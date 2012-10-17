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Переводы с карты на карту: где проще, где дешевле?

17.10.2012 06:40 3 15 571 просмотр
Переводы с карты на карту набирают всё большую популярность в стране и мире. Ведь это удобный способ отправки и получения денег без походов в банк и без очередей. Нужно лишь дождаться зачисления средств и снять деньги в банкомате.
В этой статье я рассмотрю способы отправки таких переводов, шесть способов их отправки, комиссии банков и прочие полезные в данном контексте детали.

Представим задачку, что у вашего далёкого родственника есть некая банковская карта и он вас попросил отправить на карту 10 тыс. руб. Как нам справиться проще и дешевле?

Можно, конечно, уточнить, что это за банк, сходить в свой филиал такого же банка и сделать зачисление на счет. Но я уже сталкивался с проблемой, когда в отделении просят реквизиты счета, а не номер карты и приходится искать другие варианты перевода. У вас может также не оказаться такого банка.

Читаем заметку и делаем выводы, как проще, дешевле и удобней перевести деньги. smile:)

VMT, MCMS, FF и все-все-все

Visa Money Transfer и MasterCard MoneySend – сервисы международных платежных систем MasterCard Worldwide и Visa International, позволяющие осуществлять денежные переводы по номеру карты получателя, без необходимости предоставления дополнительных реквизитов.

VMTFF – Visa Money Transfer Fast Funds – денежные переводы по номеру карты с мгновенным зачислением в банке-получателе.

В настоящий момент лишь немногие банки РФ подключены к технологии VMTFF, среди них БРС, Газпромбанк, Россельхозбанк, Русский Стандарт, Транскредитбанк, Банк24.ру, Приватбанк, Москомприватбанк, Альфа-банк, Сбербанк (с октября 2012).

Банки с быстрым зачислением переводов по номеру карты MasterCard MoneySend, проверено на личном опыте: БРС, Связной Банк, МДМ Банк, Уралсиб, карта Кукуруза и возможно Альфа-Банк.

В остальных такие переводы зачисляются в течение 1-5 рабочих дней. На моей памяти, 5 рабочих дней шел перевод в Бинбанк smile:o

Варианты перевода карта-to-карта

  1. через банкомат
  2. через платежные терминалы
  3. через отделения Банка
  4. через открытые порталы Банков
  5. интернет-банк
    5.1. через мобильный банк

Чтобы перевести деньги через банкомат, нужно воспользоваться банкоматами нижеупомянутых банков, однако, не все подряд банкоматы имеют данный функционал!

OAO «Альфа-Банк»,
ОАО «Банк «Возрождение»»
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ОАО «Банк24.ру»
ОАО «БИНБАНК»
OAO «Газпромбанк»
ОАО «Запсибкомбанк»
«Мастер-Банк»
ОАО «МДМ Банк
ОАО «Московский Индустриальный банк»,
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
ОАО АКБ «Приморье»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «ТрансКредитБанк»
ЗАО «Уралприватбанк»,
ОАО «КБ «Уральский финансовый дом»,
ОАО "Промсвязьбанк",
ОАО "МТС-Банк
Уральский банк реконструкции и развития
ОАО Ханты-Мансийский банк

Платежными терминалами с возможностью отправки денег владеют банки:
QIWI-банк (терминалы QIWI), МИБ, Москомприватбанк, Платина (Терминалы CyberPlat), МТС-Банк; торгово-розничные сети: Федеральная розничная сеть «Связной», Цифровой центр ИОН; Терминалы CyberPlat.
Переводы по номеру карты осуществляются в отделениях следующих банков:
БРС, Москомприватбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Сбербанк (только на свои карты).

Абсолютно всем доступный сервис существует только у Альфа-банка: переводы с карту на карту, вне зависимости от того, какая карта у вас и у вашего получателя.

Внутри Альфы переводы бесплатны, на карту Альфы комиссия 0.5% (мин. 30 руб), остальные переводы - 1.95% (мин. 30 руб).

Радует тот факт, что переводы осуществляются между картами даже если нет 3Ds, в отличие от партнеров Банки.ру, RuRu, Одноклассники и подобного перевода через мобильное приложение Альфа-банка.

Чтобы перевести деньги на карту через интернет-банк воспользуйтесь одним из следующих банков:

Авангард, Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт (БРС), МИБ, Москомприватбанк, МТС-Банк, QIWI-банк (платежная система QIWI), Сбербанк (только на свои карты).
Также деньги можно перевести через интернет-банк Faktura.ru, на базе которого множество банков предоставляют свой сервис (МДМ Банк, Связной Банк, Уралсиб, Восточный Экспресс, НОМОС-Банк, Совкомбанк и др.), при этом процессит эти переводы на карту Банк Платина, комиссия составляет 2% от суммы (мин. 50 руб).


Из названных выше банков только четверо позволяют сделать перевод на карту через мобильное приложение: Альфа-Банк, БРС, МИБ и QIWI.


За границу!

Также, Вам могут быть интересны транснациональные переводы, то бишь, за рубеж. Такие переводы обслуживают БРС, Газпромбанк, QIWI, МИБ, Москомприватбанк, Платина, БинБанк, упомянутый выше Faktura.ru, терминалы QIWI и CyberPlat. В основном, переводы отправляются по странам СНГ, о возможности отправления в другие страны уточняйте в банках.

Переводы через различные платежные системы.

QIWI: 2%+20 руб для РФ, за рубеж 2,00% + 40,00 руб (для карт Visa: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Украина, Узбекистан, Таджикистан, для Mastercard - Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцоговина, Венгрия, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Косово, Македония, Мальта, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия).

Единый кошелек: 2,9%, но не менее 50 рублей или $1.95.
Яндекс-деньги: 3% + 15 р. Возможен вывод на карты зарубежья, необходима идентификация в системе.

RBK-Money: 0% для сумм до 10 тыс. руб в месяц или 2.95% для сумм свыше, но вывод возможен только на свои карты (интересно, как они проверят, что карта наша).
Несмотря на заманчивую комиссию, хотел бы заметить, что с этой платежной системой происходят странные трансформации после выхода в свет закона о национальной платежной системе, множество жалоб по поводу блокировок на пополнение кошелька. А ведь для вывода на карты и счета необходимо сначала пополнить кошелек привязанной картой, а потом уже ждать несколько дней для получения денег.

Вне банковских сервисов и локальных платежных сервисов стоит сервис якобы самой системы mastercard, но сделанный на шлюзе банка Москвы: совершение денежных переводов MasterCard MoneySеnd стоит 1,75% от суммы платежа, но не менее 25 рублей за каждый платёж. Экономно для небольших сумм.

Где же лучше и дешевле?

Но вернемся к нашей задачке, как вывести 10 тыс. руб за более-менее нормальную сумму.

Минимальная комиссия была найдена в Мастер-банке: 45 руб для переводов до 15 тыс. руб, а для сумм свыше - 0.2%+45 руб. Но этот банк расположен только в 11 областях России - в Европейской части России.

Конечно, есть еще банк Приморье, который просит всего 0.3% за перевод в интернет-банке и 0.5% в банкомате (но мин. 30 руб), но он расположен только во Владивостоке.

Большинство сервисов с радостью предлагают отправить перевод за 1-2% (например. Авангард - 1%, мин. 30 руб., а Альфа - 1.95%, мин. 30 руб.), платежные системы за 2-3%.

Порадовал БРС - комиссия равна 0.5%, мин. 50 руб., хоть через ИБ, хоть через банкомат, а внутри банка переводы бесплатные.

Универсальными оказались переводы с карты на карту в Сбербанке: 1%, но нужно иметь у себя карту Сбера, пополнить её и затем только осуществить перевод, хотя есть и вариант прогуляться до отделения и там сделать перевод через сотрудника банка. Способ "универсальный" ввиду своего масштаба всей страны...

В итоге, комиссия за перевод десяти тысяч рублей может составить 50-195 руб, а об удобстве уже судить вам.

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Все очень красиво рассказано. Давно пользуюсь переводами с карты на карту в авангарде. Когда мы с другом ездим в другой город на работу вечно забываю наличку с собой взять, чтобы в местной заводской столовке пообедать. Он мне дает сто рублей налички, а я в тот же вечер перевожу ему на карту. Сидим и друг над другом похохатывает. Проценты он пока с меня не брал.
Насчет альфы... Покажите мне как перевести деньги с карты которая не поддерживает 3DS. Несколько раз пытался перевести деньги с трастовской кредитки (у них грейс есть не съем налички). Не дает альфа провести такой фокус. Приходится в местное отделение траста постоянно таскаться. Может не туда пихаюсь? Подскажите...
Игорь Р.  (IgorR)
#
в БРС через ИБ и МБ - только с карт самого БРС!
Михаил М  (Mihail-Krasnodar)
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Т.е., если я правильно понял самым выгодным на сегодняшний день получается сервис Mobile Mastercard - 1,75% от суммы платежа? Все остальные требуют наличие банкомата или определенной карты
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