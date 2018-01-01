Для новых клиентов, простые шаги для получения гарантированного бонуса от Кукурузы:

FR4RCI6KZ

Если у вас нет смартфона или планшета, бонус тоже можно получить:

FR4RCI6KZ

Получите бесплатную карту моментальной выдачи в любом салоне Евросеть.Установите мобильное приложение "Кукуруза" и введите в нём промокод:в течениес момента получения карты.Так же получите карту в Евросети.Установите на компьютер бесплатный эмуляторс официального сайтаЗапустите эмулятор и установите приложение Кукуруза, скачав его перед этим по(это оригинальное приложение из Play Маркет).Зайдите в приложение по номеру карты и вводите промокод:в течениес момента получения карты.После выполнения одной из этих инструкций совершите первую любую покупку картой не позднеес момента получения карты (кроме покупок в Евросети), и в начале следующего месяца вы получите бонус(300 рублей).