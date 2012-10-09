Как узнать код MCC?

Я задался вопросом, как определить МСС-код (Merchant Category Code), этот специфический код транзакции, с которым проводятся все операции по банковским картам?
Ведь банки часто проводят свои акции, раздают кэшбек, мотивируя делать безналичные покупки, причем в определенных торговых точках, но начисляют бонусы только если MCC по этим точкам даётся верный.
К примеру, если вы оплатили ужин в ресторане, расчитывая на кэшбек, а в интернет-банке видите описание транзакции Grocery Stores,Supermarkets (5411), то знайте, что это нарушение правил МПС + вы не получите свой заслуженный "кэш"
Сегодня Вы узнаете, как узнать эти коды в разных банках, если не знали, конечно
Начну с того, что банки могут не предоставлять такую информацию в интернет-банке, какие предоставляют - узнаете ниже. Узнать MCC можно в контакт-центре, при наличии знаний и доступа к информации у специалиста, до которого Вы дозвонились.
Иногда код не цифровой, а текстовый, в т.ч., на английском языке. В моей статье МСС-коды (Merchant Category Code) Вы сможете определить, какой код скрывается под той или иной транзакцией, а примеры ниже Вам в этом помогут.
Банк Авангард.
Покупка в супермаркете (5411) и покупка в детском супермаркете (5945).
Просмотр осуществляется через меню Список счетов - Выписка по счету.
Карта Кукуруза от РНКО и Евросети.
Покупка в кинотеатре, покупка канцелярии по мелочи, а также оплата с привязкой через Деньги@mail.ru, исходя из данных справочника коды 7832, 5943, 8999:
Просмотр текстового описания MCC-кода осуществляется через меню "История бонусных операций", кликом по сумме баллов.
Карта Яндекс-Деньги
Слитие баланса в QIWI через операцию пополнения кошелька, операция покупки QIWI через банкомат ПСБ после введённой комиссии в 0.75%.
В первом случае код 7399 (Miscellaneous Business Services), во втором неизвестный мне и интернету код 6540 (ранее бывали 829, 4900 и 4814).
Просмотр осуществляется в истории платежей, в деталях, после ввода платежного кода.
Банк Русский Стандарт
Буду краток, т.к покупок по карте не делаю, потому скрины взяты от форумчанина @mike, за что ему спс.
Данные отображаются в выписке, причем представлены в текстовом описании и по-русски.
Райффайзен Банк
То же самое, в выписке информация, по которым можно определить MCC-код.
Банк Открытие
Не густо, но и не пусто в банке Открытие, здесь скромненько висит определение торговой точки.
По моим сведениям, уточнить код операции MCC помогут в отделениях и call-центров банков Уралсиб и МДМ.
Если у вас есть дополнительная информация по банкам - прошу в комментарии.
Комментарии 7
По телефону можно сам код уточнить.
а вообще надо эту идею двигать
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4154282&MID=1755665#message1755665