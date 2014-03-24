Самая опасная бизнес модель банка.

Розничными мы называем банки, у которых кредиты, выданные населению, доминируют как в составе кредитного портфеля, так и в активах. Корпоративными, банки, у которых кредиты предприятиям и организациям доминируют в кредитном портфеле, так и в активах. Источники фондирования – вторичный момент.



Всего корпоративным клиентам в 2013 году банки выдали кредитов на сумму 22,6 трлн рублей, частным клиентам – 9,8 трлн. Совокупный размер просроченной задолженности по кредитам составил по юрлицам составил 987,8 млрд (4% от совокупного портфеля), а по физлицам 440,1 млрд рублей (5%). Прирост кредитования юридических лиц составил 2,7 трлн рублей, физлиц – 2 трлн. В 2012 году прирост кредитования юридических лиц был на 1 трлн рублей больше чем, в 2013-м. Это объясняется тем, что экономика России стагнировала, вследствие чего снизилась потребность корпоративных клиентов в заемных средствах, и уменьшилось количество качественных заемщиков.



Розничный бизнес банка и корпоративный – принципиально разные направления деятельности. С точки зрения многих факторов, в частности доходности, риска и конкуренции. Розничный бизнес отличается, в первую очередь своей повышенной доходностью и прозрачностью. Но чаще всего он менее привлекателен для собственников банков. Чтобы «зайти» в розницу необходимы крупные инвестиции, массовое открытие точек присутствия, увеличение штата сотрудников, грамотно-выстроенный маркетинг и много чего другого. Неудивительно, что сейчас в России из почти 900 кредитных организаций, розничных банков и сотня не наберется.



Как признался однажды топ-менеджер крупного кредитного учреждения, сейчас наиболее эффективная бизнес модель банка – кредитование понятных банку корпоративных клиентов за счет вкладов населения. Здесь не нужно раздувать персонал, входить в высококонкурентный розничный бизнес. Достаточно провести грамотную маркетинговую компанию и «пропылесосить» вклады граждан. Отсюда и пристальное внимание ЦБ РФ к таким банкам. В табличке отозванных банков в 2013 году и начале 2014г. можно отметить, что большинство банков имело как раз такую бизнес-модель. Наиболее яркие отзывы лицензии: Банк «Пушкино» (вклады населения в пассивах 76%, кредиты юрлицам в активах 50%), Мастер-Банк (34% и 60%), Инвестбанк (50% и 55%), Смоленский Банк (32% и 46%), Мой Банк (43% и 36%), Монолит (43% и 74%). Почему такое пристальное внимание ЦБ РФ? В частности из-за того, что корпоративный кредитный портфель можно красиво «нарисовать».



Как можно «оформить» корпоративный кредитный портфель, и какие еще есть нюансы у банков, которые сосредоточены на кредитовании корпоративных клиентов:



• Кредитуется высокорискованный бизнес акционера через сложную схему «однодневных» компаний, нарушается норматив Н6 (максимальная величина риска на одного заемщика);

• Кредит выдается близким к акционерам структурам, далее оформляется на офшорную компанию (вывод активов); или оформляется на близких к акционерам сотрудников банка или физлиц («крупные кредиты для уборщиц и охранников»), далее эти суммы присваиваются акционерам или тратятся на так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды (схема Мастер-Банка);

• Кредит оформляется как неблагонадежный и списывается с баланса банка с отсрочкой формирования 100%-го резерва по ссудам (вывод активов);

• Неадекватное формирование резервов на возможные потери;

• Отражение неликвидного залога в качестве обеспечения по кредиту;



Ни в коем случае нельзя говорить о том, что эта бизнес-модель априори не имеет право на существование и заведомо высокорискованна. Каждый банк имеет свою специфику деятельности и схожесть его баланса, с балансом банка-банкрота ни о чем нам не скажет. Безопаснее же для банковского бизнеса, получается, кредитовать в большей степени розничных клиентов. По крайней мере, сложно на пальцах руки посчитать розничные банки – банкроты. Кредитный портфель раздут на сотни тысяч, а то и миллионов заемщиков (минимум концентрации кредитного портфеля), один невозврат отбивается как минимум процентными ставками 2-3 кредитов. Невозвраты же с удовольствием покупают коллекторские агентства. В розничный бизнес сложно зайти, но если получится там закрепиться, то, вероятнее всего, бизнес будет в безопасности, какое-то время точно. Об этом говорит практика.



№ Банк №лиц Город Дата отзыва лицензии Валюта баланса Доминанта в пассивах Доминанта в активах

1 Экспресс 3084 Махачкала 21.01.2013 15,847,74 Вклады населения (55%) Кредиты юрлицам (40%)

2 Сулак 749-К Кизилюрт 01.03.2013 18,44 Капитал(100%) Расчеты с работниками по подотчетным суммам (90%)

3 Банк Развития Предпринимательства 2836 Москва 22.03.2013 н/д н/д

4 Махачкалинский Городской Муниципальный Банк 3192 Махачкала 08.07.2013 434,98 Капитал (51%) Имущество банка (42%)

5 Липецкий Областной Банк 1794 Липецк 08.07.2013 1,575,46 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (42%)

6 Паритет 1860-К Москва 19.07.2013 88,94 Капитал (57%) Имущество банка (42%)

7 Анджибанк 570 Махачкала 19.07.2013 503,95 Капитал(40%) Касса (44%)

8 ВЕБРР 3418 Москва 09.08.2013 1,148,68 Вклады населения (44%) Кредиты юрлицам (67%)

9 Одинбанк 3197 Одинцово 09.08.2013 582,10 Капитал (44%) Средства в банках, в т.ч МБК (48%)

10 Депозитный Кредитный Дом 3474 Москва 22.08.2013 19,60 Капитал (88%) Средства в банках, в т.ч МБК (85%)

11 Инстройбанк 2743 Москва 22.08.2013 363,70 Выпущенные ценные бумаги(30%) Кредиты физлицам (30%)

12 Европейский Индустриальный Банк 2503 Москва 10.09.2013 3,473,18 Вклады населения (55%) Кредиты юрлицам (40%)

13 Трансинвестбанк 3238 Москва 19.09.2013 1,900,83 Вклады населения (63%) Кредиты юрлицам (74%)

14 Бизнесбанк 2862 Махачкала 19.09.2013 286,21 Капитал (64%) Кредиты физлицам (38%)

15 Басманный 2158 Москва 19.09.2013 307,16 Капитал (61%) Корсчет в ЦБ РФ (44%)

16 Пушкино 391 Пушкино 30.09.2013 31,002,17 Вклады населения (76%) Кредиты юрлицам (50%)

17 Национальный Республиканский Банк 3359 Москва 07.10.2013 1,736,34 Вклады юрлиц (46%) Кредиты юрлицам (58%)

18 Тверской Коммерческий Банк «КБЦ» 914 Тверь 14.10.2013 322,97 Капитал (67%) Имущество банка (42%)

19 Банк Развития Региона 3315 Владикавказ 14.10.2013 6,084,52 Вклады населения (54%) Кредиты юрлицам (44%)

20 Принтбанк 546 Москва 25.10.2013 470,26 Капитал (46%) Имущество банка (50%)

21 Первый Экспресс 3237 Тула 28.10.2013 10,246,95 Вклады населения (60%) Кредиты юрлицам (71%)

22 Стройиндбанк 155 Москва 11.11.2013 1,044,22 Капитал (54%) Средства в банках, в т.ч. МБК (73%)

23 Волго-Камский Банк 282 Самара 11.11.2013 7,347,73 Вклады населения (42%) Кредиты юрлицам (54%)

24 Мастер-Банк 2176 Москва 20.11.2013 85,668,29 Вклады населения (34%) Кредиты юрлицам (60%)

25 Ураллига 1626 Челябинск 20.11.2013 2,661,03 Вклады населения (41%) Кредиты юрлицам (60%)

26 Нафтабанк 715 Махачкала 28.11.2013 944,85 Вклады населения (25%) Кредиты юрлицам (44%)

27 Волжский Социальный Банк 2428 Самара 02.12.2013 4,717,18 Вклады населения (36%) Кредиты юрлицам (45%)

28 Инвестбанк 107 Москва 13.12.2013 77,910,91 Вклады населения (50%) Кредиты юрлицам (55%)

29 Смоленский Банк 2029 Смоленск 13.12.2013 34,846,54 Вклады населения (32%) Кредиты юрлицам (46%)

30 Банк Проектного Финансирования 1677 Москва 13.12.2013 23,464,12 Вклады населения (61%) Кредиты юрлицам (54%)

31 Аскольд 2480 Смоленск 24.12.2013 2,919,59 Вклады населения (62%) Средства в банках, в т.ч МБК (66%)

32 Рублевский 2192 Москва 24.12.2013 1,448,98 Вклады населения (65%) Кредиты юрлицам (73%)

33 Новокузнецкий Муниципальный Банк 2865 Новокузнецк 09.01.2014 15,458,22 Вклады населения (66%) Кредиты юрлицам (35%)

34 Надежность 2425 Курган 20.01.2014 449,58 Капитал (44%) Кредиты юрлицам (53%)

35 Имбанк 2098 Махачкала 20.01.2014 594,55 Резервы на возможные потери (40%) Кредиты физлицам (79%)

36 Национальная Расчетная Компания 3386-К Москва 20.01.2014 н/д н/д

37 Мой Банк 2939 Москва 31.01.2014 21,261,84 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (36%)

38 Природа 3399 Москва 31.01.2014 929,31 Капитал (41%) Кредиты юрлицам (82%)

39 Евротраст 2968 Москва 11.02.2014 19,035,27 Средства юрлиц (53%) Вложения в облигации РЕПО (56%)

40 Линк-Банк 2699 Москва 11.02.2014 716,97 Вклады населения (52%) Кредиты юрлицам (60%)

41 Сунжа 2023 ст. Орджоникидзевская 24.02.2014 335 697 Капитал (68%) Касса (44%)

42 Ассигнация 865-К Ипатово 24.02.2014 21 193 Средства юрлиц (82%) Касса (88%)

43 Рингкомбанк 1909 Назрань 24.02.2014 899 408 Средства юрлиц (62%) Касса (70%)

44 Дагестан 543 Махачкала 05.03.2014 344 033 Капитал (49%) Кредиты физлицам (60%), кредиты нерыночные

45 Банк Развития Бизнеса 1910 Кемерово 05.03.2014 653 046 Вклады населения (44%) Кредиты физлицам (49%), кредиты нерыночные

46 Монолит 1967 Москва 05.03.2014 13 826 690 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (74%)

47 Русский Земельный Банк 2810 Москва 18.03.2014 14 526 034 Вклады населения (43%) Кредиты юрлицам (70%)

48 С банк 2581 Москва 18.03.2014 22 180 949 Вклады населения (34%) Кредиты юрлицам (70%)

49 Мигом 3323-Р Москва 18.03.2014 414 374 Капитал (90%) Корсчет в банках (92%)

50 Стройкредит 18 Москва 18.03.2014 20 860 432 Вклады населения (61%) Кредиты юрлицам (36%)