Всем привет! Сегодня рассмотрим вопрос того, что некоторые форумчане могут путать лайки и Спасибо.Лайки - это выражение того что "Отлично написал" "Круто сказано" и т.д. именно о тексте поста, о содержании, т.е. это сиюминутная оценка конкретного текста. Выглядит кнопка проставления лайка так:Как видно на картинке между серой рукой и кнопкой "Спасибо" есть окошко с цифрой. Эта цифра означает сколько человек лайкнули этот пост.Спасибо - это другой инструмент. Это репутация пользователя, которая отражается в профиле. Спасибо - это настоящая, не сиюминутная, а взвешенная благодарность пользователю за совет. (Ну а за что еще благодарить на форуме как не за советы;) Сказать "Спасибо" можно 5 раз за сутки. Пауза между "Спасибо" 15 минут. Благодарить могут только зарегистрированные пользователи с полученными благодарностями > 0. Еще один нюанс - кнопки Спасибо нет в курилке, потому что в этом форуме подразумевается флуд, а не общение по профилю портала. Выглядит кнопка так:При нажатии на эту кнопку появляется окно в котором необходимо описать за что вы говорите спасибо. Описание должно быть не меньше 20ти символов. (это допонительный повод обдумать действительно ли Спасибо и вы легко опишете за что или таки можно ограничиться лайком)Количество Спасибо за этот пост выглядит так:А зачем делать описание? Это ж придумывать надо! А вот зачем - при отображении в профиле виден не само сообщение за которое поставили спасибо, а обоснование. Порой читая описания спасибо узнаешь не меньше чем из постов.Спасибо вам за внимание, если какой-то аспект остался не раскрыт - задавайте вопросы, будем разбирать)