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Кнопка "В спам" и другие изменения в личных сообщениях

15.08.2016 18:45 43 37 856 просмотров
Всем привет! Рада вам представить обновления на нашем портале.
В связи с эпидемией спама в личные сообщения были разработаны следующие меры:

Во-первых: кнопочка "В СПАМ!"
Если вы на нее нажмете, то сообщение переместится в специально обученое место к модераторам. Если на кнопочку нажмут несколько человек на сообщениях от одного пользователя то пользователь уйдет в автобан, а все отправленные им письма другим юзерам и еще непрочитанные получателями переместятся из входящих в корзину. Видите спам - нажимаете кнопочку и забываете про него. Все просто.
Выглядит чудо-кнопка так:


располагается она в списке сообщений:



и в самом сообщении (увидим на скриншоте чуть дальше)

Во-вторых: Лейблы:
"Представитель банка" и "Представитель компании". Эти лейблы отображают что это пользователь действительно представитель банка/компании и представляет на нашем портале свою организацию. Как не запутаться в представителях? Компания указана в лейбле)


"Администратор сайта" выделен красным и это значит что вам написал действующий сотрудник портала.



В-третьих: Предупреждение. Если вам написал обычный пользователь то перед сообщением вам высветится сообщение о том как отличить правда ли "я сотрудник сбербанка" от действительно сотрудника ) Выглядит так:


Хорошего вам вечера понедельника и не верьте спамерам и мошенникам) мы отделили действительно представителей банка от тех кто пытается ими прикинуться.

Комментарии 43

Наталья Неборская  (Shihana)
#
Главное при получении спама не стесняться пользоваться кнопочкой - после определенного количества жалоб от разных пользователь злодей уйдет в бан, но даже при единственной жалобе сообщение увидят модераторы.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
"Представитель банка" и "Представитель компании". Эти лейблы отображают что это пользователь действительно представитель банка/компании и представляет на нашем портале свою организацию. Как не запутаться в представителях? Компания указана в лейбле)

Ждем-с новую попытку угона аккаунтов, только теперь премиум класса- ПБ smile:-x
Слава  (slavic)
#
Наталья, во-первых, спасибо за нововведения и особенно строку статуса. Надеюсь, что проверка, достоин ли новый пользователь быть отмеченным как официальный представитель банка, будет достаточно тщательной smile:yep:

Во-вторых, у меня предложение добавить в "Правила" пункт о недопустимости массовых рассылок личных сообщений как разновидности спама. Раздел о запрете спама есть, но ЛС там не упомянуты. Злоумышленников это, скорее всего, не остановит, но добропорядочные пользователи будут знать, чем нельзя заниматься.

И ещё (немного не по теме): на форуме есть кнопка "Просмотр", чтобы посмотреть своё новое сообщение до публикации, а в форме "Добавить комментарий" такой нет. Пожалуйста, подумайте на этот счёт. Это помогло бы заметить довольно распространённую проблему, когда мы при цитировании удаляем часть сообщения, чтобы оставить только тот текст, к которому относится комментарий, и по ошибке удаляем коды форума.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
достоин ли новый пользователь быть отмеченным как официальный представитель банка, будет достаточно тщательной

Представители банка добавляются на основании договора банка с порталом.

Ваши предложения передам ответственным подразделениям)
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Дело хорошее, но параллельно сломали кнопку редактирования в блогах... smile:dramatics:
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Дело хорошее, но параллельно сломали кнопку редактирования в блогах... smile:dramatics:

Не параллельно, это были разные процессы, кнопочка в процессе починки
Альбина фуричева  (Albina2302)
#
Цитата
Mephistophilus пишет:
Круто smile:thumbsup:

А я вот попалась на удочку мошенников..... С карточки сняли деньги, я забила тревогу, пришлось заблокировать. Данные узнали тут, на сайте banki.ru.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Альбина фуричева пишет:
Цитата
Mephistophilus пишет:
Круто smile:thumbsup:

А я вот попалась на удочку мошенников..... С карточки сняли деньги, я забила тревогу, пришлось заблокировать. Данные узнали тут, на сайте banki.ru.

К сожалению с доверчивостью пользователей мы ничего с технической точки зрения сделать не можем. Мы разместили оповещения в окне сообщений, в письме рассылки новых личных сообщений. Где еще разместить предупреждение чтобы ему вняли?
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Наталья пишет:
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Дело хорошее, но параллельно сломали кнопку редактирования в блогах... smile:dramatics:

Не параллельно, это были разные процессы, кнопочка в процессе починки


Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать? smile:o
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать? smile:o

Вы серьезно считаете что ее специально взяли и сломали? Возник баг - разбираемся.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Наталья пишет:
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Хм, если ранее кнопка работала - какой смысл было ее ломать? smile:o

Вы серьезно считаете что ее специально взяли и сломали? Возник баг - разбираемся.

Угу, понятно теперь - кто-то полазил кривыми ручками и случайно поломал... smile:D smile:D smile:D
Или баги к Вам на форум из космоса прилетают?
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