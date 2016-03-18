Вход
Профиль Блог Лента Активность

Лайки и Спасибо

18.03.2016 15:12 1 1 710 просмотров
Всем привет! Сегодня рассмотрим вопрос того, что некоторые форумчане могут путать лайки и Спасибо.
Лайки - это выражение того что "Отлично написал" "Круто сказано" и т.д. именно о тексте поста, о содержании, т.е. это сиюминутная оценка конкретного текста. Выглядит кнопка проставления лайка так:


Как видно на картинке между серой рукой и кнопкой "Спасибо" есть окошко с цифрой. Эта цифра означает сколько человек лайкнули этот пост.

Спасибо - это другой инструмент. Это репутация пользователя, которая отражается в профиле. Спасибо - это настоящая, не сиюминутная, а взвешенная благодарность пользователю за совет. (Ну а за что еще благодарить на форуме как не за советы;) Сказать "Спасибо" можно 5 раз за сутки. Пауза между "Спасибо" 15 минут. Благодарить могут только зарегистрированные пользователи с полученными благодарностями > 0. Еще один нюанс - кнопки Спасибо нет в курилке, потому что в этом форуме подразумевается флуд, а не общение по профилю портала. Выглядит кнопка так:


При нажатии на эту кнопку появляется окно в котором необходимо описать за что вы говорите спасибо. Описание должно быть не меньше 20ти символов. (это допонительный повод обдумать действительно ли Спасибо и вы легко опишете за что или таки можно ограничиться лайком)


Количество Спасибо за этот пост выглядит так:


А зачем делать описание? Это ж придумывать надо! А вот зачем - при отображении в профиле виден не само сообщение за которое поставили спасибо, а обоснование. Порой читая описания спасибо узнаешь не меньше чем из постов.


Спасибо вам за внимание, если какой-то аспект остался не раскрыт - задавайте вопросы, будем разбирать)

Комментарии 1

Сергей Пришвин  (Sergey263)
#
А "спасибо" и "благодарность" -- это одно и то же ? или разные понятия ?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения