.2013 1,900,83 Вклады населения (63%) Кредиты юрлицам (74%)
14 Бизнесбанк 2862 Махачкала 19.09.2013 286,21 Капитал (64%) Кредиты физлицам (38%)
15 Басманный 2158 Москва 19.09.2013 307,16 Капитал (61%) Корсчет в ЦБ РФ (44%)
16 Пушкино 391 Пушкино 30.09.2013 31,002,17 Вклады населения (76%) Кредиты юрлицам (50%)
17 Национальный Республиканский Банк 3359 Москва 07.10.2013 1,736,34 Вклады юрлиц (46%) Кредиты юрлицам (58%)
18 Тверской Коммерческий Банк «КБЦ» 914 Тверь 14.10.2013 322,97 Капитал (67%) Имущество банка (42%)
19 Банк Развития Региона 3315 Владикавказ 14.10.2013 6,084,52 Вклады населения (54%) Кредиты юрлицам (44%)
20 Принтбанк 546 Москва 25.10.2013 470,26 Капитал (46%) Имущество банка (50%)
21 Первый Экспресс 3237 Тула 28.10.2013 10,246,95 Вклады населения (60%) Кредиты юрлицам (71%)
22 Стройиндбанк 155 Москва 11.11.2013 1,044,22 Капитал (54%) Средства в банках, в т.ч. МБК (73%)
23 Волго-Камский Банк 282 Самара 11.11.2013 7,347,73 Вклады населения (42%) Кредиты юрлицам (54%)
24 Мастер-Банк 2176 Москва 20.11.2013 85,668,29 Вклады населения (34%) Кредиты юрлицам (60%)
25 Ураллига 1626 Челябинск 20.11.2013 2,661,03 Вклады населения (41%) Кредиты юрлицам (60%)
26 Нафтабанк 715 Махачкала 28.11.2013 944,85 Вклады населения (25%) Кредиты юрлицам (44%)
27 Волжский Социальный Банк 2428 Самара 02.12.2013 4,717,18 Вклады населения (36%) Кредиты юрлицам (45%)
28 Инвестбанк 107 Москва 13.12.2013 77,910,91 Вклады населения (50%) Кредиты юрлицам (55%)
29 Смоленский Банк 2029 Смоленск 13.12.2013 34,846,54 Вклады населения (32%) Кредиты юрлицам (46%)
30 Банк Проектного Финансирования 1677 Москва 13.12.2013 23,464,12 Вклады населения (61%) Кредиты юрлицам (54%)
31 Аскольд 2480 Смоленск 24.12.2013 2,919,59 Вклады населения (62%) Средства в банках, в т.ч МБК (66%)
32 Рублевский 2192 Москва 24.12.2013 1,448,98 Вклады населения (65%) Кредиты юрлицам (73%)
33 Новокузнецкий Муниципальный Банк 2865 Новокузнецк 09.01.2014 15,458,22 Вклады населения (66%) Кредиты юрлицам (35%)
34 Надежность 2425 Курган 20.01.2014 449,58 Капитал (44%) Кредиты юрлицам (53%)
35 Имбанк 2098 Махачкала 20.01.2014 594,55 Резервы на возможные потери (40%) Кредиты физлицам (79%)
36 Национальная Расчетная Компания 3386-К Москва 20.01.2014 н/д н/д
37 Мой Банк 2939 Москва 31.01.2014 21,261,84 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (36%)
38 Природа 3399 Москва 31.01.2014 929,31 Капитал (41%) Кредиты юрлицам (82%)
39 Евротраст 2968 Москва 11.02.2014 19,035,27 Средства юрлиц (53%) Вложения в облигации РЕПО (56%)
40 Линк-Банк 2699 Москва 11.02.2014 716,97 Вклады населения (52%) Кредиты юрлицам (60%)
41 Сунжа 2023 ст. Орджоникидзевская 24.02.2014 335 697 Капитал (68%) Касса (44%)
42 Ассигнация 865-К Ипатово 24.02.2014 21 193 Средства юрлиц (82%) Касса (88%)
43 Рингкомбанк 1909 Назрань 24.02.2014 899 408 Средства юрлиц (62%) Касса (70%)
44 Дагестан 543 Махачкала 05.03.2014 344 033 Капитал (49%) Кредиты физлицам (60%), кредиты нерыночные
45 Банк Развития Бизнеса 1910 Кемерово 05.03.2014 653 046 Вклады населения (44%) Кредиты физлицам (49%), кредиты нерыночные
46 Монолит 1967 Москва 05.03.2014 13 826 690 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (74%)
47 Русский Земельный Банк 2810 Москва 18.03.2014 14 526 034 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (70%)
48 С банк 2581 Москва 18.03.2014 22 180 949 Вклады населения (34%) Кредиты юрлицам (70%)
49 Мигом 3323-Р Москва 18.03.2014 414 374 Капитал (90%) Корсчет в банках (92%)
50 Стройкредит 18 Москва 18.03.2014 20 860 432 Вклады населения (61%) Кредиты юрлицам (36%)
Комментарии 7
Ну если вы не знаете всех тонкостей банковского дела, зачем писать бессмыслицу?
Как можно списать кредит с баланса с отсрочкой формирования 100%-ного резерва? Прячут проблемку, недосоздают резервы и розничные банки.
И вообще, какое отношение к выше описанному имеет бизнес модель? Нужно разделять коммерческие риски, связанные с бизнес моделью, и риски, связанные с мошенничеством.
Садись - два
Вы, вроде как, сами не особо разбираетесь в банковском деле. Бизнес модель банка напрямую имеет отношение к рискам мошенничества.
Как можно списать кредит с баланса с отсрочкой формирования 100%-ного резерва? - спросите у банкиров, вы же сам банкир.
Ваш комментарий: - 1. Хороших выходных. Будьте добрее.
Послушайте, я не пойму - то ли у вас банковского образования не хватает, то ли опыта. Хотя судя по умозаключению "Бизнес модель банка напрямую имеет отношение к рискам мошенничества", я бы сказал, что, скорее всего, чего-то еще.
Кредит списывается с баланса банка против резерва, списать его, не создав резерв, нельзя. Другое дело, если Вы хотите сказать, что денежные средства через выданные кредиты выводятся из банка, но при этом кредит на балансе остается.
Я лишь сделал вывод о компетенстности, основываясь на том, насколько Вы корректно формулируете свои профессиональные суждения.
Я не нуждаюсь в оценке моих комментариев, тем более от человека, чья компетентность и аналитические способности вызывают у меня большие сомнения.
Всего самого хорошего
В дополнение можно указать на разницу в доходности: кредитовать нормальный бизнес ресурсами на 100% привлеченными у населения экономически не выгодно. Банку с такой моделью нужны дополнительные доходы: либо бизнес собственника платит повышенные %, либо повышенные % платит тот, кто не собирается возвращать кредит, либо средства зарабатываются на иных операциях... Во всех случаях (кроме успешного завершения проектов собственника) банк ждет фиаско. С приходом нового руководства ЦБ это стало гораздо очевиднее - раньше такие банки могли существовать не то что годами, десятилетиями.