Кнопка "В спам" и другие изменения в личных сообщениях

Во-первых:

Во-вторых:

Всем привет! Рада вам представить обновления на нашем портале.В связи с эпидемией спама в личные сообщения были разработаны следующие меры:кнопочка "В СПАМ!"Если вы на нее нажмете, то сообщение переместится в специально обученое место к модераторам. Если на кнопочку нажмут несколько человек на сообщениях от одного пользователя то пользователь уйдет в автобан, а все отправленные им письма другим юзерам и еще непрочитанные получателями переместятся из входящих в корзину. Видите спам - нажимаете кнопочку и забываете про него. Все просто.Выглядит чудо-кнопка так:располагается она в списке сообщений:и в самом сообщении (увидим на скриншоте чуть дальше)Лейблы:. Эти лейблы отображают что это пользователь действительно представитель банка/компании и представляет на нашем портале свою организацию. Как не запутаться в представителях? Компания указана в лейбле)выделен красным и это значит что вам написал действующий сотрудник портала.Предупреждение. Если вам написал обычный пользователь то перед сообщением вам высветится сообщение о том как отличить правда ли "я сотрудник сбербанка" от действительно сотрудника ) Выглядит так:Хорошего вам вечера понедельника и не верьте спамерам и мошенникам) мы отделили действительно представителей банка от тех кто пытается ими прикинуться.