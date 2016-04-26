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Как написать сообщение на форуме?

26.04.2016 13:17 4 3 190 просмотров
Всем привет! Сегодня мы рассмотрим один из основополагающих моментов форума - размещение постов в теме (как создать тему мы рассмотрим позже)
Если вы хотите задать вопрос, написать комментарий, для всего этого мы используем посты в темах.
Сначала ищем форум соответствующий вашему вопросу (вопрос о вкладах - вам в форум "Вклады", обсудить конфликт в банке - в "Конфликтные ситуации" отозвали лицензию у банка - в "Отзыв лицензии") Аналогичным образом выбираете тему, заходите в нее. Если вы ранее не читали эту тему рекомендуется ознакомиться с ней - вдруг ваш вопрос уже рассматривался? Если тема очень большая - просмотрите первую и несколько последних страниц. Если вы не нашли ответа на свой вопрос то приступаем к размещению сообщения - ищем под любой страницей темы Форму ответов


На этом изображении мы видим над окном ввода текста смайлики и несколько кнопок - их функционал рассказывается во всплывающей подсказке при наведении на кнопку. Рассмотрим некоторые из них.

Первые четыре кнопки - оформление текста жирным, курсивом, подчеркнутым или перечеркнутым текстом (осторожно, перечеркнутый текст является видимым и модерируется на общих основаниях) Как ими пользоваться: выделяете текст который хотите оформить и нажимаете на кнопку. Выделенный текст автоматически заключается в теги. Способ второй - сначала нажимаете на кнопку, ставите курсор между тегами и пишете необходимый текст.
Внимание - по правилам общения на нашем портале нельзя чересчур увлекаться выделением (4.1.5. Избыточное визуальное выделение сообщений и названий тем (написание их только заглавными буквами (КАПС), полужирным шрифтом или курсивом; использование чрезмерно большого или малого размера шрифта; текст более чем двух цветов).
4.1.6. Использование форматирования, увеличивающего исходный шрифт подписи или изменяющего его начертание на жирное, а также выделение цветом.)

Пятая кнопка - оформление текста в виде цитаты. Она пригодится если вы хотите процитировать сторонний источник, если вы хотите процитировать сообщение в теме - просто выделите необходимый текст и нажмите Цитировать:

На изображении мы видим выделенный текст и подчеркнута кнопка которую необходимо нажать. Важно: необходимо нажимать кнопку именно в том сообщении в котором вы выделили цитату.
Результат в форме ответов выглядит так:

Соответственно если вы нажмете Цитировать в другом сообщении то и ссылка подставится из другого сообщения.
Далее ставим курсор после появившегося текста (за последней квадратной скобкой) и продолжаем сообщение.

После кнопок форматирования текста есть кнопки вставки гиперссылки, изображения и т.д. все подсказки появляются после нажатия на эти кнопки.

Если вам необходимо прикрепить файл, то воспользуйтесь ссылкой "Прикрепить файл" под окном ввода сообщения. При нажатии на нее вам появится следующее:

Нажимаете "Выбрать файл" и выбираете файл на своем компьютере. Если у вас изображение из интернета то лучше разместить его с помощью кнопки подключения изображения над окном ввода сообщения.
Далее есть кнопки вставки гиперссылки, изображения и т.д. все подсказки появляются после нажатия на эти кнопки.

Когда вы дописали сообщение нажимаем кнопку Ответить


И ваш пост появляется в теме самым последним. Если вы заметили опечатку или неточность то пока после вашего поста нет следующего - вы можете его отредактировать

Комментарии 4

sazhenkov  (sazhenkov)
#
Добрый день!
Не могу отправить личное сообщение пользователям по причине отсутствия подтверждения номера телефона. Пытаюсь подтвердить, сайт выдает, что пользователь подтвержден.
Прошу помочь.
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