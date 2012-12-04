Блог специалиста колл-центра Сбербанка

Вторая попытка начать блог, первую зарубил (я считаю, необоснованно) модератор. Да, я пытаюсь помочь клиентам тут. В блоге я хотел бы рассказывать о продуктах Сбера и о том, какие существуют тонкости. А конкретные ситуации клиентов - в соответствующих топиках народного рейтинга.Я работаю в колл-центре Сбербанка. Понял цель своего пребывания на форуме банки.ру и в топиках Сбербанка. Это поиск вариантов решения для клиентов в условиях отсутствия у меня баз по клиентам. Многое можно решить и так. Плохо когда работа превращается в хобби, но я до сих пор считаю, что в Сбербанке не всё так плохо.Некоторые вопросы клиентов решаемы аналитически, простым мозговым штурмом. Моё первое образование - техническое, склад ума - аналитический. Ведь без него и обращение к счетам (если вопрос по карте или вкладу) не поможет. Сначала надо подумать - а куда это у клиента могли деться 30 (300, 750, 3000) рублей. Опыт позволяет сделать выводы. Элементарно, дорогой Ватсон!Почему не открывается Сбербанк-Онлайн? А надпись. что неверный пароль или логин о чём-нибудь говорит?Но есть вещи, которые вызывают у меня чувство бессилия. Почему-почему Вы несчастную заявку о денежных средствах, не выданных банкоматом, рассматриваете до 30 дней? Ведь инкассация будет проведена максимум через неделю? Ведь видел я, как подобные ситуации решались быстро.И иногда мне стыдно за Банк. А иногда неловко от того, что общаешься с клиентом, не имеющим представления о том или ином продукте (моя любимая тема - банковские карты, и кредитки в частности), но твёрдо считающим, что Банк ему во всём остался должен. И кроме себя, такие люди никого не хотят слушать. Пусть пишет на сайте жалобы, ходит в отделение, бесцельно звонит моим коллегам в КЦ, я не буду разжёвывать материал бесконечно.Чувствую в своих комментариях в народном рейтинге некоторую нервозность и жёсткость, за которые и хотелось бы попросить прощения, но не везде они необоснованны.