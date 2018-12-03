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Как не потерять все деньги в Тинькофф Банке

03.12.2018 00:44 7 1 151 просмотр
Попытался в одном месте кратко собрать базовые рекомендации, как не потерять деньги при одновременной утрате и карты, и телефона.

Возможна ситуация, когда можно лишиться всех своих или кредитных средств в Банке, разом утратив и карту, и телефон. Лень описывать способствующие этому факторы, любопытные могут почитать тематический форум [1] и [2]. Коллективое решение найдено: пароли на телефон, приложение и SIM-карту, отключение в телефоне вывода пришедших SMS и push-уведомлений поверх заблокированного экрана; для повседневных трат используем токен в Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. А для эпизодических снятий наличности и оплаты в старых терминалах без поддержки бесконтактной оплаты идеальный выход ‒ выпустить неимменную карту: карту, привязанную к номеру телефона владельца счёта, на ней написано CARDHOLDER NAME, она выпускаетеся только 'на себя'; для выбора нужной платёжной системы оформляйте через колл-центр/чат). По номеру такой карты невозможно получить доступ в ИБ/МП (интернет-банк/мобильное приложение). Само собой, по данной карте нужно отключить операции в интернете (платить по именной карте, реквизиты которой держать в защищённом хранилище), подтверждать покупки PIN-кодом и подкрутить лимиты. А ещё с новой картой можете получить чехольчик smile:)

И никогда, никогда не делайте root на Android или jailbreak на iPhone, если там будут стоять банковские приложения.

Комментарии 7

serg-ant  (serg-ant)
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По неименной карте привязанной к телефону владельца счёта сейчас В ТБ также можно сбросить старые пароли и войти в ИБ/МБ
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Цитата
serg-ant пишет:
По неименной карте привязанной к телефону владельца счёта сейчас В ТБ также можно сбросить старые пароли и войти в ИБ/МБ

Надо проверять, ибо недавно (со слов официального ПБ Тинькофф на форуме!) опять отключили сию возможность.
smile:D
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
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Я лично смогу проверить 8.12 smile:) Кредитку, правда, в безымянной версии заказывать не буду, хотя они также стали бесплатными.
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
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Добавил про отключение в телефоне вывода пришедших SMS и push-уведомлений поверх заблокированного экрана.
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
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Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Надо проверять, ибо недавно (со слов официального ПБ Тинькофф на форуме!) опять отключили сию возможность.
smile:D

Проверил ‒ нельзя smile:thumbsup:

anatolius  (anatolius)
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риск мошенничества с перевыпуском сим-карты никуда не девается smile:(
Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
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Насколько я знаю, на этот случай у ТБ есть блокировка отправки паролей на новую SIM до обращения в КЦ.
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