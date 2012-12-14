Неверный логин или постоянный пароль, заблокированный пароль

Сюда я хочу заносить описание всех услышанных мной способов неправильно ввести постоянный пароль для входа в систему Сбербанк ОнЛайн. И ведь только один-два на сотню признаются, что сами трижды написали неверно и спросят, чего им делать дальше. Половина с пафосом и пеной у рта станут доказывать, что вводят всё верно, и это система такая.
При повторном вводе, после всех моих объяснений и просьб проверить регистр и раскладку (и нередко - после получения нового постоянного пароля по смс) в 99% вход в систему внезапно случается.
Комментарии 1
Я про Бизнес-онлайн щас говорю.
Сначала введи пин-код, затем имя пользователя. Причем пин-код связывается с пользователем и под одним пин-кодом нельзя зайти двум пользователям.
НАХРЕНА???????? Нельзя было просто логин-пароль сделать?
Платежки нужно подписывать дважды. Т.е. зайти под одним пользователем-паролем, подписать а потом зайти под другим, соответственно опять вводить разные пин-коды. А еще зазеваешься и тебя выкинет.
Кто ЭТО придумал и в каком бреду? Обычный клиент-банк был нормальной системой. Народ насмотревшись на этот "онлайн" подумывает отказаться от услуг сбербанка