Кнопка "В спам" и другие изменения в личных сообщениях

Всем привет! Рада вам представить обновления на нашем портале.
В связи с эпидемией спама в личные сообщения были разработаны следующие меры:
Во-первых: кнопочка "В СПАМ!"
Если вы на нее нажмете, то сообщение переместится в специально обученое место к модераторам. Если на кнопочку нажмут несколько человек на сообщениях от одного пользователя то пользователь уйдет в автобан, а все отправленные им письма другим юзерам и еще непрочитанные получателями переместятся из входящих в корзину. Видите спам - нажимаете кнопочку и забываете про него. Все просто.
Выглядит чудо-кнопка так:
располагается она в списке сообщений:
и в самом сообщении (увидим на скриншоте чуть дальше)
Во-вторых: Лейблы:
"Представитель банка" и "Представитель компании". Эти лейблы отображают что это пользователь действительно представитель банка/компании и представляет на нашем портале свою организацию. Как не запутаться в представителях? Компания указана в лейбле)
"Администратор сайта" выделен красным и это значит что вам написал действующий сотрудник портала.
В-третьих: Предупреждение. Если вам написал обычный пользователь то перед сообщением вам высветится сообщение о том как отличить правда ли "я сотрудник сбербанка" от действительно сотрудника ) Выглядит так:
Хорошего вам вечера понедельника и не верьте спамерам и мошенникам) мы отделили действительно представителей банка от тех кто пытается ими прикинуться.
Комментарии 43
Ждем-с новую попытку угона аккаунтов, только теперь премиум класса- ПБ
Во-вторых, у меня предложение добавить в "Правила" пункт о недопустимости массовых рассылок личных сообщений как разновидности спама. Раздел о запрете спама есть, но ЛС там не упомянуты. Злоумышленников это, скорее всего, не остановит, но добропорядочные пользователи будут знать, чем нельзя заниматься.
И ещё (немного не по теме): на форуме есть кнопка "Просмотр", чтобы посмотреть своё новое сообщение до публикации, а в форме "Добавить комментарий" такой нет. Пожалуйста, подумайте на этот счёт. Это помогло бы заметить довольно распространённую проблему, когда мы при цитировании удаляем часть сообщения, чтобы оставить только тот текст, к которому относится комментарий, и по ошибке удаляем коды форума.
Представители банка добавляются на основании договора банка с порталом.
Ваши предложения передам ответственным подразделениям)
Дело хорошее, но параллельно сломали кнопку редактирования в блогах...
Не параллельно, это были разные процессы, кнопочка в процессе починки
Круто
А я вот попалась на удочку мошенников..... С карточки сняли деньги, я забила тревогу, пришлось заблокировать. Данные узнали тут, на сайте banki.ru.
Круто
А я вот попалась на удочку мошенников..... С карточки сняли деньги, я забила тревогу, пришлось заблокировать. Данные узнали тут, на сайте banki.ru.
К сожалению с доверчивостью пользователей мы ничего с технической точки зрения сделать не можем. Мы разместили оповещения в окне сообщений, в письме рассылки новых личных сообщений. Где еще разместить предупреждение чтобы ему вняли?
Дело хорошее, но параллельно сломали кнопку редактирования в блогах...
Не параллельно, это были разные процессы, кнопочка в процессе починки
Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать?
Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать?
Вы серьезно считаете что ее специально взяли и сломали? Возник баг - разбираемся.
Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать?
Вы серьезно считаете что ее специально взяли и сломали? Возник баг - разбираемся.
Угу, понятно теперь - кто-то полазил кривыми ручками и случайно поломал...
Или баги к Вам на форум из космоса прилетают?