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Как узнать код MCC?

09.10.2012 04:00 7 43 127 просмотров
Я задался вопросом, как определить МСС-код (Merchant Category Code), этот специфический код транзакции, с которым проводятся все операции по банковским картам?

Ведь банки часто проводят свои акции, раздают кэшбек, мотивируя делать безналичные покупки, причем в определенных торговых точках, но начисляют бонусы только если MCC по этим точкам даётся верный.

К примеру, если вы оплатили ужин в ресторане, расчитывая на кэшбек, а в интернет-банке видите описание транзакции Grocery Stores,Supermarkets (5411), то знайте, что это нарушение правил МПС + вы не получите свой заслуженный "кэш" smile:(

Сегодня Вы узнаете, как узнать эти коды в разных банках, если не знали, конечно smile:)

Начну с того, что банки могут не предоставлять такую информацию в интернет-банке, какие предоставляют - узнаете ниже. Узнать MCC можно в контакт-центре, при наличии знаний и доступа к информации у специалиста, до которого Вы дозвонились.

Иногда код не цифровой, а текстовый, в т.ч., на английском языке. В моей статье МСС-коды (Merchant Category Code) Вы сможете определить, какой код скрывается под той или иной транзакцией, а примеры ниже Вам в этом помогут.

Банк Авангард.

Покупка в супермаркете (5411) и покупка в детском супермаркете (5945).



Просмотр осуществляется через меню Список счетов - Выписка по счету.

Карта Кукуруза от РНКО и Евросети.

Покупка в кинотеатре, покупка канцелярии по мелочи, а также оплата с привязкой через Деньги@mail.ru, исходя из данных справочника коды 7832, 5943, 8999:







Просмотр текстового описания MCC-кода осуществляется через меню "История бонусных операций", кликом по сумме баллов.

Карта Яндекс-Деньги

Слитие баланса в QIWI через операцию пополнения кошелька, операция покупки QIWI через банкомат ПСБ после введённой комиссии в 0.75%.

В первом случае код 7399 (Miscellaneous Business Services), во втором неизвестный мне и интернету код 6540 (ранее бывали 829, 4900  и 4814).





Просмотр осуществляется в истории платежей, в деталях, после ввода платежного кода.

Банк Русский Стандарт

Буду краток, т.к покупок по карте не делаю, потому скрины взяты от форумчанина @mike, за что ему спс.



Данные отображаются в выписке, причем представлены в текстовом описании и по-русски.

Райффайзен Банк

То же самое, в выписке информация, по которым можно определить MCC-код.


Банк Открытие

Не густо, но и не пусто в банке Открытие, здесь скромненько висит определение торговой точки.




По моим сведениям, уточнить код операции MCC помогут в отделениях и call-центров банков Уралсиб и МДМ.

Если у вас есть дополнительная информация по банкам - прошу в комментарии.

Комментарии 7

Bilnar  (Bilnar)
#
И все же интересно, что за МСС 6540...Совершал оплату в ВКОНТАКТЕ
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
6538, 6540 (POI Funding Transactions [Excluding MasterCard® MoneySend™]), денежные переводы MasterCard MoneySend
vsevels  (vsevels)
#
Еще Джи Мани выдает цифровой МСС.
probkovorot  (probkovorot)
#
У Тинькова теперь MCC-код видно про экспорте списка операций в Excel.
probkovorot  (probkovorot)
#
А теперь у Тинькова показывает и прямо в интернет-банке

Иван Глинский  (Vanoo)
#
Не знаете, что делать если у пост-терминала в торговой точке указан некорректный код? куда жаловаться? может в платежную систему (в визу или мастеркард)?
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