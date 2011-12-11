Почему растут ставки по вкладам и как долго это может продлиться?

Ставки по вкладам растут с лета
Осенью 2011 года огромное число банков повысило ставки по вкладам в рублях. Простого человека это не может не радовать. Стоит ли ожидать дальнейшего роста доходом по вкладам? И каковы истинные причины такой щедрости банкиров? На эти вопросы я постаралась ответить в этом обзоре. Стоит заглянуть на динамику максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц за 2011 год по данным Банка России.
На графике четко видно, что минимального значении ставки достигли в июне этого года и составили 7,85%. С июня начался плавный рост ставок и на текущий момент они составляют 9,04%. Необходимо отметить, что за последние 2,5 года максимальное значение ставок было достигнуто в разгар кризиса в начале 2009 года, когда ставки достигли 15,02%. Чтобы разобраться в причинах роста ставок по вкладам необходимо понять механизм работы банковской системы и основные источники ресурсов для банков.
Фундаментально банки могут привлекать заемные средства из 3 основных источников: остатки на текущих счетах и вклады населения и компаний (юридических лиц), внешние займы на открытом рынке (облигационные займы и рынок межбанковского кредитования), фондирование полученное от Банка России. Соответственно, недостаток или рост стоимости заимствований по одному из указанных направлений заставляет банки переключаться на оставшиеся. Начнем с оценки ситуации на рынке внешних заимствований.
Проблемы в Европе равно проблемы в России
Основным индикатором стоимости денег на денежном рынке является так называемая ставка MosPrime (Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке). Отследить динамику данной ставки мы можем на сайте http://www.cbr.ru/. Из статистики видно, что в первом полугодии 2011 года 6-ти месячная ставка MosPrime не превышала 4,4%. Начиная с лета начался плавный рост данной ставки до 7,13% на текущий момент, соответственно, разрыв в данной ставке в момент ее минимального значения в апреле 2011 и текущего значения составляет 3%, т.е. стоимость фондирования на денежном рынке выросла почти в 2 раза.
Повышение уровня ставок на денежном рынке в России является отголоском разразившегося в Европе в конце лета кризиса государственного долга. Таким образом, европейские проблемы как лесной пожар перекинулись на российский рынок. Индикатором на западном рынке является ставка LIBOR, которая по долларам на 1 августа 2011 на 1 год составляла 0,76% годовых, на 28 ноября 2011 года эта ставка составляет уже 1,04% годовых.
Проблемы госдолга таких европейских государств как Испания, Португалия, Италия не говоря уже о Греции привели к беспрецедентному росту стоимости заимствований для этих государств вследствие чего последние аукционы размещения векселей Испании и Италии произошли по ставке 7% в евро.
Недоверие к большинству основных европейских банков вызванное неопределенностью с количеством и качеством проблемных европейских суверенных долгов на их балансах привело к замораживанию возможности облигационных заимствований для этих банков с июля этого года. Сильная взаимозависимость финансового мира развитых стран Европы, США и Азии привели к повсеместному недоверию, снижению объемов взаимного кредитования, росту стоимости денег в мировой экономике. Россия, являясь часть мировой финансовой системы, также получила удар рикошетом.
Вся надежда на центральные банки
Проблемы и острота кризиса в 2008 году во многом были продиктованы несогласованностью действий центральных банков. Спустя 3 года урок был выучен и в конце ноября ведущие центральные банки мира в Европе, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде и Федеральная резервная система США объявили о синхронном снижении ставок по долларовым свопам со 100 до 50 базисных пунктов.
Данные действия означают удешевление денег в мировой финансовой системе и по сути замещение источников фондирования для ведущих мировых банков с рыночных на государственные, т.е. средства предоставляются центральным банком той или иной страны, а не на открытом рынке. В России Центральный Банк вместе с депозитными аукционы Минфина в последнее время являются для банков основными источниками пополнения ликвидности. Так во вторник 29 ноября 2011 банки на аукционах прямого РЕПО с Центральным Банком привлекли в общей сложности 840,11 млрд. рублей, что оказалось рекордным показателем привлечения ликвидности за один день за всю историю существования этого инструмента. Кроме того Банк России разработал оперативный план стабилизационных мер на случай ухудшения ситуации с ликвидностью.
Население стало меньше копить - больше тратить
Вклады населения в России за январь — сентябрь 2011 выросли на 11,2% — до 10,920 трлн. рублей при прогнозе темпов роста на весь год в 22%. Вместе с тем, рост вкладов осенью приостановился. Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении за октябрь 2011 года приводит оперативную статистику доходов и расходов населения. Несмотря на рост реальных доходов, уровень сбережений продолжает снижаться - население в октябре потратило на 21 млрд. руб. больше, чем получило.
Естественно, что на фоне снижения склонности населения к сбережениям и росту стоимости заимствований на внешнем рынке банкам ничего не остается кроме как повышать ставки по вкладам, проводить специальные акции, усиленно рекламировать свои вклады, стремясь привлечь к себе внимание населения.
Вывод:
Шторм разбушевавшийся на европейских финансовых рынках достиг России и выразился в ограничении и удорожании ресурсов которые банки привлекали в виде облигационных и межбанковских займов. Единственной альтернативой с точки зрения долгосрочного финансирования являются вклады населения и спрос на них со стороны банков значительно вырос, что уже привело к росту ставок на 1,2% при увеличении ставок на денежном рынке на 2-3%.
Предпринятые недавно согласованные действия ведущих центральных банков и Федеральной резервной системы США позитивно повлияли на ситуацию и теперь остается ждать реакции рынков на дальнейшее развитие кризиса суверенных долгов в Европе. В случае ухудшения ситуации и фактического дефолта таких стран как Италия, Испания, Португалия не исключается повторение сценария острого кризиса 3-х летней давности вызванного банкротством Lehman Brothers.
Более вероятный сценарий – это затяжной вялотекущий кризис в Европе с последовательным списанием плохих долгов ведущими европейскими банками и как следствие постоянное состояние напряженности на рынках. Безусловно, Европейский Центральный Банк сделает все, чтобы не допустить банкротства ни одного системообразующего европейского банка. Данная ситуация напряженности отразится на российском рынке в форме сохранения в перспективе 3-6 месяцев ставок по вкладам на текущих высоких уровнях в среднем 9-9,5% в рублях.
С уважением,
SBEREX.RU
Комментарии 17
Имеет ли смысл вкладывать деньги, скажем, на 2 года под 12%, или всё-таки выбрать более короткий вклад под меньший процент.
Пока мне нравится 10% вклад практически "до востребования", который можно пополнять и с которого можно снимать деньги без потери процентов.
То есть, при появлении более выгодного предложения можно в любой момент перенаправить деньги на него.
Оптимальная стратегия, на мой взгляд, в такой ситуации выбрать пополняемый вклад на 2 года под 12% и положить на него минимально возможную сумму, таким образом, Вы зафиксируете ставку. Основную часть денег можно держать на коротком (до 6 месяцев) почти "до востребования" вкладе под 10%. Таким образом, если ставки через 6 месяцев вырастут будет возможность основную часть денег переложить по ставке больше 12%, если не вырастут или упадут у Вас есть возможность разместить их под 12%, которые Вы заранее для себя зафиксировали.
С уважением,
SBEREX.RU
Анна, а Вам не кажется, что пополняемые вклады, заряжаемые минимальной суммой под такую процентную ставку оптимальны как в этой, так и в другой ситуации. Одно но - возможность снятия, которая присутствует далеко не всегда. Да и много Вы таких вкладов сейчас назовете? Тут уж приходится выбирать: либо меньше ставка, либо возможность снятия...Но тогда: либо пропадает оптимальность на сегодняшний день (вы вкладываете под меньшую ставку, ориентируясь, что отыграете потом), либо вы рискуете и вкладываете под большую, но снять уже не можете. По-моему, в зависимости от принятой Вами стратегической линии нужно (в момент, когда проценты растут) ориентироваться на вклады с максимальным процентом в краткосрочной (среднесрочной перспективе)...а когда присутствует тенденция на снижение процентных ставок - наоборот желательно столбить длинные вклады с возможностью пополнения...
Если знать, что ставки будут расти, тогда вообще не надо вклад на 2 года под текущую ставку открывать.
Я предлагаю рынчно-нейтральную стратегию в которой вне зависимости от того, куда пойдет тренд по ставкам есть возможность остаться в выигрыше.
С уважением,
SBEREX.RU
Просчитаю.
Есть всё-таки какое-то ощущение, что могут появиться более выгодные предложения. Ресурсы пока ограничены. Но имеющийся вклад пока успешно подрастает.
Спасибо за советы!
Вот мои рассуждения на тему "нерпеднамеренных банкротств". Возникла идея определить то какой банк завалят, а какой нет исходя из величины размера страхового фонда АСВ.
"С начала текущего года фонд обязательного страхования вкладов (далее - Фонд) увеличился на 8,6 млрд руб. (6,6%) и по состоянию на 01.10.2011 составил 139,4 млрд руб. (за вычетом сформированного резерва для выплат по наступившим страховым случаям - 136,3 млрд руб.).
Источник: http://asv.org.ru/agency/annual/2011-9/
Очевидно, что система не может позволить потерять 50% (т.е. 68 млрд. руб.) взносов на 1 страховом случае, но процентов 20% потянуть может (т.е. около 27 млрд. руб.).
Таким образом, идем в рейтинг банков по сумме привлеченных депозитов от населения, например, тут http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=60
Все банки ниже отметки в 27 млрд. руб. вкладов населения в общем могут быть обанкрочены, так как выплата не превысит 20% страхового фонда АСВ, получается что есть ТОР 42 банка которых банкротить точно не будут, будут санировать, то есть мое изначальное предположение о ТОР 50 неприкасаемых в общем близко к истине.
Вот какой список банков куда можно нести более 700 тыс. руб. получился:
1 Сбербанк России №1481, Москва и обл.
2 ВТБ 24 №1623, Москва и обл.
3 Газпромбанк №354, Москва и обл.
4 Альфа-Банк №1326, Москва и обл.
5 Райффайзенбанк №3292, Москва и обл.
6 Банк Москвы №2748, Москва и обл.
7 +1 Россельхозбанк №3349, Москва и обл.
8 −1 Росбанк №2272, Москва и обл.
9 Уралсиб №2275, Москва и обл.
10 МДМ Банк №323, Новосибирская обл.
11 Промсвязьбанк №3251, Москва и обл.
12 Национальный Банк «Траст» №3279, Москва и обл.
13 Возрождение №1439, Москва и обл.
14 +4 Восточный Экспресс Банк №1460, Амурская обл.
15 +2 Русский Стандарт №2289, Москва и обл.
16 Московский Кредитный Банк №1978, Москва и обл.
17 −3 Банк «Санкт-Петербург» №436, Санкт-Петербург и обл.
18 −3 Транскредитбанк №2142, Москва и обл.
19 +1 Московский Индустриальный Банк №912, Москва и обл.
20 −1 Открытие №2179, Москва и обл.
21 Петрокоммерц №1776, Москва и обл.
22 Бинбанк №2562, Москва и обл.
23 Балтийский Банк №128, Москва и обл.
24 НОМОС-Банк №2209, Москва и обл.
25 Ак Барс №2590, Татарстан
26 Ситибанк №2557, Москва и обл.
27 Ханты-Мансийский Банк №1971, Тюменская обл.
28 +2 СМП Банк №3368, Москва и обл.
29 −1 ЮниКредит Банк №1, Москва и обл.
30 −1 Уральский Банк Реконструкции и Развития №429, Свердловская обл.
31 СКБ-Банк №705, Свердловская обл.
32 ОТП Банк №2766, Москва и обл.
33 +1 Мастер-Банк №2176, Москва и обл.
34 +7 Хоум Кредит Банк №316, Москва и обл.
35 Зенит №3255, Москва и обл.
36 Юниаструм Банк №2771, Москва и обл.
37 −4 Московский Банк Реконструкции и Развития №2268, Москва и обл.
38 Совкомбанк №963, Костромская обл.
39 −2 Инвестторгбанк №2763, Москва и обл.
40 −1 Росгосстрах Банк №3073, Москва и обл.
41 −1 Россия №328, Санкт-Петербург и обл.
42 +3 Инвестбанк
С уважением,
SBEREX.RU
1. По поводу выше обсуждавшейся стратегии, когда кладётся минимально возможная сумма на пополняемый вклад с процентной ставкой 12%, а оставшаяся часть держится на вкладе до востребования по ставке 10%. Я не понимаю, почему это рыночно-нейтральная стратегия. Ведь в случае, если через какое-то время ставки снизятся или останутся на том же уровне, результатом такой стратегии будет недополученный доход из-за разницы ставок 12%-10%=2%, что по сути можно считать убытком.
2. Не до конца понял рассуждения насчёт списка банков, куда можно нести суммы свыше 700тыс. Даже если предположить, что банки с суммой вкладов большей 20% средств фонда АСВ государство будет "выручать", то нужно учитывать, что сумма средств в АСВ - величина непостоянная и может сильно уменьшаться в случае банкротства банков. И что тогда делать вкладчику банка, который раньше попадал в список, а теперь попадать перестал, досрочно закрывать вклад с потерей процентов?
у меня почему-то не получается "Ответить", но я полностью Вас поддерживаю. Я тоже не понимаю, почему эта стратегия объявлена "рыночно-нейтральной", я тоже вижу, что здесь будет постоянное недополучение доходности, так как бОльшая часть денег находится на вкладе с доходностью более низкой по сравнению с доходностью "вклада-опциона". Впрочем, в связи с невероятно нейтральной фразой Анны "... ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ (выделено мной - МО) остаться в выигрыше" и отсутствием определения понятия "выигрыш" (вероятно, полученная доходность на портфеле вкладов выше средней по рынку за период нахождения денег во вкладах в банках соответствующей группы риска, рассчитанной с соответствующими весами по суммам и срокам нахождения - черт его знает) нельзя не согласиться - возможность есть, в чем-то можно и остаться.
после того, как Анна написала пример, я понял в чём "фокус" стратегии, которую предлагает Анна. (Хотя, действительно, рыночно-нейтральной в классическом понимании этого слова эта стратегия не является). Там фокус в том, что что при перекладывании денег из вклада с более низкой ставкой во вклад с более высокой ставкой происходит капитализация дохода, полученного по первому вкладу, что в значительной степени компенсирует недополученный доход из-за разницы процентных ставок.
И в принципе, заинтересованный человек на основе примера Анны может придумать стратегию из 2х-3х вкладов, с помощью которой "погоняться" за возможно более высокими процентными ставками в будущем при условии относительно умеренных потерь при отсутствии роста ставок. Там конечно нужно считать, многое зависит от того, есть ли зависимость процентной ставки от суммы вклада, от соотношения минимально возможной суммы пополняемого вклада к общей сумме денег вкладчика. Но при определённых условиях охота за ростом ставок может быть успешной.
По поводу много или мало компенсирует капитализация можно прикинуть. Если проводить аналогию с опционами, то цена опциона 12%-11,95%=0,05%годовых. Даже если не строить кривую распределения вероятностей изменения процентной ставки, а просто предположить что с вероятностью 15% процентная ставка увеличится через полгода на 0,5% (т.е. станет 12,5%), то одно только это уже перекрывает цену опциона, и возможные увеличения ставки на 1%, 1,5%, 2%, и тд со своими вероятностями идут в чистый плюс. Так что компенсация хорошая.
2 Сеятель:
"Я не понимаю, почему это рыночно-нейтральная стратегия".
Давайте посчитаем:
Дано: Хотим получить максимальную доходность за 2 года
Решение:
Открываем 2 вклада:
один на 30 000 (минимальный взнос) на года под 12%,
второй на 1 000 000 на полгода под 10% годовых.
Сценарии развития событий:
1) Через полгода становится очевидным, что ставки продолжают рост и появляется предложение под 14% годовых, соответсвенно сумму в 1 000 000 размещенную под 10% годовых через полгода перекладываем под 14%.
Итого: за 2 года получаем:
по первому вкладу 30 000 руб. * (1+12%*2) = 37 200 руб.
по второму вкладу 1 000 000 руб. * (1+10%/2) = 1 050 000 руб.
по третьему вкладу 1 050 000 руб. * (1+14%*1,5) = 1 270 500 руб.
Всего из 1 030 000 руб. за 2 года получилось 1 307 700 руб. и усредненная ставка составила 13,48% годовых.
2) Через полгода становится очевидным, что ставки снижаются и максимальное предложение под 10% годовых, соответсвенно сумму в 1 000 000 размещенную под 10% годовых через полгода перекладываем под 12% на заранее открытый нами вклад.
Итого: за 2 года получаем:
по первому вкладу 30 000 руб. * (1+12%*2) = 37 200 руб.
по второму вкладу 1 000 000 руб. * (1+10%/2) = 1 050 000 руб.
по третьему вкладу 1 050 000 руб. * (1+12%*1,5) = 1 270 500 руб.
Всего из 1 030 000 руб. за 2 года получилось 1 276 200 руб. и усредненная ставка составила 11,95% годовых.
Теперь представим, если бы мы не подстраховались вкладом под 12% годовых, в случае снижения ставок через полгода, получили бы не больше 10% годовых вместо 11,95%. В случае роста ставок получили бы 13,53%.
Следовательно, рыночно нейтральная позиция потому, что вне зависимости от того куда пойдут ставки разбег от 11,95% до 13,48%, вместо колебаний от 10% до 13,53%
2 Сеятель
"Не до конца понял рассуждения насчёт списка банков, куда можно нести суммы свыше 700тыс. Даже если предположить, что банки с суммой вкладов большей 20% средств фонда АСВ государство будет "выручать", то нужно учитывать, что сумма средств в АСВ - величина непостоянная и может сильно уменьшаться в случае банкротства банков."
В том то все и дело, что поскольку сумма страхового фонда величина непостоянная, то АСВ может позволит выплатить за один случай (IMHO) не более 20% фонда, иначе я бы сказала все 100%. Заранее оговорюсь, что апокалиптический случай коллапса всей системы не рассматривается. Тут уж кроме золотого слитка под подушкой ничего не спасет.
С уважением,
SBEREX.RU
Хотелось бы посоветоваться.
Если сумма миллион - то да. А если я располагаю суммой 60000, а доходы неопределённы, стоит ли разбрасывать её?
Имеет ли смысл? Или имеет смысл оставить её в покое.
Мне кажется, что при такой сумме разница между 10 и 11% настолько незначительна, чтобы её делить. Лучше спокойно увеличить её и потом уже манипулировать уже более серьёзной суммой.
с рыночно-нейтральной стратегией понятно, спасибо. Просто неправильно интерпретировал, что вы имели ввиду под "рыночно-нейтральная".
По поводу списка банков я чего-то ступил. Т.е. если сейчас пограничная сумма 27млрд и какой-то банк обанкротится, то фонд АСВ уменьшится и пограничная сумма станет меньше (а я с чего-то решил, что пограничная сумма увеличится, и соответственно банк который раньше попадал в защитную зону, после значительного уменьшения фонда АСВ может перестать в эту защитную зону попадать )), чего-то совсем заработался). Всё, теперь логику ваших рассуждений я понял, хотя и не совсем с ней согласен. Как мне кажется, фактор соотношения объёма привлёчённых вкладов проблемного банка к размеру фонда АСВ будет одним из важных, но не ключевым. Гораздо больше на мой взгляд будет зависеть от структуры собственников, от того какую роль играет банк в общей структуре бизнеса владельцев, от личных связей собственников банка, состояния финансовой системы страны, размера дыры в балансе, заинтересованности чиновников/крупных бизнесменов в активе. Впрочем, если у вкладчика нет желания или возможности во всём этом разбираться, ваша логика наверно подойдёт.
"А если я располагаю суммой 60000, а доходы неопределённы, стоит ли разбрасывать её?
Имеет ли смысл? Или имеет смысл оставить её в покое.
Мне кажется, что при такой сумме разница между 10 и 11% настолько незначительна, чтобы её делить. Лучше спокойно увеличить её и потом уже манипулировать уже более серьёзной суммой. "
Согласна с Вами, цена потраченного собственного время, расходы на метро и бензин в таком случае превысят потенциальную положительную разницу в доходности по вкладам.
2 сеятель эквиобусов
"Как мне кажется, фактор соотношения объёма привлёчённых вкладов проблемного банка к размеру фонда АСВ будет одним из важных, но не ключевым. Гораздо больше на мой взгляд будет зависеть от структуры собственников, от того какую роль играет банк в общей структуре бизнеса владельцев, от личных связей собственников банка, состояния финансовой системы страны, размера дыры в балансе, заинтересованности чиновников/крупных бизнесменов в активе. Впрочем, если у вкладчика нет желания или возможности во всём этом разбираться, ваша логика наверно подойдёт."
Согласна. Когда затраты времени и денег на решение многофакторной задачи которую Вы описали многократно превышают выгоду от ее решения никто за это браться не будет. Make it Simple! "Все гениальное - просто", это не я сказала
С уважением,
SBEREX.RU