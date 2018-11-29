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Белый список банков.

29.11.2018 08:56 6 991 просмотр
Альфа*Ренессанс*Запсибкомбанк*ХКФ*Металлинвест*Союз*Тинькофф*Авангард*Экспобанк Сургутнефтегазбанк*Алмазэргиэнбанк*СДМ,Акцепт*Челиндбанк*Кредит Урал*Челябинвестбанк*Банк БКС*Дальневосточный*Автоторг*Левобережный*Примсоцбанк*СГБ*Курскпромбанк*Энерготранс

Комментарии 6

kirena  (kirena)
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Где мой любимый Юник?) smile:oops:
Что-то Вы иностранцев стороной обошли и госы) smile:)
Дмитрий  (WizardU)
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А критерии-то какие? Или просто названия нравятся? smile:D
Реверс  (Reverse14-88)
#
Цитата
kirena пишет:
Где мой любимый Юник?) smile:oops:
Что-то Вы иностранцев стороной обошли и госы) smile:)

Да Вы правы это список пользователя дай. Без госов и инодочек.
Реверс  (Reverse14-88)
#
Цитата
Виктория Юлина пишет:
Мне казалось их больше.. smile:scratch:

Без госов и инодочек.
Реверс  (Reverse14-88)
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Цитата
Дмитрий пишет:
А критерии-то какие? Или просто названия нравятся? smile:D

Критерии - надежность, не гос и не инодочка.
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