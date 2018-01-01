Для новых клиентов, простые шаги для получения гарантированного бонуса от Кукурузы:
1. Получите бесплатную карту моментальной выдачи в любом салоне Евросеть.
2. Установите мобильное приложение "Кукуруза" и введите в нём промокод:
FR4RCI6KZ
в течение 7 дней с момента получения карты.
Если у вас нет смартфона или планшета, бонус тоже можно получить:
1. Так же получите карту в Евросети.
2. Установите на компьютер бесплатный эмулятор Nox с официального сайта отсюда.
3. Запустите эмулятор и установите приложение Кукуруза, скачав его перед этим по этой ссылке (это оригинальное приложение из Play Маркет).
4. Зайдите в приложение по номеру карты и вводите промокод:
FR4RCI6KZ
в течение 7 дней с момента получения карты.
После выполнения одной из этих инструкций совершите первую любую покупку картой не позднее 30 дней с момента получения карты (кроме покупок в Евросети), и в начале следующего месяца вы получите бонус 3000 баллов (300 рублей).
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