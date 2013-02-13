Платные справки Газпромбанка вне закона

«…потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов [...]



Реализация данного права потребителя не может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения за предоставление такого рода информации. [...]



Вы вправе обратиться в адрес последнего с письменным заявлением, содержащим требование о возврате денежной суммы в размере 600 рублей и процентов за пользование данной суммой [...] Управление готово оказать Вам помощь в судебной защите нарушенного права.