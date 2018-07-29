• Ответ СберБанка об алгоритме выбора карты при переводе по номеру телефона• Ответ СберБанка о «негрейсовых» операциях по кредитной карте• Об отмене возможности «связать» несколько карт СберБанка в один моб.банк• Курс «молодого бойца» и FAQ по золоту• DrimSim для дешевого интернета за границей• Смена тарифа Мобильного Банка Сбербанка через СМС• Об ошибке он-лайн оплаты картой Сбербанка «Нет данных для вашей аутентификации...»• Блог• Очень полезная инструкция «Как получать бесплатную золотую кредитку в СберБанке»