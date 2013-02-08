Зачем ТКС срок действия карты

Меня смущает вот эта форма отправки перевода по номеру карты в интернет-банке Тиньков Кредит Систем, где у меня дебетовая карта:
Нужно ввести не только номер карты, но данные получателя (которые в России не проверяются, я отправлял для теста на Anonim Noname) и ещё срок действия карты.
Меня смущает необходимость ввода срока действия. Нет, ну если я кидаю сам себе с одной карты на другую, то понятно, что это без проблем. А в случае если я кидаю деньги постороннему человеку есть большая вероятность, что он меня спросит про необходимость этого: «А ЗАЧЕМ? Может, тебе ещё и секретный код сказать? ».
Было, было такое!
И действительно, зачем нужно вводить срок действия, ведь люди знают, что данные банковской карты нужно хранить в секрете, и знают, что различные сервисы позволяют переводить ТОЛЬКО по номеру карты. Все, кроме Альфа-банка, требующего ввода срока действия карты ДЛЯ зачисления денег на СВОЮ карту (через киви и собственный сервис по переводу средств с чужих карт).
И вот это всё, вкратце, я выложил в виде вопроса-сомнения представителю банка ТКС на их «Горячей линии», мол, зачем запрашивать для перевода срок действия карты получателя и выразил свое смущение тем, что нужно вводить эту доп.информацию. А еще предложил понизить комиссию с 1%.
Надо отдать должное ПБ - он был сугубо индивидуален, а ответ не был обычной отпиской в духе «Спасибзавашеобращение, тратата, у нас такие IT-технологии и по другому никак, а комиссия помогает окупать сам процесс, не более, тыры-пыры, приходите еще».
Ответ был таков:
Добрый день.
Если Вы желаете, чтобы я развеял Ваши смущения, то примите мои извинения — это несколько не моя работа. Эти сервисы используются во всем мире для возможности перевести средства себе и ближайшим родственникам, и никак не так, как это делают обитатели ветки «Обналичка кредитной карты».
То, что наша реализация несколько затрудняет эти действия, скорее радует, нежели чем заставляет испытывать сожаления.
Снижение комиссии приведет к началу использования счетов в Банке как прачечной — что, согласитесь, крепко стоящему на ногах Банку, не нуждающемуся в «шальных» деньгах на 1—2 дня, не нужно. У нас существенно иные приоритеты развития, и в них не входит необходимость использования Банка в качестве транзита кредитных денег при поддержании кольца грейсов.
Рынок богат на варианты, и Вы, уверен, выберете удобный для своих целей.
С уважением, Артём Ишонин
Посылы текста хорошо видны:
- Банк гармоничен, он в ладу и с депозитами и кредитами;
- Быстрые деньги в качестве транзитного пункта банку не нужны;
- Артема Ишонина радует затруднение ввода данных (WTF??);
- Снижение комиссии = большие объемы шальных денег = транзит = прачечная.
И у меня есть что возразить в ответ, ниже, но пусть это останется риторическим вопросом-восклицанием-размышлением в блоге.
Ведь, ё-мое, QIWI давно уже стала любимой электронной валютой кредитных обналичников, и мы знаем, что 60 тыс. киви-рублей (в месяц) легко выводятся на карту Тинькова без комиссии («нам не нужны шальные деньги!«, напоминаю слова Артема), а с карты, в свою очередь деньги уходят:
1) снимаются без комиссии в банкомате; 2) переводятся бесплатным межбанком в другой банк; 3) переводятся по номеру карты в др. банк за 1%.
Я знаю, сколько у нас заводят карт ТКС специально для целей обналички. На себя, родственников. И я знаю, сколько вкладов открывают в ТКС под эффективные 15-17% годовых. Гоняют деньги туда-сюда, чтоб добиться максимального процента.
Нет, ТКС не транзитная контора, а QIWI не валюта «обналичников»
И теперь на вопрос получателей моих денег «Зачем тебе срок действия карты?» я буду отвечать просто «Надо, Федя, надо!»
А если честно, просто буду и дальше хранить деньги на «Почтовой карте» Рус.Стандарта, где и те же 10% годовых, и снятие в банкоматах по 50к в день без комиссии (1.5 млн в месяц против 300 т.р. в ТКС) и переводы с карты на карту всего 0.5% от суммы. Один минус в БРС — зачисляют межбанк следующим рабочим днем.
А ТКС оставлю, пожалуй, транзитным пунктом своих кредитных средств
А как вы поняли слова представителя банка?
Комментарии 6
я думаю скорость прохождения переводов Штирлица связана с тем, что физически напрямую нет возможности "пульнуть" перевод. Виной всему рейхсканцелярия с её дотошными проверками.
Куда? Кому? Зачем?...
Скорее Росфинмониторинг тормозит переводы для проверки
"Штирлиц! А вас я попрошу остаться!" (С)
Зато понты владельца банка - мощный антипиар банку. Сплошной мат да вранье. Мы сделаем лучший ИБ. Спасибо, сделали Полагаю, их самая лучшая кредитка будет такой же, как ИБ?