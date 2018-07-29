• Ответ СберБанка об алгоритме выбора карты при переводе по номеру телефона в этом сообщении.
• Ответ СберБанка о «негрейсовых» операциях по кредитной карте в этом сообщении.
• Об отмене возможности «связать» несколько карт СберБанка в один моб.банк в этом сообщении.
• Курс «молодого бойца» и FAQ по золоту в этом сообщении.
• DrimSim для дешевого интернета за границей в этом блоге.
• Смена тарифа Мобильного Банка Сбербанка через СМС в этом сообщении.
• Об ошибке он-лайн оплаты картой Сбербанка «Нет данных для вашей аутентификации...» в этом отзыве.
• Блог Desperado «Загадки Зелёного Слона».
• Очень полезная инструкция «Как получать бесплатную золотую кредитку в СберБанке» в этом сообщении.
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