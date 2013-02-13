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Платные справки Газпромбанка вне закона

13.02.2013 11:05 5 5 032 просмотра
В 2012 году за получение справки в Газпромбанке (ГПБ) об уплаченных процентах по ипотечному кредиту мы с женой заплатили 600 рублей. Дорого, но пришлось платить.
Спустя год я узнал из одной темы на форуме, что плата за такую справку не законна.

Цитаты в моей небольшой переработке:

NAY, 24/12/2012:
- Перешли мы в прошлом году из ВТБ в Газпромбанк (рефинансирование). Справка для налогового вычета в ВТБ стоила 150 руб. Я их платила не задумываясь, а в ГПБ, мне сказали, справка стоит 600 руб. Дорого, учитывая, что нахожусь в декрете…Обратилась в Роспотребнадзор — ГПБ оштрафовали на 10 т.р. и потом еще 2 раза на 10 т.р. + они начали судиться с Роспотребнадзором и заплатили госпошлину 4 т.р.
И все это потрачено, чтобы мне не отдавать… 600 руб.! Прошел год, — я со своими деньгами. Снова иду в ГПБ и опять сказка про белого бычка… Говорят, — да, знаем что справка бесплатная, но чтобы ее получить заплатите 600 руб…

Radiance:

- Работающим людям проще отдать 600. Больше потеряешь по судам, если бегать с работы.

NAY (29/12/2012):

Я по судам не бегала — просто написала заяву в роспотребнадзор. Сегодня получила справку бесплатно! Я так понимаю плату отменили для всех — значит, год прошел не напрасно. Я сделала подарок не только себе, но и всем клиентам банка, хотя можно было работать и относить заработанное первому, кто попросит:-) Кстати разъясняю, что можете написать роспотребнадзор и банк вернет ваши деньги без всяких судов — времени займет минут 15.

Честно говоря, ворошить прошлогоднюю оплату не было желания, в суд идти тоже, тем более ипотечный счет принадлежит жене, потому я просто написал письмецо на сайте Росспотребнадзора. И их письменный ответ спустя пару недель, если вкратце, заключался в следующем:

Цитата
«…потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов [...]

Реализация данного права потребителя не может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения за предоставление такого рода информации. [...]

Вы вправе обратиться в адрес последнего с письменным заявлением, содержащим требование о возврате денежной суммы в размере 600 рублей и процентов за пользование данной суммой [...] Управление готово оказать Вам помощь в судебной защите нарушенного права.



Таки дела.
Полную версию полученного официального письма Росспотребнадзора с ссылками на нормативные акты можете скачать здесь (.doc, 44 кб).

P.S. Сейчас справка об уплаченных процентах в Газпромбанке стоит уже 350 рублей.[/B]

Комментарии 5

В  (Cheerokee)
#
Лично я, услышав (дело было в 2010м) от Восточного экспресса и Союза предложение отбашлять им по 300р за справку, отписал им на сайте и в отделениях что это противоречит ЗоЗПП с обещанием натравить на них Роспотреб и ФАС (ну недобросовестная, конкуренция, что делать-то? smile:D )
После этого они с радостью выдали мне бесплатные справки о суммах погашенного долга и процентах.
Мало того, Восточный экспресс отзвонился мне со словами: "Мы отменяем комиссии за выдачу этих справок ДЛЯ ВСЕХ!" smile:D smile:D

З.Ы. В обращениях прикреплял инфу по ссылке как ФАС Сбер оштрафовал за такое? сопровождая это словами что ежели Сбер оштрафовали, то как бы вас вообще в клочья не порвали за такое.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Если они за справку брали 600 рублей, представляю, какую цену они берут (брали?) за документы для снятия обременения. Между прочим, когда я выбирал банк для рефинансирования своей долларовой ипотеки из НРБ в другой банк, одним из веских документов против ГПБ было именно наличие такой строчки в тарифах (600 р. за справку). Не люблю иметь дело со жлобами. В итоге ушел в Юникредит.
smile:)
В  (Cheerokee)
#
Юникредит тоже денег за это хотели -- не успел их отучить от жлобства при выдаче справок smile@= --- они слишком долго тянули с документами по рефинансированию
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну не знаю, за что они хотели и когда, но сейчас все справки платные, но для налоговой - бесплатные. Видать, ребята учатся на ошибках. Пошлину за государственную регистрацию договора и ту пополам делят - половину клиент платит, половину банк.
Мы не халявщики, мы партнеры (с) smile:D
В  (Cheerokee)
#
Цитата
сейчас все справки платные, но для налоговой - бесплатные
и это не предел совершенства! smile:drink:
Можно на основании ЗоЗПП попытаться надавить на них и получить справочку бесплатно... В связи с правом потребителя на "достоверную и полную информацию о товарах/услугах".
Не факт что прокатит, но за спрос и письма в Роспотреб денег не берут smile@=
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