Как не потерять все деньги в Тинькофф Банке

Попытался в одном месте кратко собрать базовые рекомендации, как не потерять деньги при одновременной утрате и карты, и телефона.
Возможна ситуация, когда можно лишиться всех своих или кредитных средств в Банке, разом утратив и карту, и телефон. Лень описывать способствующие этому факторы, любопытные могут почитать тематический форум [1] и [2]. Коллективое решение найдено: пароли на телефон, приложение и SIM-карту, отключение в телефоне вывода пришедших SMS и push-уведомлений поверх заблокированного экрана; для повседневных трат используем токен в Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. А для эпизодических снятий наличности и оплаты в старых терминалах без поддержки бесконтактной оплаты идеальный выход ‒ выпустить неимменную карту: карту, привязанную к номеру телефона владельца счёта, на ней написано CARDHOLDER NAME, она выпускаетеся только 'на себя'; для выбора нужной платёжной системы оформляйте через колл-центр/чат). По номеру такой карты невозможно получить доступ в ИБ/МП (интернет-банк/мобильное приложение). Само собой, по данной карте нужно отключить операции в интернете (платить по именной карте, реквизиты которой держать в защищённом хранилище), подтверждать покупки PIN-кодом и подкрутить лимиты. А ещё с новой картой можете получить чехольчик
И никогда, никогда не делайте root на Android или jailbreak на iPhone, если там будут стоять банковские приложения.
Комментарии 7
По неименной карте привязанной к телефону владельца счёта сейчас В ТБ также можно сбросить старые пароли и войти в ИБ/МБ
Надо проверять, ибо недавно (со слов официального ПБ Тинькофф на форуме!) опять отключили сию возможность.
Надо проверять, ибо недавно (со слов официального ПБ Тинькофф на форуме!) опять отключили сию возможность.
Проверил ‒ нельзя