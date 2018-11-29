Белый список банков.
29.11.2018 08:56
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Альфа*Ренессанс*Запсибкомбанк*ХКФ*Металлинвест*Союз*Тинькофф*Авангард*Экспобанк Сургутнефтегазбанк*Алмазэргиэнбанк*СДМ,Акцепт*Челиндбанк*Кредит Урал*Челябинвестбанк*Банк БКС*Дальневосточный*Автоторг*Левобережный*Примсоцбанк*СГБ*Курскпромбанк*Энерготранс
Комментарии 6
Что-то Вы иностранцев стороной обошли и госы)
Где мой любимый Юник?)
Что-то Вы иностранцев стороной обошли и госы)
Да Вы правы это список пользователя дай. Без госов и инодочек.
Мне казалось их больше..
Без госов и инодочек.
А критерии-то какие? Или просто названия нравятся?
Критерии - надежность, не гос и не инодочка.