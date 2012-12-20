Как узнать кредитную историю: действительно бесплатный способ

Сайт CreditCardsOnline.ru (они же Национальное бюро электронных паспортов, они же Federal Finance LLC с мажорным доменом FF.RU) предлагает нам пройти идентификацию более удобным способом: на ваш личный банковский счет отправляют перевод на определенную сумму в 1-2 рубля, а вы должны будете указать эту сумму с точностью до копейки. Простой и надежный способ доказать, что Вы это Вы.
Регистрация в сервисе занимает не более пяти минут.
Указываем E-mail, свой моб. телефон, подтверждаем их достоверность введением полученных кодов, далее вводим паспортные данные и место регистрации/проживания.
Заключительный этап регистрации в сервисе — введение реквизитов своего банковского счета.
Рубль с копейками упал уже на следующий день, я сразу подтвердил свой аккаунт и увидел дожидающийся меня отчет с кредитной историей.
Первый отчет бесплатный, повторные заявлены со стоимостью 1000 руб за штуку. Заявлена также годовая подписка, но нет пояснения, что это такое, а также нет функции пополнения счета, да и в принципе эти функции пока отключены:
Виден также путь монетизации данного сервиса: через партнерство с банками, как в личном кабинете, так и с главной страницы портала:
Ладно, что же я увидел в своем отчете. Отчет у меня на 11 страниц: старые и новые кредиты+запросы от банков.
На скриншоте с первой страницы отчета можно подчерпнуть информацию о количестве активных кредитов, общую сумму кредитных договоров, общую сумму ежемесячных платежей, общую суммы выплат по кредитам, а также текущую задолженность. Также можно узнать свою просрочку и количество запросов на кредитную историю от банков.
Вся информация верна и актуальна, удивил запрос от Альфа-банка за последние 60 дней, пробивали, наверное, по поводу увеличения лимита.
Некоторые выводы:
- Вверху слева красуется логотип НБКИ. Именно оттуда мы только что получили информацию о своих кредитах =)
- Информация от НБКИ более актуальная, нежели в Эквифакс: даты обновления декабрьские, суммы предстоящих платежей все верны.
- Повторно убедился, что Авангард не передает без моего желания информацию о кредитке в БКИ. Также, я не увидел информацию о кредитке Ренессанс-кредита, которую оформил в сентябре этого года, на основании чего можно сделать два вывода — либо информация не передается, либо передается позднее (у меня более 3 мес. с начала действия кред.договора), т.к. представитель Банка сообщил, что по всем кредитным продуктам «Ренессанс Кредит» информация передается в
- ОАО «Национальное бюро кредитных историй»
- ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»
- ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс»
Так что, либо Реник передаст информацию позднее, либо вообще не будет её подавать без моего на то желания, что было бы предпочтительнее
Комментарии 23
можно кое-что нехорошее с этими данными сделать...
У меня только такой аргумент, а вообще, что же такого можно сделать экзотического можно сделать с вашими паспортными данными и реквизитами счета? Хотя бв в порядке бреда скажите мне, пожалуйста, сотруднику банка =)
вы его вполне могли и сами слепить и зачем-то собрать все ПД и реквизиты счетов...
У Банки.ру и CreditCardsOnline.ru есть общий акционер, Финам.
Возможность реализовать такой сервис на этом сайте обсуждалась тут
http://www.banki.ru/friends/group/bankiru/forum/136891/
Как я понимаю было принято решение развивать этот сервис там.
Поэтому заведомо противоправных намерений тут нет.
Я читаю их сайт и узнаю, что мои ПД нужны для того, чтобы я получил некий "электронный паспорт". А далее я узнаю, что с помощью этого электронного паспорта я могу:
- получить доступ к услугам быстрой идентификации в различных онлайн-ресурсах,
- оперативно получать отчеты о кредитной истории,
- заключать договоры,
- оформлять кредиты и микрозаймы.
У меня нет никакой уверенности, что кто-то помимо меня не сможет за меня сделать то же самое.
Вспоминается известная байка, когда вроде министр финансов Англии также вопрошал - "что же такого можно сделать экзотического можно сделать с вашими
паспортными данными иреквизитами счета?" и прямо по телевизору во всеуслышание бросил вызов - "вот мой номер расчетного счета, записывайте!" Через месяц он признался, что все средства со счета были переведены в какой-то благотворительный фонд защиты удавов от вымирания в Португалии. Оказалось, что для пожертвований в благотворительные фонды была какая-то дырка в безопасности и такие переводы делались без должного контроля. Образец подписи министра был известен
Это я к тому, что для такой проверки лучше использовать реквизиты такого счета, на котором нет и никогда не будет никаких средств (а лучше, чтобы и раньше никогда не было - мало ли какой возврат потребуют?)
сомнительный и рискованный сервис, имхо. давайте добавим еще козырных тузов в колоду кредитных мошенников...
можно попробовать сделать перевод на свой счет, но с чужими ФИО.
кое-где может и проскочит...
Основная проблема 152-ФЗ
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта.............
ЛюдмилаД, вы не совсем поняли принцип определения истинности владельца аккаунта. Вы пишите свои ФИО изначально, указываете БИК и счет.
Вам отправляют, скажем, 1.53 р. и вы должны будете подтвердить, что это верно, причем за три попытки.
Очень интересно строятся суждения о сайте без прочтения документации, а лишь на основании статьи.
обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных
и сколько ее ждать?
все другие переводы в мой банк, оформленные позже, уже давно долетели, даже из тормознутого ТКС, а от этих ничего нет...
Роман, сколько дней Вы ждали перевода?
по сути сама КИ породила кучу вопросов:
БРС, хомяк не видны вообще - ни карты, ни запросы
ипотека газпрома почему-то названа потребом
самое плохое, что в ежемесячном платеже странная большая сумма, превышающая мой доход по НДФЛ, после тщательных разборок нашел, что это остаток погашения телефонки УС в льготный период, что совсем не минимальный платеж.
ну и ко всему прочему, я еще и женщиной оказался почему-то
Это уже претензия к банку, оформившему вам кредит
Полная выписка по вашей кредитной истории + скоринговый балл - 690 рублей!
Из выписки вы узнаете какие Ваши просрочки попали в кредитную историю, какого мнения о Вас банки, а так же Ваш скоринговый балл, который покажет дадут Вам новый кредит или нет.
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историю предоставили чистую. в ней только обращения в банки, но о старых займах никакой информации нет.