Неверный логин или постоянный пароль, заблокированный пароль

Сюда я хочу заносить описание всех услышанных мной способов неправильно ввести постоянный пароль для входа в систему Сбербанк ОнЛайн. И ведь только один-два на сотню признаются, что сами трижды написали неверно и спросят, чего им делать дальше. Половина с пафосом и пеной у рта станут доказывать, что вводят всё верно, и это система такая.



При повторном вводе, после всех моих объяснений и просьб проверить регистр и раскладку (и нередко - после получения нового постоянного пароля по смс) в 99% вход в систему внезапно случается.