Платные справки Газпромбанка вне закона

Спустя год я узнал из одной темы на форуме, что плата за такую справку не законна.
Цитаты в моей небольшой переработке:
NAY, 24/12/2012:
- Перешли мы в прошлом году из ВТБ в Газпромбанк (рефинансирование). Справка для налогового вычета в ВТБ стоила 150 руб. Я их платила не задумываясь, а в ГПБ, мне сказали, справка стоит 600 руб. Дорого, учитывая, что нахожусь в декрете…Обратилась в Роспотребнадзор — ГПБ оштрафовали на 10 т.р. и потом еще 2 раза на 10 т.р. + они начали судиться с Роспотребнадзором и заплатили госпошлину 4 т.р.
И все это потрачено, чтобы мне не отдавать… 600 руб.! Прошел год, — я со своими деньгами. Снова иду в ГПБ и опять сказка про белого бычка… Говорят, — да, знаем что справка бесплатная, но чтобы ее получить заплатите 600 руб…
Radiance:
- Работающим людям проще отдать 600. Больше потеряешь по судам, если бегать с работы.
NAY (29/12/2012):
Я по судам не бегала — просто написала заяву в роспотребнадзор. Сегодня получила справку бесплатно! Я так понимаю плату отменили для всех — значит, год прошел не напрасно. Я сделала подарок не только себе, но и всем клиентам банка, хотя можно было работать и относить заработанное первому, кто попросит:-) Кстати разъясняю, что можете написать роспотребнадзор и банк вернет ваши деньги без всяких судов — времени займет минут 15.
Честно говоря, ворошить прошлогоднюю оплату не было желания, в суд идти тоже, тем более ипотечный счет принадлежит жене, потому я просто написал письмецо на сайте Росспотребнадзора. И их письменный ответ спустя пару недель, если вкратце, заключался в следующем:
Цитата
|«…потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов [...]
Реализация данного права потребителя не может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения за предоставление такого рода информации. [...]
Вы вправе обратиться в адрес последнего с письменным заявлением, содержащим требование о возврате денежной суммы в размере 600 рублей и процентов за пользование данной суммой [...] Управление готово оказать Вам помощь в судебной защите нарушенного права.
Таки дела.
Полную версию полученного официального письма Росспотребнадзора с ссылками на нормативные акты можете скачать здесь (.doc, 44 кб).
P.S. Сейчас справка об уплаченных процентах в Газпромбанке стоит уже 350 рублей.[/B]
Комментарии 5
После этого они с радостью выдали мне бесплатные справки о суммах погашенного долга и процентах.
Мало того, Восточный экспресс отзвонился мне со словами: "Мы отменяем комиссии за выдачу этих справок ДЛЯ ВСЕХ!"
З.Ы. В обращениях прикреплял инфу по ссылке как ФАС Сбер оштрафовал за такое? сопровождая это словами что ежели Сбер оштрафовали, то как бы вас вообще в клочья не порвали за такое.
Мы не халявщики, мы партнеры (с)
Можно на основании ЗоЗПП попытаться надавить на них и получить справочку бесплатно... В связи с правом потребителя на "достоверную и полную информацию о товарах/услугах".
Не факт что прокатит, но за спрос и письма в Роспотреб денег не берут