Капиталы, доллар, акции, нефть и политика…

Деньги бегут из России
По данным Центрального Банка РФ за 9 месяцев 2011 года отток капитала из России составил 49 млрд. долларов США. По прогнозам Министерства Финансов по итогам 2011 года отток капитала может составить 85 млрд. долларов США, то есть 42% оттока должно произойти в последнем 4 квартале 2011 года. На диаграмме приведен график вывоза капитала по данным платежного баланса Российской Федерации.
Источник: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital.htm
Всего за последние 17 лет из страны было выведено порядка 350 млрд. долларов США. И это только официальные цифры. На графике четко видно, что приток капитала фиксировался лишь в 2006-2007 годах. Максимальный отток был достигнут в кризисном 2008 и по прогнозам в 2011 году. Очевидно, что в последние 4 года деньги бегут из России.
Доллар США живее всех живых
Негативные последствия неуверенности в будущем страны напрямую отражаются на падении курса рубля по отношению к доллару США и Евро. На следующем графике приведена динамика курса доллара США к рублю за последние 5 лет.
Источник: http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2006&r1=1&date_req2=08.12.2011&C_month=01&C_year=2006&rt=2&mode=2&x=34&y=15
На графике отчетливо видно укрепление рубля в ситуации притока капитала в 2006, 2007 и первой половине 2008 года. Небольшая стабилизация наблюдалась в первой половине 2011 года сменившаяся резким ростом курса доллара США с лета 2011 года.
Акции – рухнувшие надежды
На следующем графике приведена динамика биржевого индекса РТС как барометра состояния экономики. Видно, что после обвала в конце 2008 года индекс восстановил часть утраченного, но с лета 2011 года вновь обвалился под воздействие негативных внешних новостей из Европы.
Источник: http://quote.rbc.ru/exchanges/online/rusindex.0/RTSI/intraday?show=intra
Стагнирующий на протяжении последних 3 лет фондовый рынок привел к потере населением надежды в данном виде активов, что отразилось в сокращении количества управляющих компаний, ухода с рынка части иностранцев и сокращении объемов привлечения средств населения в ПИФы.
Нефть наше ВСЕ!
Ключевым продуктом российского экспорта и, соответственно, ведущим индикатором состояния фондового рынка и курса национальной валюты является нефть. На следующем графике приведена динамика цены на нефть с 2006 года.
Источник: http://quotes.post1.org/historical-crude-oil-price-chart/
Глядя на все 4 графика нельзя пропустить сходство, а именно рост цены на нефть в 2006, 2007 и первой половине 2008, который поддерживал российскую экономику, что выразилось в росте фондового рынка до рекордных значений, укреплении рубля и притоке капитала. Резкое падение нефтяных цен в конце 2008 привело к острому экономическому кризису, частичное восстановление нефтяных цен и накопленные за тучные годы запасы позволяли государству сводить концы с концами в 2009-2010 годах, но вечно так продолжаться не может…
Политика???
Острый экономический кризис 2008 года, похоже, транслируется в политический в конце 2011 года. 140 миллионам человек проживающих в России понадобилось 3 года для того, чтобы начать задавать власти вопросы о том, как расходуются получаемые от экспорта нефти и газа доходы. Поставленная задача по удвоению ВВП не была выполнена, из страны десятками миллиардов долларов утекает капитал, население продолжает сокращаться. Взамен начавшейся в 90-х приватизации фактически происходит огосударствление экономики.
Россия встала на перепутье, либо пойти по пути дальнейшей концентрации экономической и политической власти и по сути построения СССР 2.0, либо свернуть на путь либерализации, сокращения доли государства в экономике, получения реальных, а не виртуальных политических прав избираться и быть избранным, построения независимой судебной системы и свободы слова.
Именно эта дилемма уже встала перед многими людьми и большое число из них уже проголосовало выводом миллиардов долларов из России. Будущее не определено и именно это пугает большинство инвесторов и заставляет выводить деньги из страны. Самый страшный сон любого инвестора это колонны с войсками на улицах города. Как решиться указанная дилемма неизвестно. Но события последних дней наводят на мысль о том, что если решение не будет достигнуто законным путем, его попытаются добиться на улице…
С уважением,
SBEREX.RU
Комментарии 20
А почему мы не можем продавать нашу нефть за рубли?
Вот все потребители и были бы вынуждены рубли покупать. А не доллары.
Ответ тоже будет глупый, потому что зарубежом нашу нефть за рубли никто не купит . Там доллары и евро в ходу. Рубль сможет стать расчетной валютой зарубежом приобретя статус резервной валюты, то есть когда наше государство будет вызывать полное доверие у зарубежных инвесторов. О каком доверии к России из-за границы можно говорить, если из страны десятками миллиардов долларов утекают деньги, да и выборы мы без скандала не можем провести ... Вы верите, что выборы 4 декабря были честными?
С уважением,
SBEREX.RU
Её покупают потому, что она нужна.
У Вас вызывает полное доверие США? У меня - нет. Однако я куплю то, что мне нужно, несмотря на то, что это сделано в США. И если оно продаётся только за доллары - куплю доллары. Это почему - потому что я слабохарактерная?
Что касается выборов - так я и эти считаю вполне адекватными. Их результаты меня вполне устраивают.
А вот тех, кто "утекает" деньги за границу, неплохо было бы примерно наказать. Непатриотизм - не преступление. А свинство. Если ты сумел назвать "МОЁ" общее богатство, которое заработали за тебя другие - тут нечем гордиться.
А вот если бы сказать - нефть только за рубли - нуждающиеся в нефти подумали бы, побайкотировали - и никуда бы не делись. Купили бы за свои доллары-евро рублей. И заплатили бы. Мне так кажется.
А инвесторы - они свои интересы знают. Доллар - это хорошо. Но использовать его как нефть - это маловероятно что возможно...
Спасибо за комментарии. Отвечу по порядку:
"А вот тех, кто "утекает" деньги за границу, неплохо было бы примерно наказать. Непатриотизм - не преступление. А свинство."
Деньги вообще не знают что такое патриотизм, они любят тишину, спокойствие, конфиденциальность и гарантии сохранения права собственности на них. Поэтому эти две категории в одном тексте вообще нет смысла употреблять, создавайте условия для вложений и деньги потекут обратно.
"Что касается выборов - так я и эти считаю вполне адекватными. Их результаты меня вполне устраивают."
"Если ты сумел назвать "МОЁ" общее богатство, которое заработали за тебя другие - тут нечем гордиться."
Вот это на мой взгляд, два совершенно противоречащих одно другому утверждения. Получается что результаты выборов Вас устраивают, а то что только по официальным данным из России (т.е. читай верхушка айсберга) выведено треть триллиона долларов США Вас не устраивает и Вы считаете, что это все наше с Вами народное добро кем то украдено!
Не знаю открою ли я Вам тайну, но с большой долей вероятности деньги из страны выводят не какие-то мифические персонажи, существующие в вакууме, а совершенно конкретные люди, которым власть, которую мы с Вами как бы выбрали, дает это делать, дальше я думаю логика повествования ясна ... То есть в том что деньги утекают из страны виноваты МЫ сами, так как как бы выбрали такую власть.
"У Вас вызывает полное доверие США? У меня - нет."
США в 70-х годах смогли навязать доллар как единственное мировое средство расчетов всему миру (кроме блока СССР). Мы как известно после развала СССР данные позиии и возможности утратили. Поэтому вопрос не в том доверяете ли Вы конкретно США или нет, а в том какой стране Вы доверяете больше Папуа Новой Гвинее или США? Так методом попарного исключения у Вас получится, что США альтернативы нет, хотя бы взятой по отдельности Вам эта страна может и не нравиться.
С уважением,
SBEREX.RU
Поэтому хочу задать Вам вопрос как специалисту: за какую валюту продавал нефть СССР? Насколько я помню, рубль никогда не был СКВ.
Скажу Вам честно, я и раньше, и сейчас абсолютно аполитична. И может поэтому многих связей между явлениями не угадываю. Понимаю, что мы повязаны долларом. Понимаю, что большая часть сделок совершается с его помощью.
Однако экономическая ситуация в США отнюдь не блестяща. Я никак не отношусь к США. Для меня они - почти абстракция. так же, как и "денежная масса". Мне она видится как вода в сообщающихся сосудах. Переливающаяся под уклон.
Те деньги, которые вращаются в товарно-денежном обороте - они понятны. Но они составляют по моему ощущению незначительную часть этой массы. Они реальны и настоящи. Они - как поверхностный миллиметровый слой океана.
БОльшая же часть денег виртуальны. И заняты в процессах спекуляции. Где виртуально же продаются и покупаются абстрактные активы. Выдаются абстрактные кредиты. На них покупаются абстрактные акции-облигации. Которые существуют только на бумаге, да нет, даже не на бумаге, всё это уже делается электронно. И в результате виртуальной купли-продажи несуществующих активов делаются выводы о состоянии той или иной экономики. Насколько правдивы эти выводы? Насколько соответствует действительности и можно ли их принимать за правдивые?
Известна история о том, как Джордж Сорос обрушил курс британского фунта.
...Из-за резкого изменения баланса спроса и предложения на рынке курс фунта стерлингов устремился вниз...
То есть, экономика воспринимается как система цифр, имеющая к реальности отношение как модель...
Анна, может я говорю глупости, но мне очень-очень хотелось бы всё это понять. У меня есть ещё очень много наивных вопросов, которые вроде и задать некому и не очень прилично. Однако название Вашего блога позволяет хотя бы попытаться их задать.
Спасибо Вам за ответы. Я - давний подписчик Вашего блога, но поговорить с Вами решилась только сейчас. Потому что это очень интересно, но пропасть в знаниях между мною и Вами достаточно велика. Мне всё это искренне интересно. Очень хотелось бы использовать знания и методики профессионалов в обычной жизни. Чтобы сделать её получше. Ещё получше.
А для этого информация о том, как устроен этот мир, важнее, чем это может показаться с первого взгляда.
Но вот Ваши призывы к тому, что надо не СССР 2.0 строить, а либерализовать, сокращать долю государства и т.д. как -то, знаете, скучно уже слушать. Да и не согласуются они с Вашим же отношением к непатриотизму.
Наконец, почему большинство наших экспертов, призывая к дальнейшей либерализации всего и вся, упорно игнорирует опыт Китая, самой большой и прочной экономики мира, китайского чуда, обеспечившего взрывной рост - в то самое время, пока Россия, по заветам известно кого, только и занималась тем, что всё либерализовала? Того самого Китая, который не побоялся в своё время вывести на Тяньаньмынь танки и переехать ими своих либералов, хотя крайне нуждался в инвестициях?
Мне кажется, Анна, у Вас хватило бы таланта исследовать этот вопрос и дать на него интересный всем нам ответ.
"Поэтому хочу задать Вам вопрос как специалисту: за какую валюту продавал нефть СССР? Насколько я помню, рубль никогда не был СКВ."
Схема была и остается одна, как и с туземцами во время колонизации Америки. Рубль в то время СКВ не был, нашей СКВ валютой как была так и остается НЕФТЬ (и газ), соответственно, у туземцев золото. Взамен нам выдают "бусы" и "зеркальца" читай айфоны и шмотки, посредством тамошней валюты, т.е. долларов.
"Однако экономическая ситуация в США отнюдь не блестяща. Я никак не отношусь к США."
Как Вы думаете позволили бы в США считать, что них "все плохо", если бы им это не было выгодно? Фактически происходит соревнование США и Европы под названием сделай свою валюту дешевле. Не секрет, что слабый доллар выгоден США как экспортоориентированной стране (почитайте Уоррена Баффетта), тоже самое касается и Европы, которой нужен слабый евро, чтобы Airbus мог быть конкурентоспособен Боингу при продаже самолетов, а мы пили французское вино предпочитая его калифорнийскому. А как сделать свою валюту дешевле и запустить мотор экономического роста в собственной стране, производя на экспорт больше товаров (экспорт - это основа экономической модели США)? Идеальный вариант – это пригрозить дефолтом по собственным долгам, что и было сделано в США, Европа в этом смысле поддержала почин и «создала» Грецию! В итоге получился валютный тяни-толкай на паре евро-доллар. Я не верю, что США слабая экономика, это до сих пор самая сильная и мощная экономическая машина в мире, вызов которой бросил Китай!
Все верно. Немного философии:
"Об искусственном (Artificial)
Задумался недавно о том, как много искусственного окружает нас, и более того о Культе искусственного во всем, начиная с моды. Если внимательно приглядеться к бижутерии, то оказывается, что пластиковая бижутерия раз в десять дороже украшений из натуральных материалов, например, камней. Почему оказалось так, что искусственное стало цениться дороже натурального или естественного, ведь, казалось бы, все должно быть наоборот. Я думаю, что корни этого явления лежат гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. В начале 21 века человек оказался в искусственном мире, ничто натуральное более не имеет цены. Посмотрите на «иконы» современной моды, которые рекламируют на многих своих постерах искусственных людей с искусственными фигурами, одетыми в искусственное. Почему это так? Не знаю, но с экономической точки зрения гораздо эффективнее производить предметы из искусственных (читай дешевых и неисчерпаемых) материалов, вместо того, чтобы уткнуться в естественный ограничитель натурального мира. Как сейчас весь мир уткнулся в нефть. И получается, что единственным ограничителем в данном случае является не редкость вещи как это было 200-300 лет назад, а ее цена. Цена, закрученная до заоблачных высот взаимозависимой спиралью рекламы толкающей цену финансирующую рекламу вверх и увенчанная брендом.
Цена значит деньги. Деньги тоже ушли в разряд искусственной категории, более это не денежные знаки, жестко привязанные к количеству золота в рамках золотого стандарта. Современный финансовый мир это сложная неуправляемая никем и ничем система искусственных производных финансовых инструментов: фьючерсов, опционов и т.д. И миллиарды долларов, как показал последний финансовый кризис, могут появляться и исчезать в никуда за относительно небольшой промежуток времени. Разве можно после этого называть деньги натуральными?
Итак, мы покупаем искусственное за искусственное, и все честно. Но кем являемся Мы? Являемся ли Мы натуральными, или человек все больше становится искусственным? Пожалуй, верно последнее, по крайней мере физиологически человек становится искусственным со всеми имплантантами, процедурами и операциями, призванными из натурального сделать искусственное. Человек в попытке изменить естественный ход вещей хочет получить то, что ему не дано природой, например, употребляя белок для увеличения мышечной массы или увеличивая грудь.
Поговорим о душе. Общение человека с человеком все больше уходит в сеть, и я думаю, что наши души все больше становятся искусственными, не самыми лучшими копиями тех, на кого мы так хотим быть похожими – опьяненных синтетическим наркотиком с глянцевых обложек искусственных, выдуманных кем-то людей, покупающих искусственные товары на искусственные деньги.
Плохо это или хорошо, судить Вам. Но если мы хотим и осознаем собственный уход от натурального в измерение искусственного давайте признаем и ЗАХОТИМ стать киборгами с имплантированными чипами в мозг для облегчения и контроля доступа в сеть таких же киборгов, с заменой органов и отдельных мышц на более продвинутые биомеханические аналоги. Мы так дольше лет 200-300 и эффективнее с точки зрения мирового ВВП проживем, но вот лучше ли?"
"Анна, может я говорю глупости, но мне очень-очень хотелось бы всё это понять. У меня есть ещё очень много наивных вопросов, которые вроде и задать некому и не очень прилично. Однако название Вашего блога позволяет хотя бы попытаться их задать."
Задавайте Ваши вопросы
С уважением,
SBEREX.RU
Правильно ли я поняла, что СССР продавал нефть-газ по бартеру?
Является ли отношение долга к ВВП показателем успешности экономики? Я Имею в виду США.
Ну и третий вопрос - Почему слабые доллар-евро - это хорошо, а слабый рубль - плохо?
Большое спасибо за ответы! Все казалось бы абстрактные вещи и выводы можно использовать для правильных моделей поведения в обыденной ежедневной экономической жизни!
Класс, фраза отображающая нашу действительность!!!
"Правильно ли я поняла, что СССР продавал нефть-газ по бартеру?"
Да, т.е. практически "нефть в обмен на продовольствие".
"Является ли отношение долга к ВВП показателем успешности экономики? Я Имею в виду США."
Проблема не в величине долга, а в способности заемщика его выплатить, соответственно, у кого-то кредитоспособность выше, у кого-то ниже.
"Почему слабые доллар-евро - это хорошо, а слабый рубль - плохо?"
Слабые доллар и евро хорошо для США и Евросоюза, поскольку позволяют удешевить и увеличить экспорт. Слабый рубль, тоже хорошо для российского производителя именно за счет девальвации рубля и резкого роста стоимости экспорта в 1998 году начался подъем собственного производства в России. Плохо чрезмерное укрепление рубля что делает местное производство неконкурентоспособным, это и есть "голландская болезнь".
С уважением,
SBEREX.RU
Цитата:
Плохо чрезмерное укрепление рубля что делает местное производство неконкурентоспособным, это и есть "голландская болезнь".
вывод, что всё идёт правильно? Ведь рубль слабеет...
И у чему может привести гонка "ослабления валюты"? Не может же это продолжаться бесконечно?!
"Но я не помню, чтобы встречал публикации на эту тему."
Вот интересная публикация на тему: http://expert.ru/expert/2011/41/ot-sebya-ne-ubezhish/
"Т.е. это, вероятнее всего, делает крупный бизнес и все те же так называемые олигархи...?"
Я думаю вывозит тот кто надо, все данные до конкретных имен безусловно есть, но мы о них вряд ли узнаем...
"Непонятно почему об этом никто не пишет."
Я пишу
"И не задает вопросы в интервью типа: мы предполагаем, что вы вывели в прошлом году за границу $1млрд., почему вы это сделали?"
Возможно такие вопросы задаются но не нами...
С уважением,
SBEREX.RU
финансы
Согласно данным ЦБ РФ о трансграничных операциях граждан, в третьем квартале 2011 года физические лица (резиденты и нерезиденты) вывели из РФ рекордную сумму — $12,3 млрд. Это больше, чем было в любом отдельно взятом квартале в предыдущие годы, включая кризисные третий и четвертый триместры 2008 года, когда объемы перечислений из РФ составляли $11,1 млрд и $11,4 млрд соответственно. В сравнении с третьим кварталом 2010 года сумма покинувших Россию через этот канал денег в июле—сентябре 2011 года выросла на 38%, в сравнении с тем же периодом 2009-го — на 64%.
Как видно из диаграммы, перечисления денег в обратную сторону, в РФ, практически стабильны — таким образом, отрицательное сальдо перечислений также растет. В целом за три квартала 2011 года это показатель составил уже $22,7 млрд. Такой дисбаланс встречных потоков уже шире показателя, зафиксированного ЦБ по итогам всего 2010 года ($21,9 млрд). Отметим, что соотношение перечислений в страны дальнего зарубежья (58% от общей суммы) и в страны СНГ (42%) в третьем квартале 2011 года в сравнении с таким же периодом 2010 года не изменилось. Таким образом, усиление оттока не объясняется только возросшими заработками трудовых мигрантов, перечисляющих деньги на родину,— вывод денег в дальнее зарубежье растет сопоставимыми темпами.
Из $12,3 млрд перечислений третьего квартала $7,2 млрд отправились в страны дальнего зарубежья, $5,1 млрд — в страны СНГ. Пять самых популярных направлений: Узбекистан — $1,5 млрд, Таджикистан — $1 млрд, Китай, Украина и Швейцария — по $0,8 млрд. Лишь с двумя странами — с Кипром и Казахстаном — в третьем квартале зафиксировано положительное сальдо операций: в РФ из них поступило больше денег, чем ушло в них. Отметим, что такие перечисления, хотя и проходят по графе "операции физлиц", явно связаны с деятельностью бизнеса РФ в этих странах. До 2010 года в эту категорию попадали еще и Швейцария, Нидерланды и Латвия.
По целям перечислений ЦБ расписывает лишь переводы резидентов ($7,4 млрд из $12,3 млрд в третьем квартале): наибольший удельный вес пришелся на перевод собственных средств граждан на их счета в зарубежных банках ($2,7 млрд). Далее с небольшим отрывом следуют "безвозмездные перечисления" (операции через системы денежных переводов, $2,4 млрд). На платежи за товары пришлось $0,7 млрд, на операции с недвижимостью и на оплату услуг — по $0,4 млрд.
Вадим Вислогузов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc-rss/1842973
Меньше денежная масса - меньше инфляция?
Пусть у них там инфляция растёт!
РБК 16.12.2011, Москва 11:15:12 Население России, по окончательным данным Всероссийской переписи населения, проводившейся с 14 по 25 октября 2010г., составило 142 млн 857 тыс. человек, постоянно проживающих в стране. Об этом сообщил сегодня Росстат. По сравнению с переписью 2002г., население России сократилось на 1,6% (со 145 млн 166,7 тыс. человек).
Как говорится в сообщении, РФ занимает восьмое место в мире по численности населения после Китая (1 млрд 335 млн человек), Индии (1 млрд 210 млн человек), США (309 млн человек), Индонезии (238 млн человек), Бразилии (191 млн человек), Пакистана (165 млн человек) и Бангладеш (147 млн человек).
Население РФ проживает в 2 тыс. 386 городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и 134 тыс. сельских населенных пунктах. В городах проживает 93% городского населения (в 2002г. - 90%), остальное городское население живет в поселках городского типа. Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010г. 74% и 26% соответственно.
Кроме того, по данным переписи, сохранилось характерное для населения России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин. По данным переписи населения 2010г., численность женщин превышает численность мужчин на 10,8 млн человек. Таким образом, доля мужчин составляет 46,2% от общей численности населения, женщин - 53,8%. В 2002г. это превышение составляло 10,0 млн человек.
Также, по данным переписи, продолжился процесс старения россиян. Средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002г. - 37,7 года).
Среднее число рожденных детей уменьшилось в расчете на 1000 женщин с 1 тыс. 513 в 2002г. до 1 тыс. 469 в 2010г. В городских населенных пунктах этот показатель составил 1 тыс. 328 детей (в 2002г. - 1 тыс. 350), а в селах - 1 тыс. 876 (в 2002г. - 1 тыс. 993).
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111216111512.shtml
12.01.2012 12:17
Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в IV квартале 2011 года, согласно предварительным данным платежного баланса, составил 37,8 млрд долларов против чистого оттока в размере 19,3 млрд за аналогичный период 2010-го. За весь 2011 год отток достиг 84,2 млрд долларов против 33,6 млрд в 2010-м, свидетельствуют материалы Банка России.
В I квартале 2011 года был зафиксирован вывоз 20,1 млрд долларов, во II квартале — 7,3 млрд, в III квартале отток составил 19 млрд.
Источник: Прайм
С уважением,
SBEREX.RU
Владимир Назаров
Vedomosti.ru
13.01.2012, 00:12
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1473951/rossijskie_razlomy
В России сложилась предреволюционная ситуация, когда власть не способна разрешить целый клубок противоречий в расколотом обществе. Можно выделить две основные линии разлома общества.
Первая линия разлома отражает уникальный исторический конфликт между феодальной политической системой, индустриальной экономикой и постиндустриальными ожиданиями наиболее активной части общества, которые были взращены годами экономического роста. Как показывает исторический опыт, именно экономический рост расшатывает кристаллическую решетку негибких социальных систем и подготавливает почву для революции. Очевидно, что три ипостаси современной России входят в непримиримое противоречие и проецируют эти противоречия на интересы и поведение различных социальных групп.
При феодальной власти и пренебрежительном отношении к частной собственности невозможна не только постиндустриальная экономика, но и так называемая новая индустриализация. Говоря по-русски, при феодальном строе мы и нормальные нефтеперерабатывающие заводы не можем построить, а русские Googleили Microsoft вообще за гранью мыслимого.
Зависть перестает быть тихой
Сырьевая индустриальная экономика может обеспечить постиндустриальные стандарты потребления лишь для 10-15 млн человек, и то при высоких ценах на нефть. Остальное население обречено либо уезжать из страны, либо прозябать и тихо завидовать более удачливым соотечественникам. Если такая ситуация длится долго, зависть перестает быть тихой, а лозунг «грабь награбленное» становится популярным среди провинциальных пацанов в спортивных и военных штанах. Если же цены на нефть снизятся, о постиндустриальных стандартах потребления придется забыть всем, в том числе и городскому среднему классу. Перед остальной же Россией встанет невеселая альтернатива: возвращение к натуральному хозяйству или голод.
В стандарт постиндустриального потребления входит не только свобода частной и деловой жизни, но и политические свободы. Мы идем в магазин, платим за килограмм колбасы и получаем тот килограмм. Продавцу не удастся всучить нам 100 грамм колбасы и 900 грамм протухшей селедки. Поэтому нам трудно смириться с тем, что мы голосуем за любую партию, кроме ЕР, а нам рассказывают, что половина из нас выбрали-таки ЕР.
Вторая линия разлома — это национально-этническая напряженность. Российская Федерация не смогла стать ни государством-нацией, ни плавильным котлом, где люди разных национальностей и вероисповеданий живут по одним законам и имеют схожую систему ценностей. По сути, наша страна — это совокупность случайно собранных людей. В истории были примеры таких конгломератов. Например, лоскутная Австро-Венгерская империя или Священная Римская империя. Все они жили не очень счастливо и по историческим меркам не очень долго. При этом собственно законы Российской Федерации являются слабым институтом, не способным объединить эту разношерстную массу. Кто-то предпочитает лондонский суд, а кто-то — законы шариата, но в целом господствует закон джунглей. Большинству русских людей в такой институциональной среде крайне неуютно. Если национальные диаспоры в крупных городах объединяются в кланы и успешно покупают оптом услуги феодальной бюрократии, то русское население за исключением власть имущих кланов и организованных преступных группировок вынуждено«договариваться» с блуждающими бандитами российской государственности в розницу. А это гораздо дороже.
Отсюда и набирающий силу русский национализм. Игнорировать его требования власти все труднее. В этой связи не случайны последние заявления российского патриархата. Но и удовлетворить эти требования власть не хочет. Если устранить причину — обеспечить равенство всех перед законом, то придется изменить саму сущность современной российской власти. Если бороться со следствиями — поражать национальные меньшинства в правах, то можно вызвать их гнев. А это самые лояльные и удобные для нынешней власти слои населения: даешь деньги и гарантированно получаешь голоса на выборах. С точки зрения политика, крайне неразумно бороться против интересов тех, кто за тебя голосует, ради призрачной надежды получить одобрение тех, кто за тебя не голосует.
Три кита власти
Эти два объективных разлома в российском обществе приводят к тому, что складывается ситуация, когда верхи не хотят жить по-новому, а низы не хотят жить по-старому. Но это еще не революционная ситуация — это ситуация гражданского конфликта. Как отмечал Ленин, чтобы этот конфликт перерос в революцию, нужно, чтобы верхи не могли жить по-старому, т. е. «хозяйничать так, как они привыкли». И к этому тоже есть определенные предпосылки.
До недавнего времени нынешняя власть стояла на трех китах: заоблачный рейтинг Владимира Путина, высокие цены на нефть и прямое насилие.
Высокий уровень поддержки национального лидера обеспечивал легитимность всей властной вертикали. Любые сомнения относительно этого рейтинга и вопиющую неэффективность вертикали управления можно было щедро заливать нефтедолларами. Там, где это не помогало (в достаточно ограниченном числе случаев), применялось прямое насилие. После перемены мест слагаемых во властном тандеме и выборов в Государственную думу первый кит начал стремительное погружение. Налицо делегитимация российской власти и ее лидера.
Второй кит (нефтяное благополучие) крайне ненадежен. Его судьба решается в основном за океаном. Если Федеральная резервная система США не примет решение об очередном количественном смягчении, цены на нефть будут снижаться. Если американские ястребы развяжут еще пару «победоносных» войн на Ближнем Востоке(Сирия и Иран), то цены на нефть, напротив, взмоют в небеса и мы поживем с нашими внутренними противоречиями еще пару лет без революции. Если же ястребам обрежут крылья (т. е. бюджет), а Ближний Восток без помощи США возьмет и поутихнет или придет к демократии без больших жертв и разрушений, то перспективы для цены на нефть будут нерадужные. Даже спекулянты на Нью-Йоркской товарной бирже или аналитики рейтинговых агентств в большей степени определяют устойчивость российской государственности, чем Кремль и отечественный Белый дом. А самое печальное то, что элита западного мира будет принимать эти решения, практически полностью нас игнорируя. То есть они не будут специально поднимать цены на нефть, чтобы законсервировать нашу отсталость, или специально устраивать обрушение цен для ликвидации недемократического режима. У них есть гораздо более важные вопросы: останется ли доллар главной резервной валютой, какое соотношение инфляции и безработицы (не) позволит переизбраться Бараку Обаме, что делать с бюджетным дефицитом и т. д.
В этой связи устаревшими выглядят призывы российской власти и представителей РПЦ сплотиться, чтобы не«кормить чужую армию и чужой бизнес». Ирония состоит в том, что в постиндустриальном обществе территория, природные ресурсы, да и значительная часть нашего населения, вообще никому не нужны. Постиндустриальный мир — это не строительство пирамид: много сырья и низкоквалифицированных рабов там не нужно. США уже обогнали Россию по добыче газа за счет новых технологий добычи сланцевого газа. Технологический уровень становится настолько высоким, что возможно заменять одни ресурсы другими. В постиндустриальном обществе интерес представляют лишь финансовый капитал и «креативный класс» (люди, создающие идеи), а деньги и мозги и так утекают из нашей страны. Можно даже предположить, что нынешняя агрессивная внешняя политика американской администрации — это попытка институтов, утративших свою актуальность после падения СССР, доказать свою незаменимость и продолжить получать часть американского и мирового ВВП. Когда и если американские налогоплательщики поймут, что мировое господство, а главное, свободу и процветание обеспечивает им доллар и Microsoft, а не базы на Ближнем Востоке, политика США радикально изменится. Судя по состоянию бюджета США, это может произойти очень скоро. Тогда мир станет еще более постиндустриальным. И в этом мире будет еще меньше пространства для высоких цен на нефть и недемократических режимов.
Если первые два кита нынешней вертикали пойдут ко дну, останется только насилие. Но история учит нас, что в момент массового недовольства правительством ни одного полка, верного старому режиму, не остается. Увеличение денежного довольствия полицейских и оборонного бюджета здесь не помогут. В итоге это лишь дело времени, когда дальнейшая делегитимация российского руководства наложится на очередную волну мирового экономического кризиса и мы получим классическую ленинскую формулу революции: верхи не могут, а низы не хотят.
В понедельник, 16.01.2012, выйдет вторая часть статьи«Предреволюционная ситуация»
Автор — заведующий лабораторией бюджетного федерализма Института экономической политики им. Гайдара