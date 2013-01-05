Цитата В целях безопасности полная функциональность приложения доступна только для устройств с оригинальной версией операционной системы iOS (без jailbreak).

Сбербанк обновил свои мобильные приложения и наконец-то выпустил приложение для популярной операционной системы Андроид.И всё бы хорошо, я бы написал тут отзыв про современность и своевременность Сбербанка, но приложение у меня не заработало…Несмотря на то, что у меня китайский андроидофон, вполне успешно установлены и нормально работают приложения от следующих банков: Русский Стандарт, ТКС, МДМ Банк. Также до недавнего времени стояло приложение от Faktura.ru (подходящее, например, для Связного Банка), но потом перестало коннектиться, я не стал разбираться и снёс, так как особой необходимости в нём не было.Стояло приложение для Сбербанка от сторонних разработчиков, но малофункциональное, т.к. работало на смс-запросах. Также установлены приложения от QIWI, Яндекс-денег и Webmoney. Как видите, косвенно понятно, что дело не в моем телефоне.На офиц.сайте Банка долго не было нормальных ссылок на скачивание, все довольствовались новостью об апдейте с 25 декабря. Это вполне может привести к мошенническим махинациям, когда вы введёте свои персональные данные в фейковом приложении, скачанном где-то на просторах Рунета. Не верите? Поищите тогда в гугле или яндексе что-нибудь вроде "скачать приложение сбербанка на андроид/телефон" - мигом найдете вирусные сайты.Ссылки до недавнего времени не было даже в интернет-банке, (Сбербанк Онлайн), скачивание предлагалось только для айпадов и айфонов…Ну что ж, для меня это не проблема, есть Андроид Маркет и знание, как юзать поиск =)После успешной регистрации, которая заключается в вводе своего логина для интернет-банка и подтверждением смс-паролем, а также установкой своего пятизначного цифрового кода, я не смог продвинуться дальше, вылезло следующее сообщение:Фиг с ними, с этими рисками, принимаю огонь на себя, но прога вообще отказалась работать! Я в принципе о root осведомлен только в общих чертах. Перепрошивкой не занимался. Так какого фига??В пресс-релизе Банка нашел следующее:Отзывы других пользователей мобильного приложения для Андроида тоже не звучат восторженно., пользоваться приложением нельзя без подключения услуги Мобильный банк (полной или эконом-версии) и получения логина для интернет-банка., нельзя просто взять и сделать перевод по номеру карты: нужно сначала сделать шаблон в веб-версии Сбербанка Онлайн, подтвердить его смской и потом уже можно будет сделать перевод по шаблону., хоть оплата и происходит по шаблонам, некоторые не видят свои же созданные ранее шаблоны.Сырой продукт, имхо.